Busca ya en Google Erling Haaland y conoce el homenaje animado al jugador de Noruega

Haaland invitó a sus seguidores a buscar su nombre en Google y desató un fenómeno viral durante el Mundial 2026. (Google)

Erling Haaland, delantero de Noruega y uno de los goleadores del Mundial 2026, publicó un inesperado y breve mensaje en su cuenta de X: “Una cosa para hacer hoy... busquen mi nombre en Google”. El llamado no tardó en viralizarse y millones de fanáticos comenzaron a descubrir el último ‘easter egg’ interactivo que el gigante tecnológico ha implementado de forma exclusiva para el jugador.

Al ingresar el término “Haaland” o “Erling Haaland” en la barra de búsqueda, la interfaz cobra vida. De forma automática, una tripulación de pequeños guerreros nórdicos aparece en la parte inferior de la pantalla a bordo de un tradicional ‘longship’ (barco vikingo).

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La animación viene acompañada del retumbar rítmico de un tambor de guerra y un grito coordinado de “¡Ro!” (¡Rema!) que se sincroniza perfectamente con las brazadas de los personajes.

El origen del homenaje digital

A diferencia de otras ocasiones donde las funciones interactivas se lanzan de manera generalizada para un evento, Google decidió reservar este despliegue tecnológico únicamente para el atacante noruego, dejando de lado a otras grandes superestrellas del balompié internacional.

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La celebración se hizo viral tras la victoria de Noruega sobre Brasil en los octavos de final del Mundial 2026. (Reuters)

La implementación de esta animación responde directamente al tremendo impacto cultural del “Viking Row” (el remo vikingo), una celebración colectiva que nació entre los aficionados nórdicos a comienzos de año y que rápidamente fue adoptada por el propio plantel dentro del terreno de juego.

En este ritual, los futbolistas y la grada se sientan hombro con hombro simulando remar al compás de un tambor que acelera su ritmo de forma progresiva, creando un impacto visual tan potente que ya ha alcanzado lugares emblemáticos de escala mundial como Times Square en Nueva York.

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Google decidió inmortalizar este gesto no solo para destacar las raíces culturales del jugador, sino también para plasmar digitalmente un detalle numérico muy especial: la animación proyecta exactamente a siete tripulantes remando en la balsa, una referencia directa a los siete goles que el delantero acumula en el certamen global.

Tanto el público en las tribunas como hinchas en las calles festejan al ritmo del remo vikingo. (Reuters)

La popularidad de Haaland

La destacada participación del delantero nórdico en el Mundial 2026 ha consolidado su lugar entre los futbolistas más populares del mundo en las redes sociales.

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Hasta el momento, su cuenta de Instagram (@erling) cuenta con 59,7 millones de seguidores. Mientras tanto, suma cerca de 12,6 millones en X (@Erling Haaland).

Para publicar videos cortos, dinámicas con marcas y clips detrás de cámaras, Haaland utiliza su cuenta de TikTok (@erlinghaaland), donde ya suma 10,8 millones de seguidores.

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La histórica participación de Noruega en el Mundial 2026

En la cita mundialista de 2026, Noruega ha dejado de ser una promesa para convertirse en la auténtica revelación del torneo, logrando clasificar por primera vez a la ronda de los cuartos de final. Tras avanzar como segundos del Grupo I, el equipo ha demostrado una resiliencia inquebrantable en las fases de eliminación directa.

Noruega alcanzó por primera vez los cuartos de final tras eliminar a Brasil con dos goles decisivos de Haaland en los octavos. (Reuters)

“Llegar aquí es un sueño, pero este grupo de guerreros no quiere despertar todavía”. — Sentimiento generalizado en el entorno de la selección nórdica que resume la mentalidad actual del plantel.

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La gran hazaña de esta campaña se firmó en los octavos de final ante Brasil, donde Haaland se vistió de héroe absoluto al anotar un espectacular doblete en los últimos diez minutos del encuentro para sellar una remontada histórica por 2-1. A continuación, se detalla el emocionante camino de Noruega en la fase final del torneo, con la mirada puesta en su próximo gran choque eliminatorio:

Ronda de 32: victoria por 2-1 ante Costa de Marfil. Noruega debutó con solidez en los primeros duelos de eliminación directa del torneo.

Octavos de Final: triunfo por 2-1 contra Brasil. Una histórica remontada sellada con dos goles de Haaland en el cierre del partido, dándole la vuelta al marcador.

Cuartos de Final: enfrentamiento contra Inglaterra (por jugar). El cruce definitivo donde la selección nórdica buscará el ansiado pase a las semifinales.