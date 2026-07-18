Cómo conocer la ubicación de una persona con su número de teléfono en Android y iPhone

Conoce cómo usar el localizador de Android y iPhone. (Canva)

Conocer la ubicación de otra persona utilizando únicamente su número de teléfono es una de las búsquedas más frecuentes entre los usuarios de Android y iPhone. Sin embargo, existe un aspecto fundamental que conviene aclarar desde el principio: no es posible rastrear la ubicación de alguien solo con su número sin su consentimiento.

Tanto Google como Apple incorporan sistemas de privacidad que impiden este tipo de seguimiento para proteger la información personal. Lo que sí permiten ambos sistemas operativos es compartir la ubicación en tiempo real entre personas que aceptan hacerlo de forma voluntaria.

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A través de herramientas como Google Maps, Localizador de Android y Buscar de Apple, familiares, amigos o compañeros pueden conocer dónde se encuentran de manera segura y controlada.

Existen varias formas de saber la ubicación de una persona. (Unsplash)

¿Es posible localizar a alguien solo con su número?

La respuesta corta es no. El número telefónico, por sí solo, no permite acceder a la ubicación de una persona.

Cualquier aplicación o sitio web que prometa localizar un celular únicamente introduciendo un número suele ser engañoso o incluso puede representar un riesgo para la privacidad y la seguridad de los usuarios.

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Para compartir la ubicación, ambas personas deben autorizar el acceso mediante las funciones oficiales que ofrecen Android e iOS.

Solo con el permiso de otro usuario puedes tener acceso a su ubicación. - crédito Google Maps

Cómo compartir la ubicación mediante Google Maps

Google Maps es una de las alternativas más sencillas porque funciona tanto en teléfonos Android como en iPhone.

Para utilizar esta función, la persona que desea compartir su ubicación debe seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Google Maps. Iniciar sesión con su cuenta de Google. Pulsar sobre la fotografía del perfil. Seleccionar la opción Compartir ubicación. Elegir durante cuánto tiempo desea compartirla. Buscar el contacto utilizando su número de teléfono o su cuenta de Google. Enviar la invitación.

La otra persona recibirá una notificación para aceptar la solicitud. Una vez aprobada, quien recibió el permiso podrá visualizar en el mapa la ubicación en tiempo real, la distancia aproximada entre ambos e incluso el nivel de batería del dispositivo, siempre que esa información esté habilitada.

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Google Maps te da la opción de compatir tu ubicación. (Foto: Google Maps)

Cómo usar el Localizador de Android

Los dispositivos Android incluyen una aplicación llamada Localizador, diseñada originalmente para encontrar equipos asociados a una cuenta de Google, aunque también permite compartir la ubicación con otras personas.

El procedimiento es el siguiente:

Abrir la aplicación Localizador. Verificar que la sesión de Google esté iniciada. Acceder a la pestaña Personas. Pulsar el botón +. Elegir el tiempo durante el cual se compartirá la ubicación. Introducir el número de teléfono del contacto. Enviar la invitación.

El destinatario recibirá un enlace que deberá aceptar para autorizar el intercambio de ubicación.

Si la otra persona no acepta la solicitud o decide no compartir su ubicación, el sistema no permitirá visualizar su posición.

Android cuenta con un Localizador para encontrar otros dispositivos. (Freepik)

Cómo compartir la ubicación desde un iPhone

Los usuarios de Apple cuentan con la aplicación Buscar, integrada de forma nativa en iOS.

Para compartir la ubicación deben seguir estos pasos:

Abrir la aplicación Buscar. Entrar en la pestaña Personas. Pulsar el botón +. Seleccionar Compartir ubicación. Escribir el número de teléfono del contacto. Enviar la solicitud.

Si ese número está asociado a una cuenta de Apple, la persona recibirá una invitación mediante iMessage.

Al aceptar la solicitud, ambos podrán visualizar sus respectivas ubicaciones dentro de la aplicación mientras el permiso permanezca activo.

iPhone te la opción de usar la aplicación Buscar para saber dónde están otros usuarios, siempre y cuando te acepten una invitación. (Apple)

Compartir la ubicación siempre requiere autorización

Uno de los aspectos más importantes de estas herramientas es que funcionan bajo el principio del consentimiento.

Ni Google ni Apple permiten que una persona active el seguimiento de otra sin que exista una autorización explícita. Además, el usuario puede dejar de compartir su ubicación en cualquier momento desde la configuración de la aplicación.

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Este mecanismo busca proteger la privacidad y evitar el uso indebido de la información de ubicación.

Compartir la ubicación siempre requiere de una invitación. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Evite aplicaciones que prometen rastrear teléfonos

En internet abundan aplicaciones y páginas que aseguran localizar cualquier celular únicamente ingresando el número telefónico.

En la mayoría de los casos, estos servicios no funcionan como anuncian y pueden intentar recopilar datos personales, instalar software malicioso o solicitar pagos por funciones inexistentes.

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Por ello, los especialistas en ciberseguridad recomiendan utilizar únicamente las herramientas oficiales desarrolladas por Google y Apple.

Si lo que se busca es conocer la ubicación de un familiar, un hijo o un amigo, la forma más segura y confiable sigue siendo solicitar que comparta su ubicación mediante las funciones integradas en Android o iPhone. De esta manera se garantiza tanto la privacidad como la seguridad de todas las personas involucradas.

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