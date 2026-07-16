Más de 80 celulares ya se actualizan a Android 17: verifica si el tuyo está en la lista

Android 17 está llegando de a poco a los dispositivos móviles y la lista de celulares compatibles ya se extiende a más de 80 modelos.
La actualización, que inició hace solo unas semanas tras el anuncio de la versión final, ya está disponible para dispositivos de Xiaomi, Samsung, Google y Oppo, en una versión beta estable que cualquier usuario puede descargar.
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Cuáles son los celulares que se pueden actualizar a Android 17
El despliegue de Android 17 sigue la estrategia habitual de lanzamientos por fases. Por el momento, la beta estable se encuentra disponible en China, con la expectativa de un lanzamiento global tras la validación inicial.
Los beneficiados que han sido agregado recientemente a la lista han sido los Xiaomi 17 y Xiaomi 17 Ultra, que ya pueden instalar la actualización y acceder a las optimizaciones más recientes.
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El listado de dispositivos compatibles se ha ampliado considerablemente. Actualmente, la actualización está llegando o llegará en breve a los siguientes modelos de Xiaomi:
- Xiaomi 17 Ultra
- Xiaomi 17 Pro
- Xiaomi 17
- Xiaomi 15T
- Xiaomi MIX Flip 2
- Xiaomi 15 Ultra
- Xiaomi 15 Pro
- Xiaomi 15
- Xiaomi 14T Pro
- Xiaomi 14T
- Xiaomi MIX Flip
- Xiaomi MIX Fold 4
- Xiaomi Civi 4 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14
- Xiaomi 13T Pro
Redmi
- Redmi Note 15 Pro+
- Redmi Note 15 Pro
- Redmi Note 15
- Redmi Note 14 Pro+
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14S
- Redmi Turbo 5
- Redmi K80 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Redmi 15
- Redmi 15C
- Redmi 15A
- Redmi 14C
- Redmi A7 Pro
- Redmi A7
- Redmi 13
POCO
- POCO F7 Ultra
- POCO F7 Pro
- POCO F7
- POCO F6 Pro
- POCO F6
- POCO X8 Pro Max
- POCO X8 Pro
- POCO X7 Pro
- POCO X7
- POCO X6 Pro
- POCO M8 Pro
- POCO M8
- POCO M7
- POCO C85
- POCO C75
Google Pixel
- Pixel 10 Pro Fold
- Pixel 10 Pro
- Pixel 10 Pro XL
- Pixel 10
- Pixel 10a
- Pixel 9 Pro Fold
- Pixel 9 Pro XL
- Pixel 9 Pro
- Pixel 9
- Pixel 9a
- Pixel 8 Pro
- Pixel 8
- Pixel 8a
- Pixel 7 Pro
- Pixel 7
- Pixel 7a
- Pixel 6 Pro
- Pixel 6
- Pixel 6a
Samsung
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S26 Plus
- Galaxy S26
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Plus
- Galaxy S25
Otros modelos destacados con acceso a Android 17 son el OnePlus 15 y el Oppo Find X9 Pro.
Cuáles son las novedades y funciones principales de Android 17
Android 17 trae consigo una serie de innovaciones que buscan mejorar la experiencia del usuario, la seguridad y la integración con otros dispositivos. Entre las novedades más destacadas se encuentra Gemini Intelligence interactuando con aplicaciones para realizar tareas complejas en segundo plano y facilitando la gestión de información, reservas o incluso compras.
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Otra función relevante es el Quick Share, que ahora es compatible con AirDrop de Apple, permitiendo el envío de archivos entre móviles Android y dispositivos de Apple como iPhone o Mac.
En materia de seguridad, Android 17 refuerza los controles para evitar la instalación de aplicaciones no verificadas y mejora la protección contra fraudes y malware. Se añaden medidas como la seguridad OTP, que impone un retardo de tres horas en el acceso a SMS con códigos de verificación para apps de terceros, y un sistema mejorado de detección de aplicaciones sospechosas.
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El diseño también recibe un impulso con Material 3 Expressive, que introduce nuevos efectos de semitransparencia, desenfoque y personalización en elementos visuales como la barra de volumen y los ajustes rápidos. Los controles de WiFi y datos móviles vuelven a estar separados, facilitando su gestión desde el menú rápido.
Android 17 incorpora mejoras de rendimiento con la optimización del kernel, que aprende de los perfiles de uso de cada app para reducir los tirones de la interfaz y acelerar la apertura de aplicaciones. A nivel de conectividad, el portapapeles universal permite copiar y pegar contenido entre móvil y PC.
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En el ámbito de la personalización, los usuarios pueden crear widgets a medida mediante inteligencia artificial, y disfrutar de una nueva gama de emojis rediseñados.
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