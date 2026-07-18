Nicaragua

«Viajó a escondidas»: El drama de un padre que ruega por la liberación de su hija nicaragüense secuestrada en México

Ronald Martínez nunca imaginó que su hija Alba Dayana, madre de dos adolescentes, saldría de casa rumbo a Estados Unidos sin avisar. La familia lucha por reunir 25,000 dólares para el rescate, mientras la angustia y la incertidumbre dominan sus vidas

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Ilustración de mujer nicaragüense caminando en noche por carretera de tierra, bordeada por casas y palmas. Al fondo, cerca de alambre de púas y siluetas de personas.
Alba Dayana Martínez Oconor, una mujer nicaragüense, avanza por una carretera polvorienta en la noche, alejándose de una aldea rural y dejando atrás las siluetas de un hombre y niños que la despiden. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La madrugada del pasado miércoles 8 de julio, el silencio habitual de la comunidad rural de Rodeo Grande, en Somotillo, Chinandega, cobijó la partida silenciosa de Alba Dayana Martínez Oconor. Sin abrazos de despedida ni promesas de retorno inmediato, la joven mujer inició un viaje clandestino persiguiendo el anhelo de un futuro mejor, dejando atrás su tierra natal y el calor de su hogar bajo el supuesto de un empleo temporal en la frontera sur de Nicaragua.

Nadie, ni siquiera sus propios hijos, sospechaba que su destino real se encontraba a miles de kilómetros, en la inhóspita y peligrosa ruta hacia los Estados Unidos. La ilusión del viaje se transformó súbitamente en una pesadilla colectiva ocho días después, cuando una llamada telefónica quebró la frágil paz de la familia Martínez.

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Al otro lado de la línea, voces gélidas y autoritarias confirmaron el peor de los temores: Alba había sido secuestrada durante su tránsito por territorio mexicano. Sus captores, identificados como miembros de una temida organización criminal, permitieron que la joven hablara unos breves instantes para demostrar que seguía con vida. El precio fijado para su libertad asciende a la astronómica cifra de 25,000 dólares, una cantidad que para sus seres queridos representa una barrera tan infranqueable como la propia frontera.

Don Ronald José Martínez Martínez, un campesino de 63 años debilitado por una enfermedad renal crónica, relató al medio nicaragüense La Prensa, los detalles de un engaño nacido por amor y desesperación. «Ella decidió viajar a escondidas».

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Ilustración estilo acuarela de un hombre arrodillado con manos entrelazadas en vivienda rústica, mirando arriba, y un rostro femenino difuminado a su derecha.
Ronald José Martínez Martínez, hombre nicaragüense, se arrodilla en una vivienda rural con expresión de súplica junto al retrato difuso de Alba Dayana Martínez Oconor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La familia creía que Alba se encontraba trabajando cerca de la frontera con Costa Rica; la dolorosa verdad llegó a través del teléfono de una tía. Ahora, el dispositivo móvil que antes servía para acortar distancias afectivas se ha convertido en el canal de extorsión mediante el cual los secuestradores ejercen una presión psicológica devastadora sobre una familia desamparada.

La dolorosa realidad de la pobreza y un clamor de solidaridad

Para la familia Martínez, la exigencia de los 25,000 dólares es sinónimo de una sentencia imposible de cumplir en el corto plazo. En la humilde vivienda de Rodeo Grande, la subsistencia es una lucha de carácter diario. «Eso es duro para uno como pobre. Aquí cuando conseguimos, comemos; y cuando no conseguimos, tenemos que aguantar», expresó al medio don Ronald.

Su patología médica crónica restringe severamente sus jornadas en el campo, obligándolo a depender de la solidaridad comunitaria y de las escasas siembras que el clima inclemente permite cosechar.

Alba Dayana Martínez Oconor, originaria de Somotillo, Chinandega, cuyo anhelo de un futuro mejor se convirtió en pesadilla tras ser secuestrada por carteles en México (Cortesía: La Prensa).
Alba Dayana Martínez Oconor, originaria de Somotillo, Chinandega, cuyo anhelo de un futuro mejor se convirtió en pesadilla tras ser secuestrada por carteles en México (Cortesía: La Prensa).

Pese a la precariedad y al dolor moral, la comunidad de Somotillo y la diáspora nicaragüense radicada en los EE.UU., se han movilizado en una carrera contrarreloj para salvar la vida de Alba. Entre préstamos locales, colectas comunitarias y negociaciones agónicas con los captores para ganar tiempo, la familia intenta reunir cada centavo posible. Sus dos hijos, de 17 y 19 años, aguardan en vilo el retorno de la madre que partió en silencio buscando asegurarles un bienestar que el entorno rural les negaba.

Las consecuencias de viajar de manera ilegal hacia los Estados Unidos y la violencia estructural en las fronteras

El drama de Alba Dayana no es un hecho aislado, sino el reflejo trágico de las severas consecuencias que enfrentan miles de migrantes al emprender la travesía de forma irregular. Optar por las rutas clandestinas hacia los Estados Unidos significa adentrarse en un territorio sin ley, donde el ser humano pierde sus derechos fundamentales y se convierte en una simple mercancía.

Al evadir los controles migratorios oficiales debido al severo endurecimiento de las políticas fronterizas contemporáneas, los viajeros se ven obligados a recurrir a redes de tráfico de personas o a transitar por zonas geográficas de extremo peligro, quedando desprotegidos ante un entorno hostil.

En los márgenes de las fronteras latinoamericanas y mexicanas opera una maquinaria delictiva implacable. Estructuras criminales fuertemente armadas y carteles despiadados controlan los caminos, las vías ferroviarias y los desiertos. Estos grupos delincuenciales no se limitan a extorsionar; recurren sistemáticamente por:

  • Secuestro masivo
  • La tortura física y psicológica
  • El abuso sexual
  • Asesinatos impune de quienes no logran costear sus exigencias financieras.

Aquellos que deciden viajar por su cuenta sufren una suerte similar, expuestos a la deshidratación, el cansancio extremo y a la invisibilidad jurídica que impide a las autoridades rastrear su paradero una vez que caen en las redes del crimen organizado. Cada minuto transcurrido representa un tormento de incertidumbre para este hogar nicaragüense, que hoy simboliza el costo humano más amargo de la migración forzada.

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