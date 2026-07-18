WhatsApp superó los 29 millones de mensajes por segundo en el mundo gracias a Argentina

WhatsApp rompió su propio récord mundial en el dramático triunfo argentino sobre Egipto. (Reuters)

El fútbol y la tecnología volvieron a colisionar en un fenómeno de masas sin precedentes. Meta ha confirmado que durante el agónico partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, WhatsApp superó los 29 millones de mensajes por segundo, estableciendo un nuevo récord histórico para la plataforma de mensajería.

Esta impresionante cifra destrona la marca anterior de 25 millones de mensajes por segundo, alcanzada precisamente durante la histórica final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia. Parece haber un patrón claro: cuando la Albiceleste juega al borde del abismo, los servidores de mensajería tiemblan.

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Las emociones detrás del récord

Para entender cómo se llegó a semejante tráfico digital, hay que mirar lo que estaba ocurriendo en el campo de juego. Argentina no solo gana, sino que arrastra a sus aficionados a una montaña rusa emocional que se traslada directamente a las pantallas de los teléfonos móviles. El partido contra Egipto avanzó con los siguientes picos de tensión:

La tensión y la remontada de Argentina explican este fenómeno digital. (EFE)

El golpe de Egipto (Minutos 15 y 67). El rival se puso sorpresivamente en ventaja por 1-0 con un cabezazo de Yasser Ibrahim y, en el segundo tiempo, estiró la distancia a un devastador 2-0 con un tanto de Mostafa Ziko. El fantasma de la eliminación prematura inundó los chats de preocupación.

El inicio de la heroica (Minuto 79). Cristian “Cuti” Romero conectó un centro de Lionel Messi para poner el 2-1, encendiendo la mecha de la esperanza y disparando el tráfico en los grupos de amigos.

La redención del Capitán (Minuto 83). Tras haber fallado un penal en el primer tiempo, el propio Lionel Messi firmó el empate 2-2. El volumen de mensajes empezó a volverse masivo.

Locura total en el descuento (Minuto 91). Tras un contrataque efectivo, Enzo Fernández cabeceó al fondo de la red el 3-2 definitivo. Fue aquí, entre el grito de gol y las lágrimas, donde WhatsApp tocó su techo histórico de alertas por segundo.

El gol agónico de Enzo Fernández en el descuento desató el pico histórico en WhatsApp. (Reuters)

Los factores de la catarsis

El impresionante récord de WhatsApp no es una casualidad matemática, sino el reflejo digital de un equipo que, en este Mundial, ha hecho del sufrimiento su hábitat natural y de las remontadas su sello de identidad bajo la dirección de Lionel Scaloni. Estadísticamente, la selección argentina se ha consolidado como el equipo con mayor capacidad de reacción ante la adversidad.

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El principal detonante de esta locura colectiva es la asombrosa efectividad del equipo en los momentos de mayor presión. En todos los partidos eliminatorios del torneo, Argentina ha anotado goles clave durante los últimos 15 minutos, en el tiempo de descuento o en los suplementarios.

Esta tendencia a resolver las llaves en el borde del abismo genera una acumulación de tensión dramática en los aficionados, que se mantiene contenida durante el juego y estalla en una catarsis masiva instantánea en cuanto el balón toca la red.

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Meta no reportó caídas de la aplicación a pesar del masivo tráfico de mensajes. (Reuters)

Cuando cae un gol argentino en el último minuto, millones de personas alrededor del planeta corren simultáneamente a sus teléfonos para descargar la adrenalina, enviar notas de voz eternas o inundar los grupos de mensajería con memes de alivio.