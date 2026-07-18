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Tuchel defendió sus cambios ante Argentina y crece la tensión en Inglaterra: “No me arrepiento de las decisiones que tomé”

El entrenador alemán ratificó su plan tras la caída por 2-1 en semifinales que cortó el sueño inglés y asumió la responsabilidad, antes del duelo con Francia por el tercer puesto en el Mundial

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Thomas Tuchel reafirmó su plan luego de la derrota ante Argentina, antes del duelo frente a Francia (REUTERS/Paul Childs)
Thomas Tuchel reafirmó su plan luego de la derrota ante Argentina, antes del duelo frente a Francia (REUTERS/Paul Childs)

La eliminación de Inglaterra en semifinales de la Copa del Mundo sigue generando repercusiones en la previa al partido por el tercer puesto. Thomas Tuchel volvió a ser el centro de atención al reafirmar públicamente que no siente remordimientos por las decisiones que tomó durante el encuentro contra Argentina, pese a que el desenlace del partido profundizó las críticas y expuso tensiones internas.

El entrenador alemán fue concreto al analizar los instantes finales de ese compromiso. Cuando le preguntaron cómo evalúa los últimos 35 minutos frente al conjunto sudamericano, Tuchel respondió, según el reporte del diario L’Équipe: “Mi opinión no ha cambiado. Hemos sido demasiado pasivos. Después, si el significado de su pregunta es: ‘¿Me arrepiento de los cambios que hice en ese momento?’ La respuesta es no, no me arrepiento de las decisiones que he tomado”.

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La postura del técnico no se modificó, pese a la presión mediática y a las voces críticas que surgieron desde el propio vestuario inglés. The Telegraph informó que la estrategia implementada sorprendió a varios futbolistas, lo que derivó en un clima de tensión y discrepancia entre el cuerpo técnico y algunos referentes del plantel tras consumarse la derrota.

Los cambios que realizó el entrenador sorprendieron en el equipo inglés (AP Foto/Rebecca Blackwell)
Los cambios que realizó el entrenador sorprendieron en el equipo inglés (AP Foto/Rebecca Blackwell)

Durante el segundo tiempo, Inglaterra apostó por preservar la ventaja inicial de Anthony Gordon con variantes defensivas: Ezri Konsa ingresó por el autor del gol y Declan Rice dejó su lugar a Nico O’Reilly. El planteo buscaba contener el avance argentino, pero la reacción del rival fue contundente y terminó por revertir el marcador.

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Cuando Argentina logró ponerse al frente, Tuchel decidió modificar su esquema y realizó cambios ofensivos en el minuto 96, incluyendo a Ivan Toney y Marcus Rashford en el ataque. Sin embargo, el equipo no consiguió revertir el resultado y la derrota por 2-1 dejó a los ingleses sin la posibilidad de disputar la final después de seis décadas.

Ante la consulta sobre si modificaría algo de su planteo, el técnico sostuvo: “Pensé que éramos demasiado pasivos y traté de ayudar a mi equipo. Tomé estas decisiones confiando en mis instintos, mi experiencia, mi voluntad de ganar... Pero no conseguimos los resultados que esperábamos y estoy asumiendo toda la responsabilidad. Me habría arrepentido si no hubiera hecho nada”. De este modo, reiteró que no cambiaría ninguna de sus decisiones, pese a las consecuencias.

El entrenador reconoció que fue una derrota “muy dolorosa” que dejará una “cicatriz que llevaremos con nosotros”. Tuchel aclaró: “Para ponerlo en contexto, perdimos nuestro primer partido oficial juntos. En 14 partidos (sin contar los amistosos), fue nuestra primera derrota (en el partido número 15). Fue una derrota dolorosa, jugamos una semifinal contra los vigentes campeones del mundo. A los 85 minutos íbamos ganando 1-0, jugamos contra el mejor jugador del mundo (Lionel Messi) y perdimos 2-1, lo cual es doloroso. Merecíamos estar en la semifinal, somos una de las cuatro mejores naciones y queríamos este lugar en la semifinal y queríamos más. Estamos muy decepcionados porque queríamos jugar la final, creíamos que podíamos lograrlo. Aun así, creo que otras tres naciones (Argentina, Francia y España) tienen expectativas de ganar el título. Ese no es nuestro caso, ellos están en un nivel donde esperan ganar, nosotros todavía no estamos ahí”.

Luego del cruce, las repercusiones no tardaron en llegar. El análisis mediático fue implacable y, según BBC Sport, la prensa británica se preguntó: “¿Por qué la derrota de Inglaterra ante Argentina se sintió como la más dolorosa en 60 años de sufrimiento?”. El artículo subrayó que, aunque los ingleses han vivido varios fracasos internacionales recientes, este revés tuvo un impacto emocional particularmente profundo.

El exfutbolista alemán Bastian Schweinsteiger, campeón mundial en Brasil 2014, también se sumó al debate y cuestionó el planteo inglés ante Argentina. Su análisis, compartido en sus redes sociales, reflejó la preocupación sobre las decisiones adoptadas por Tuchel y la falta de reacción del equipo en los momentos clave.

Inglaterra jugará el partido por el tercer puesto ante Francia en la Copa del Mundo este sábado (REUTERS/Paul Childs)
Inglaterra jugará el partido por el tercer puesto ante Francia en la Copa del Mundo este sábado (REUTERS/Paul Childs)

El hecho de que Inglaterra haya caído en semifinales generó un golpe anímico, especialmente considerando que venía de perder en las finales de las dos últimas Eurocopas. El desafío inmediato quedó enfocado en el duelo frente a Francia por el tercer puesto, bajo la dirección de Didier Deschamps, mientras que España y Argentina se preparan para disputar la final del certamen.

La eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial ante Argentina, con un marcador de 2-1, significó perder la oportunidad de llegar a una final desde 1966. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para el combinado sudamericano sellaron la remontada. El entrenador Thomas Tuchel explicó: “Estamos decepcionados. Estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después del gol. Concedimos muchísimos centros, ocasiones y disparos. Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar”.

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