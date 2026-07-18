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La odisea de Agus Gandolfo y su familia en su viaje a Nueva York para la final: “Otra hora girando por el aire”

Entre las tormentas, la presencia de Donald Trump y la intervención de Interpol, la esposa de Lautaro Martínez narró los contratiempos de su arribo a la Gran Manzana

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La esposa de Lautaro Martínez viajó de Miami a Nueva York para estar en la final del Mundial 2026 (Video: Instagram)

La selección argentina está a un partido de escribir otra página en la historia del fútbol mundial. El domingo, a las 16 horas horario argentino, el combinado de Lionel Scaloni se medirá ante España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey por la copa del Mundial 2026, final que mantiene en vilo a todo el país. Como ocurrió desde el primer partido del torneo, las parejas e hijos de los jugadores no se pierden ni un detalle y, poco a poco, fueron convergiendo hacia Nueva York, dispuestas a estar en la tribuna cuando suene el silbato inicial.

Agus Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, llegó a la Gran Manzana para estar presente en esta nueva final a la que llega la selección. Sin embargo, el viaje no fue tan sencillo como ella y su familia esperaba. A través de sus stories de Instagram, Gandolfo narró en tiempo real una cadena de contratiempos que se acumularon uno tras otro durante el trayecto en jet privado.

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El primero llegó antes de despegar. Desde la pista, con el avión inmóvil y el asfalto empapado bajo una lluvia intensa, Gandolfo publicó una foto del exterior: conos de tránsito naranjas, charcos y el cielo plomizo como fondo. El texto era directo: “Después de 3 horas de espera por tormenta”. El grupo quedó retenido en tierra durante ese tiempo hasta que las condiciones mejoraron lo suficiente para autorizar el despegue.

Mujer sentada en asiento de avión, usa camiseta azul y negra de la AFA, jeans, gafas de sol y anillos. Hay un cartel de salida y texto "Llegamos a NY"
A pesar de los contratiempos, Agus llegó a Nueva York junto a sus hijos (Instagram)

Cuando por fin lograron subir, el alivio duró poco. Ya en el avión, un nuevo obstáculo apareció, lo que hizo que se demoraran todavía más debido a que su madre, quien tiene un bajo perfil en las redes de la empresaria, se convirtió en la protagonista de un nuevo drama: “Otro tiempo arriba del avión porque mamá tiene el nombre de alguien buscado por la Interpol”.

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El tercer episodio llegó cuando el destino ya parecía al alcance de la mano. Con el avión sobrevolando la zona de Nueva York y a punto de iniciar el descenso, una nueva orden los obligó a seguir en el aire. Gandolfo lo contó con una foto de nubes espesas e imponentes tomada desde la ventanilla: “Otra hora girando por el aire porque llegaba Trump y cerraron todos los aeropuertos cuando estábamos por aterrizar”. La llegada del presidente de Estados Unidos al área metropolitana activó el protocolo de cierre del espacio aéreo, y el jet privado tuvo que permanecer en vuelo durante una hora más antes de recibir autorización para bajar.

Tras horas de tormenta, burocracia y círculos sobre Manhattan, el grupo finalmente tocó tierra. Gandolfo lo anunció con una foto desde el interior del avión: ella con anteojos de sol, campera negra y la camiseta azul de la AFA bien visible, sonriendo hacia la cámara. El mensaje era escueto y suficiente: “Llegamos a NY”. En otra imagen del mismo momento aparece junto a su hermana Luciana, también a bordo del jet, con la ubicación de Nueva York City marcada en la story.

Dos mujeres sentadas en los asientos de un avión privado. La cabina tiene una señal de salida. Hay botellas de agua y un teléfono sobre una mesa lateral
Agus junto a su hermana, quien la acompaña desde le día uno de esta Copa del Mundo

La última postal que compartió Gandolfo no fue de ella ni del skyline de la ciudad. Fue una bandeja con pasta —rigatoni con salsa blanca— servida en un recipiente negro, con cubiertos plásticos y una botella de agua al lado. La escena correspondía a Nina y Theo, sus hijos con Lautaro Martínez, comiendo después del largo viaje. El texto que eligió para acompañar la imagen resumió todo: “Y ellos que se la bancan y se adaptan a todo”.

El domingo, toda esa logística tendrá su recompensa. Argentina y España se verán las caras en el MetLife Stadium con una Copa del Mundo en juego, y Agus Gandolfo, Nina y Theo estarán en las tribunas para verlo.

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