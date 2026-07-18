Copa Mundial generó casi 214 millones de nuevos seguidores en Instagram: Messi, Vozinha y Haaland de capitanes

Vozinha, arquero de Cabo Verde, protagonizó el mayor crecimiento individual en seguidores durante el Mundial 2026. (Composición)

El Mundial 2026 impulsó un crecimiento masivo de las audiencias de los jugadores participantes. Durante el primer mes del campeonato (del 11 de junio al 11 de julio), los integrantes de las selecciones finalistas sumaron en conjunto 213,6 millones de nuevos seguidores activos, lo que equivale a un crecimiento del 6,6%, llevando su audiencia combinada de 3.260 millones a 3.470 millones de seguidores totales en Instagram.

Como el el campo de juego, este ranking de Meta tiene sus propios capitanes: Vozinha, Haaland, Cristiano Ronaldo, Neymar y Messi.

El fenómeno Vozinha lidera el ranking

El crecimiento individual en la plataforma estuvo liderado por un balance perfecto entre las superestrellas globales consolidadas y las sorpresas más impactantes del torneo. Sin lugar a dudas, la gran historia revelación de esta edición fue Vozinha, el experimentado guardameta de Cabo Verde.

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Cabo Verde lideró el ranking de crecimiento colectivo impulsado por la irrupción digital de su arquero Vozinha. (AFP)

Cada cuatro años, el torneo tiene un héroe inesperado; en el ecosistema digital de Instagram, ese rol lo ocupó de forma absoluta el arquero africano, quien pasó de tener unos modestos 37.000 seguidores a alcanzar la asombrosa cifra de 28,8 millones, registrando un aumento sin precedentes de casi el 77.000%.

Sus inspiradoras actuaciones bajo los tres palos conquistaron a audiencias neutrales mucho más allá de su pequeña nación insular, transformándolo, prácticamente de la noche a la mañana, en uno de los atletas más seguidos e influyentes de la plataforma a nivel global.

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A continuación, se detalla el top 5 de futbolistas que sumaron la mayor cantidad de nuevos seguidores:

Vozinha (Cabo Verde): +28,8 millones (Nuevo total: 28,8M) Erling Haaland (Noruega): +23,0 millones (Nuevo total: 63,7M) Cristiano Ronaldo (Portugal): +10,0 millones (Nuevo total: 676,0M) Neymar (Brasil): +6,5 millones (Nuevo total: 241,2M) Lionel Messi (Argentina): +5,6 millones (Nuevo total: 512,3M)

Lionel Messi incrementó su audiencia digital al sumar 5,6 millones de nuevos seguidores en Instagram durante el Mundial 2026. (AP)

Países con más crecimiento de audiencia

El furor por el torneo no solo benefició a figuras aisladas, sino que se reflejó en el crecimiento acumulado de las plantillas completas de cada país. El meteórico e imparable ascenso de Vozinha catapultó a Cabo Verde al primer lugar absoluto del ranking de naciones con mayor tracción digital. Todo el plantel de la selección insular acumuló un total de 32,1 millones de nuevos seguidores, lo que significó una variación porcentual superior al 2.000% a nivel de federación.

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Otras potencias tradicionales e históricas mantuvieron un ritmo masivo impulsadas por sus figuras principales, completando el selecto Top 5 de crecimiento colectivo:

Cabo Verde: +32,1 millones de seguidores (+2.027,0%) Brasil: +26,0 millones de seguidores (+6,0%). Liderados por Neymar (+6,5M), Endrick (+5,2M) y Vinicius Jr. (+2,8M). Noruega: +24,5 millones de seguidores (+47,8%). Fuertemente impulsados por Erling Haaland, quien sumó 23,0 millones de seguidores de forma individual. México: +20,8 millones de seguidores (+78,2%). Impulsado notablemente por las nuevas revelaciones del fútbol nacional, como Gilberto Mora (+5,6M) y Julián Quiñones (+2,6M). Argentina: +18,4 millones de seguidores (+2,8%). Con el astro y capitán Lionel Messi (+5,6M) como el jugador que más motorizó esta crecida.

Erling Haaland se consolidó como una de las figuras más seguidas al sumar 23 millones de nuevos seguidores en Instagram. (AP)

Las estrellas en ascenso

El escenario global del Mundial sirvió como la vitrina perfecta para que varios jóvenes futbolistas consolidaran y expandieran de manera vertiginosa sus comunidades en redes sociales, proyectándose como los futuros rostros del deporte rey:

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1. Endrick (Brasil): Escaló de 18,7 millones a 23,8 millones de seguidores, logrando un significativo incremento neto de +5,2 millones (+27%).

2. Jude Bellingham (Inglaterra): Incrementó su base de 41,3 millones a 45,5 millones de seguidores, consolidando +4,2 millones a su comunidad (+10%).

3. Michael Olise (Francia): Registró una sensacional irrupción en las plataformas al captar +4,0 millones de nuevos seguidores a lo largo del certamen.

4. Lamine Yamal (España): La joven joya continuó deslumbrando al mundo y añadió +3,0 millones de seguidores a su creciente audiencia digital.

5. Vinicius Jr. (Brasil): Expandió su alcance global al pasar de 59,9 millones a 62,7 millones de seguidores, sumando un neto de +2,8 millones (+4%).