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La broma del Kun Agüero a un ex compañero español que se había expresado sobre los arbitrajes de Argentina en el Mundial

El ex Manchester City utilizó su canal de streaming para responder con humor a las declaraciones de Aymeric Laporte sobre los árbitros que dirigieron a la Albiceleste en la Copa del Mundo

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El ex futbolista le envió un mensaje a Aymeric Laporte luego de que el zaguero planteara dudas sobre el arbitraje

La previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España sumó un cruce inesperado cuando Aymeric Laporte expresó inquietud por el arbitraje en los partidos de la Albiceleste. La reacción no tardó en llegar en el canal de streaming de Sergio Kun Agüero, quien compartió vestuario con el defensor español en el Manchester City y no dejó pasar el asunto.

En su programa “Vamo’ a Juga’”, el ex delantero de la selección campeona del mundo se refirió de forma directa a los dichos de Laporte y, rodeado por Ezequiel Lavezzi y Juan Marconi, recurrió al humor para responder. “Qué dijo Laporte, porque lo conozco y si dijo algo que no me gusta ya mismo le mando un mensaje y lo puteo”, expresó Agüero antes de enviar un audio a su ex compañero en vivo.

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El zaguero central de La Roja había manifestado que en los encuentros recientes del equipo dirigido por Lionel Scaloni observó situaciones que le llamaron la atención y remarcó la importancia del control arbitral en la final. “En los últimos partidos hemos visto cosas que nos han extrañado muchísimo, acciones que se dejan pasar”, dijo en una entrevista con Marca, a la vez que señaló que Argentina “es un equipo que deja muchos recados” y que ese tipo de conductas no deberían permitirse en una competición de este nivel.

En la misma línea, sostuvo que no le preocupa la agresividad “dentro de lo que es el fútbol” si está controlada por el árbitro. Su objeción aparece cuando esa intensidad es consentida, porque puede “desestabilizar” y enfadar al rival hasta convertir el encuentro en “un descontrol” si uno o dos jugadores sobrepasan el límite sin castigo.

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Aymeric Laporte habló sobre los arbitrajes en los partidos de Argentina durante el Mundial (REUTERS/Matthew Childs)
Aymeric Laporte habló sobre los arbitrajes en los partidos de Argentina durante el Mundial (REUTERS/Matthew Childs)

Sus palabras generaron repercusión y, desde el lado argentino, Agüero optó por restarle dramatismo al cruce. “Qué hacés Aymeric… Mirá que jugamos juntos en Manchester City. Acabás de decir que en los últimos partidos vieron cosas que los han extrañado muchísimo… ¿Qué es lo que te extraña? No te hagas el picante porque cuando nos vemos, arrugás“, lanzó el ex futbolista entre las risas de fondo.

Como sus dichos se habían viralizado sin el contexto humorístico, Agüero recurrió a la red social X para aclarar: “Gente no entienden lo que es una broma? Laporte y yo somos amigos. No hagan polémica por favor”.

Ya fuera del clima humorístico, Agüero aclaró su postura y destacó el recorrido de la defensora del título. “Argentina está en la final por su propio mérito”, afirmó, reconociendo el nivel del equipo a lo largo del torneo.

El ida y vuelta en tono distendido incluyó referencias a Lionel Messi, figura central de la selección argentina. Agüero bromeó sobre el rendimiento de su amigo en el Mundial y lo describió con una frase que desató carcajadas entre los presentes: “Es el mejor de todos, el mejor de la historia. Tiene 39 años y está jugando como si tuviese 20, y nosotros estamos acá atrás de una cámara hablando boludeces”.

“Nadie va a igualarlo, van a pasar muchos años y no habrá otro igual, y nosotros ni nuestros hijos lo veremos. Hoy en día es la persona más importante del mundo, no solo del deporte”, concluyó.

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