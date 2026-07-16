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Cómo acceder a la papelera de WhatsApp y borrar fotos o videos que ocupan memoria

Con unos pocos pasos puedes localizar los archivos que más pesan en WhatsApp y recuperar almacenamiento sin instalar aplicaciones adicionales

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WhatsApp cuenta con una papelera oculta para liberar espacio en el almacenamiento del celular. (Meta)
WhatsApp cuenta con una papelera oculta para liberar espacio en el almacenamiento del celular. (Meta)

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en los celulares debido a la gran cantidad de fotografías, videos, audios, documentos y otros archivos que los usuarios intercambian a diario. Con el paso del tiempo, ese contenido puede llenar la memoria del dispositivo, afectar su rendimiento e impedir la instalación de nuevas aplicaciones o actualizaciones.

Aunque muchos usuarios buscan una “papelera” dentro de WhatsApp para eliminar estos archivos, la realidad es que la aplicación no cuenta con una papelera tradicional como ocurre en otros servicios. Sin embargo, sí existen herramientas y rutas de almacenamiento que permiten localizar archivos que siguen ocupando espacio y eliminarlos de forma segura.

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Además de la función integrada para administrar el almacenamiento, los dispositivos Android permiten acceder a las carpetas donde WhatsApp guarda los archivos multimedia, facilitando una limpieza más profunda cuando la memoria comienza a agotarse.

WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función.
WhatsApp no cuenta con una papelera, pero sí con un administrador de almacenamiento que cumple esa función. (Foto: Meta)

WhatsApp no tiene una papelera tradicional

A diferencia de servicios como Google Fotos o algunas aplicaciones de galería, WhatsApp no almacena los archivos eliminados en una papelera visible desde su menú principal.

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Sin embargo, muchos archivos multimedia permanecen almacenados dentro de las carpetas del sistema operativo, incluso cuando ya no aparecen fácilmente dentro de la aplicación. Por ese motivo, algunos usuarios conocen este espacio como la “papelera oculta” de WhatsApp.

En realidad, se trata de las carpetas donde la aplicación organiza imágenes, videos, documentos, notas de voz y otros archivos descargados durante las conversaciones.

Un logo verde de WhatsApp en relieve y una papelera de malla metálica gris sobre una mesa de madera clara.
La papelera de WhatsApp es reemplazada por el Administrador de Almacenamiento de WhatsApp. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder a la carpeta donde WhatsApp guarda los archivos

En teléfonos Android es posible revisar manualmente el contenido almacenado utilizando el gestor de archivos que viene instalado de fábrica o aplicaciones similares.

La ruta más habitual es:

Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media

Dentro de esta ubicación aparecen diferentes carpetas organizadas por tipo de archivo, entre ellas:

  • Imágenes
  • Videos
  • Audios
  • Documentos
  • Stickers
  • Notas de voz

Al ingresar en cada carpeta es posible identificar archivos antiguos, duplicados o que ya no son necesarios.

Antes de eliminarlos conviene revisar cuidadosamente su contenido, ya que el proceso es irreversible y podrían borrarse fotografías o documentos importantes.

Un logo 3D de WhatsApp verde con un auricular blanco está de pie sobre una mesa de madera. Al fondo, elementos borrosos como una taza de café y un cuaderno.
Hay carpetas dentro de Android en el que puedes ver las imágenes guardadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Paso a paso para liberar espacio

Si el teléfono muestra poca memoria disponible, realizar una limpieza manual puede ayudar a recuperar varios gigabytes.

El procedimiento es sencillo:

  1. Abrir el gestor de archivos del teléfono.
  2. Entrar en la carpeta Android > media > com.whatsapp > WhatsApp > Media.
  3. Revisar las carpetas según el tipo de contenido.
  4. Seleccionar los archivos que ya no sean necesarios.
  5. Presionar la opción Eliminar.

Realizar este mantenimiento cada cierto tiempo ayuda a evitar que el almacenamiento vuelva a llenarse rápidamente.

WhatsApp Web trae una nueva novedad que cambiará por completo las conversaciones.
WhatsApp te da la opción de poder eliminar archivos pesados de WhatsApp. (Meta)

La herramienta integrada de WhatsApp facilita la limpieza

Quienes prefieran no revisar carpeta por carpeta pueden utilizar la función oficial que incorpora WhatsApp para administrar el almacenamiento.

Para acceder solo hay que seguir esta ruta:

Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento

Desde este apartado, la aplicación muestra qué conversaciones ocupan más espacio y clasifica automáticamente el contenido según distintos criterios.

Por ejemplo, permite identificar:

  • Archivos de gran tamaño.
  • Videos pesados.
  • Fotografías repetidas.
  • Elementos reenviados muchas veces.

También ofrece una vista previa antes de eliminar cualquier archivo, reduciendo el riesgo de borrar contenido importante por accidente.

Un celular en primer plano muestra el logo de WhatsApp, con siluetas de personas desenfocadas al fondo.
WhatsApp tiene una herramienta que te facilita limpiar archivos que ya no necesitas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras papeleras que también ayudan a recuperar memoria

La limpieza no debe limitarse únicamente a WhatsApp. Existen otros espacios del teléfono donde los archivos eliminados continúan ocupando almacenamiento.

En muchos dispositivos Android, la aplicación Galería incorpora una papelera donde las imágenes permanecen durante varios días antes de borrarse definitivamente.

Google Fotos también conserva las fotografías eliminadas durante aproximadamente 30 días, por lo que vaciar esta carpeta puede liberar una cantidad considerable de espacio.

Otra alternativa es utilizar Files by Google, una aplicación que identifica archivos temporales, caché, contenido duplicado y otros elementos innecesarios que pueden eliminarse con pocos toques.

La papelera de WhatsApp que te ayuda a liberar espacio en WhastApp. REUTERS/Dado Ruvic
La papelera de WhatsApp que te ayuda a liberar espacio en WhastApp. REUTERS/Dado Ruvic

Una limpieza periódica mejora el rendimiento del celular

Con el paso del tiempo, miles de archivos multimedia terminan acumulándose sin que el usuario sea consciente de ello. Videos enviados en grupos, memes, documentos de trabajo, fotografías repetidas y audios antiguos pueden ocupar varios gigabytes.

Realizar una limpieza periódica, tanto desde el administrador de almacenamiento de WhatsApp como desde las carpetas internas del dispositivo, permite recuperar espacio, mejorar el rendimiento del teléfono y evitar problemas derivados de la falta de memoria.

La recomendación es revisar regularmente el contenido almacenado y conservar únicamente los archivos realmente importantes. De esa manera, el celular funcionará con mayor fluidez y WhatsApp seguirá operando sin inconvenientes incluso cuando el uso diario genere un gran volumen de contenido multimedia.

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