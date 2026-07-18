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Con Wanda y Zaira Nara al frente, los famosos argentinos copan Nueva York a la espera de la gran final

Mientras la Selección prepara el choque decisivo contra España, las celebrities llegan a la Gran Manzana desde diferentes partes del mundo para estar presentes en el Met Life de New Jersey

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Collage de tres imágenes de mujeres. Una mujer toma una selfie, otra con gorra en cabina de avión, y una tercera con ropa deportiva en la calle.
Wanda, Zaira Nara y Cande Ruggeri camino a Nueva York para ver la final del Mundial 2026 - VisualesIA ScribNews (Imagen Ilustrativa Infobae)

La influencer fue junto a su madre y sus dos hermanas con la intención de reunirse con Oscar (Video: Instagram)

La final del Mundial 2026 tiene fecha, hora y escenario: el domingo, a las 16 (hora argentina), Argentina se medirá ante España en el MetLife Stadium de Nueva York. La chance de que la Scaloneta se consagre bicampeona del mundo -algo que ninguna selección logró desde Brasil en 1962- encendió una cuenta regresiva que, en las últimas horas, detonó una oleada de decisiones de último momento entre los famosos del país. Quienes hasta el viernes por la noche tenían otros planes, de pronto tenían se encontraron con las valijas a medio hacer y pasajes para Nueva York.

La ciudad que nunca duerme se convirtió en el destino urgente de una delegación informal de caras conocidas que no quisieron perderse el partido más esperado de los últimos años. Las redes sociales fueron el termómetro en tiempo real de esa movida: stories desde aeropuertos, canciones en cabinas de avión y primeras postales desde las calles neoyorquinas que confirmaron, una a una, las llegadas.

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Wanda Nara fue una de las primeras en moverse. Hasta el viernes por la noche se encontraba en Milán junto a cuatro de sus cinco hijos. Dejó a los chicos en Italia junto a Nora Colosimo, su mamá, y viajó sola. Desde el avión compartió una selfie en lo que parece ser un vuelo privado —asientos amplios, madera clara en el techo, iluminación tenue— con una gorra negra de los Yankees y la ubicación “Nueva York” como única explicación necesaria. Llevaba una cartera Chanel de rafia y miraba a cámara con la calma de quien ya tomó la decisión y no tiene dudas. Una segunda imagen la mostró en el aeropuerto de Milán, dentro de una tienda de lujo, con el texto “Yendo” superpuesto sobre la pantalla. La bandera argentina lo decía todo.

Una mujer con cabello rubio, gorra azul de los Yankees y top deportivo azul se toma una selfi en el interior de un avión, con una etiqueta de ubicación que señala Nueva York
Wanda viajó desde la ciudad de Milán para poder estar presente en la gran final
Reflejo de persona con gorra, camiseta, shorts, medias, zapatillas, bolso y teléfono móvil en escaparate. Calle, autos, edificios y árbol al fondo. Ubicación Hoboken
Zaira aterrizó en Nueva York luego de sus vacaciones en Madrid con sus dos hijos

Su hermana Zaira Nara replicó el movimiento también desde el otro lado del Atlántico. Ella estaba en Madrid con sus dos hijos cuando decidió sumarse. Sus primeras imágenes en suelo americano la mostraron en Hoboken, Nueva Jersey, cruzando la ciudad a pie con ropa deportiva blanca, una gorra celeste y zapatillas blancas, con el reflejo de los edificios de ladrillo rojo en el vidrio de un local.

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Desde su habitación, una postal con vista directa al skyline de Manhattan —Hudson River de por medio, los rascacielos de Hudson Yards al fondo bajo un cielo despejado— dejaron en claro que la espera para la final sería con grandes expectativas.

El operativo más numeroso fue el de la familia Ruggeri. Cande, hija de Oscar Ruggeri —campeón del mundo en México 86—, organizó el viaje junto a sus hermanas Federica y Daiana, su madre Nancy Otero y Milo, el hijo mayor de Daiana. El Cabezón y Stephan, su único hijo varón, ya estaban en Nueva York. Desde el auto rumbo a Ezeiza, Cande grabó un video con la adrenalina a flor de piel: “Nos vamos a la final. ¡Nos vamos con Fefe, con mamá, Dai, Milo y papá y Fanito ya están allá, así que nos vamos la familia!”.

Mujer con top y shorts deportivos marrones, zapatillas, y lentes de sol en la cabeza, camina en acera frente a edificio de ladrillo rosa con toldo verde y balón en balcón
Cande llegó junto a su mamá y sus dos hermanas

A bordo del avión, el clima fue de festejo anticipado. Cande se sumó al coro de pasajeros que entonó “La Cuarta Estrella”, la canción que escribió Palmito para este Mundial. El aterrizaje en la Gran Manzana fue con lluvia. “Hola, New York”, arrancó Cande en otra story, con una risita. “Nos íbamos a ir a pasear, ya estábamos listas, bajamos y miren esto. Se está cayendo el cielo. Así como estamos vestidas no sé qué vamos a hacer. Pero bueno, estamos en Nueva York”. Cuando el tiempo lo permitió, apareció la postal del Soho como bienvenida a la ciudad.

La modelo y el abogado viajaron junto a la hija que tienen en común para ver desde la tribuna a la Scaloneta (Video:Instagram)

Barby Franco y el abogado Fernando Burlando también se sumaron al viaje, pero con compañía extra: su hija Sarah viajó con ellos, ya instalada en el VIP del aeropuerto de Ezeiza, apareció con la camiseta de Argentina —la alternativa de este Mundial, con diseño de olas celestes— y un moño blanco en el pelo, con el texto “¿Quién va a la final?” y una sonrisa que no necesitaba más explicación.

Durante el trayecto hacia la puerta, la pequeña se convirtió en protagonista: la filmaron sentada arriba de su valija, que funciona como monopatín, recorriendo los pasillos del aeropuerto. Antes de abordar, las azafatas la recibieron con baile y aliento por la selección. Durante el despegue, los pasajeros cantaron “La Cuarta Estrella” y Franco lo registró desde su asiento. El anuncio de la llegada llegó con un video grabado desde la ventana del auto, cruzando el puente de Brooklyn.

Mujer rubia con ojos claros se cubre parte de la cara con una mano de uñas negras. Se observa un texto superpuesto y un pin de ubicación
Barbie, debido a la tormenta, no logró llegar a la ciudad de Nueva York (Instagram)

Barbie Simons también intentó llegar. Pero el viaje no salió según lo planeado. Desde el Washington Dulles International Airport, con la mano tapándose la boca en un gesto entre la risa y el horror, publicó una story que resumió su odisea: “Pensábamos aterrizar en Nueva York... pero el universo tenía otros planes. Oficialmente varados en Washington. Si mañana aparezco en Canadá ya no me sorprendería”, bromeó.

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