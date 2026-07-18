¿Argentina o España? La supercomputadora lanzó su última predicción y vaticinó quién será el campeón del mundo?

Argentina y España lucharán por la Copa del Mundo este domingo en la gran final (Crédito: VisualesIA ScribNews)

El planeta se paralizará este domingo con la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que enfrenta a dos gigantes del fútbol internacional. Según un análisis realizado la supercomputadora de Opta Analyst de Opta, España tiene un 59,6 % de probabilidades de levantar el trofeo, mientras que Argentina cuenta con el 40,4 %. El duelo representa la primera vez que los campeones vigentes de la Copa América se cruzan en una final con los campeones actuales de la Eurocopa.

España, clasificada como segunda en el ranking FIFA, llega tras obtener el título europeo y busca su segunda consagración mundial tras 2010. Argentina, que arribó al certamen como líder del ranking, defiende la corona conquistada en 2022 y aspira a convertirse en el tercer equipo que logra títulos consecutivos, después de las selecciones de Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

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El estudio de la supercomputadora de Opta simuló el partido 25.000 veces. Los resultados arrojan una ligera ventaja para el conjunto español, que impone su favoritismo por su solidez defensiva y control del juego. El modelo estima que España vencería en el tiempo reglamentario en el 45 % de las simulaciones, mientras que la probabilidad de empate alcanza el 29 %. Argentina ganaría en los 90 minutos en el 26 % de los casos.

“Pero a pesar de haber ganado todos los partidos, Argentina ha demostrado claramente su falibilidad, y muchos, incluido el superordenador Opta, consideran que España es la favorita para ganar. ¿Por qué? Por su capacidad para controlar el partido y neutralizar el potencial ofensivo de cualquier equipo. En este Mundial, han permitido a sus rivales un xG de tan solo 0,31 por partido, el más bajo de cualquier selección y el más bajo registrado desde 1966, junto con Uruguay en 1990″, explicaron desde su sitio web.

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La selección dirigida por Lionel Scaloni ha alcanzado su séptima final mundialista. En su historial, Argentina suma tres títulos (1978, 1986, 2022) y tres subcampeonatos (1930, 1990, 2014). Esta edición, además, encuentra al plantel sudamericano con una campaña perfecta: siete triunfos en siete partidos. Un triunfo en la final permitiría a los albicelestes igualar la hazaña de Brasil en 2002, único equipo en ganar todos sus encuentros en un Mundial desde la introducción del actual formato.

Por el lado europeo, España disputa su segunda final de Copa del Mundo. A diferencia de su rival, ha ganado cinco de sus seis finales entre Mundiales y Eurocopas, lo que alimenta la confianza para el choque decisivo. Según el reporte de Opta Analyst, la fortaleza de los dirigidos por Luis de la Fuente reside en la capacidad para limitar las opciones de gol de sus rivales: han permitido un promedio de solo 0,31 goles esperados (xG) por partido, la cifra más baja en una Copa Mundial desde 1966. Además, han conseguido seis partidos sin recibir goles, estableciendo un nuevo récord en el torneo.

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Dentro de su análisis también resaltan que España no pierde un partido oficial desde marzo de 2024, acumulando 37 encuentros invicta. Si evita la derrota en la final, alcanzará la racha más larga para una selección europea en la historia. Por su parte, Argentina también sostiene una marca destacada: suma 14 victorias consecutivas y podría establecer un nuevo récord para un combinado sudamericano si alcanza el triunfo número 15.

El duelo ofrece además un atractivo generacional. Lionel Messi, capitán argentino, disputa su tercera final mundialista e iguala el récord del brasileño Cafú. El rosarino, de 39 años y 25 días, se convierte en el jugador de campo de mayor edad en una final. En la otra vereda, Lamine Yamal, con 19 años y 6 días, sería el tercer futbolista más joven en disputar una definición por el título. Ambos lideran la estadística de regates completados en el torneo: Messi suma 25, récord para un jugador mayor de 30 años, mientras que Yamal alcanza 22.

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El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a un amistoso disputado en marzo de 2018, donde España goleó 6 a 1. En la historia de la Copa del Mundo, solo existe un enfrentamiento: victoria 2 a 1 para Argentina en la fase de grupos de 1966.

El pronóstico de la supercomputadora de Opta sugiere que España parte como favorita, gracias a su estructura táctica y solidez defensiva. No obstante, la experiencia y la contundencia de Argentina en instancias decisivas mantienen abiertas las expectativas para el desenlace. Opta Analyst subraya que la clave del partido podría estar en la batalla generacional entre Messi y Yamal, así como en el rendimiento de los mediocampistas para controlar el ritmo de juego.

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“Lionel Messi versus Lamine Yamal podría ser la historia del partido. Si ambos son titulares, será la primera vez en la historia de la Copa del Mundo que jugadores de equipos contrarios inicien una final con una diferencia de edad de más de 20 años. Messi es el pasado, ambos son el presente, pero Yamal es el futuro”, describieron en su informe.

Vale recodar que antes del inicio de la Copa del Mundo 2026, la misma supercomputadora de Opta Analyst había realizado un pronóstico diferente al que sostiene antes de la final. El modelo basado en 25.000 simulaciones ubicaba a Francia como la principal candidata al título, con un 34,05 % de posibilidades, seguida por España con 23,45 % e Inglaterra con 21,94 %. Argentina aparecía como la selección con menos probabilidades entre las semifinalistas, con apenas un 20,55 % de chances de revalidar el campeonato.

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Cuando se confirmaron los cuatro semifinalistas del torneo, esta supercomputadora volvió a actualizar sus proyecciones. El modelo estadístico asignó a Francia la mayor probabilidad de consagrarse campeona del mundo, con un 34,05 %, seguida por España con 23,45 % e Inglaterra con 21,94 %. Argentina, a pesar de haber eliminado a Suiza en cuartos de final, fue considerada la selección con menos probabilidades de alzarse con el título, con un 20,55 %. Según el informe, la diferencia entre Argentina e Inglaterra en la semifinal era casi imperceptible, con un 49,06 % de chances para el equipo sudamericano frente a un 50,94 % para los europeos, lo que ponía el pase a la final en un virtual empate estadístico.