Más de 80 celulares ya se actualizan a Android 17: verifica si el tuyo está en la lista

Android 17 ya llegó a más de 80 celulares compatibles de marcas como Xiaomi, Samsung, Google y Oppo.

Android 17 está llegando de a poco a los dispositivos móviles y la lista de celulares compatibles ya se extiende a más de 80 modelos.

La actualización, que inició hace solo unas semanas tras el anuncio de la versión final, ya está disponible para dispositivos de Xiaomi, Samsung, Google y Oppo, en una versión beta estable que cualquier usuario puede descargar.

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Cuáles son los celulares que se pueden actualizar a Android 17

El despliegue de Android 17 sigue la estrategia habitual de lanzamientos por fases. Por el momento, la beta estable se encuentra disponible en China, con la expectativa de un lanzamiento global tras la validación inicial.

Los beneficiados que han sido agregado recientemente a la lista han sido los Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, que ya pueden instalar la actualización y acceder a las optimizaciones más recientes.

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Los Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra ya haceb parte de los celulares que pueden recibir la actualización a Android 17. (Xiaomi)

El listado de dispositivos compatibles se ha ampliado considerablemente. Actualmente, la actualización está llegando o llegará en breve a los siguientes modelos de Xiaomi:

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17

Xiaomi 15T

Xiaomi MIX Flip 2

Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Pro

Xiaomi 15

Xiaomi 14T Pro

Xiaomi 14T

Xiaomi MIX Flip

Xiaomi MIX Fold 4

Xiaomi Civi 4 Pro

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Pro

Xiaomi 14

Xiaomi 13T Pro

Redmi

Redmi Note 15 Pro+

Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15

Redmi Note 14 Pro+

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14S

Redmi Turbo 5

Redmi K80 Ultra

Redmi K70 Ultra

Redmi 15

Redmi 15C

Redmi 15A

Redmi 14C

Redmi A7 Pro

Redmi A7

Redmi 13

POCO

POCO F7 Ultra

POCO F7 Pro

POCO F7

POCO F6 Pro

POCO F6

POCO X8 Pro Max

POCO X8 Pro

POCO X7 Pro

POCO X7

POCO X6 Pro

POCO M8 Pro

POCO M8

POCO M7

POCO C85

POCO C75

}La lista de celulares compatibles con Android 17 incluye modelos de Xiaomi, Redmi, POCO, Google Pixel y Samsung Galaxy. (Google)

Google Pixel

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10

Pixel 10a

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro

Pixel 9

Pixel 9a

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Pixel 8a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 7a

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

Samsung

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Plus

Galaxy S26

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25

Otros modelos destacados con acceso a Android 17 son el OnePlus 15 y el Oppo Find X9 Pro.

Cuáles son las novedades y funciones principales de Android 17

Android 17 trae consigo una serie de innovaciones que buscan mejorar la experiencia del usuario, la seguridad y la integración con otros dispositivos. Entre las novedades más destacadas se encuentra Gemini Intelligence interactuando con aplicaciones para realizar tareas complejas en segundo plano y facilitando la gestión de información, reservas o incluso compras.

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Otra función relevante es el Quick Share, que ahora es compatible con AirDrop de Apple, permitiendo el envío de archivos entre móviles Android y dispositivos de Apple como iPhone o Mac.

Android 17 incorpora Gemini Intelligence para interactuar con aplicaciones y resolver tareas complejas en segundo plano.

En materia de seguridad, Android 17 refuerza los controles para evitar la instalación de aplicaciones no verificadas y mejora la protección contra fraudes y malware. Se añaden medidas como la seguridad OTP, que impone un retardo de tres horas en el acceso a SMS con códigos de verificación para apps de terceros, y un sistema mejorado de detección de aplicaciones sospechosas.

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El diseño también recibe un impulso con Material 3 Expressive, que introduce nuevos efectos de semitransparencia, desenfoque y personalización en elementos visuales como la barra de volumen y los ajustes rápidos. Los controles de WiFi y datos móviles vuelven a estar separados, facilitando su gestión desde el menú rápido.

Android 17 incorpora mejoras de rendimiento con la optimización del kernel, que aprende de los perfiles de uso de cada app para reducir los tirones de la interfaz y acelerar la apertura de aplicaciones. A nivel de conectividad, el portapapeles universal permite copiar y pegar contenido entre móvil y PC.

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En el ámbito de la personalización, los usuarios pueden crear widgets a medida mediante inteligencia artificial, y disfrutar de una nueva gama de emojis rediseñados.