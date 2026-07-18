El Salvador

Ciudadana hondureña agradeció a Nayib Bukele por la atención recibida en el Hospital Nacional Rosales de El Salvador

La paciente de Lempira dijo que fue ingresada de emergencia por un cuadro de vesícula y que fue operada con tecnología láser, luego de semanas de dolor y falta de servicios en su departamento.

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La paciente de Lempira buscó ayuda por un dolor abdominal agudo causado por un problema de vesícula y fue operada de emergencia en el Hospital Rosales./ (TikTok)
La paciente de Lempira buscó ayuda por un dolor abdominal agudo causado por un problema de vesícula y fue operada de emergencia en el Hospital Rosales./ (TikTok)

Una ciudadana hondureña relató su experiencia tras recibir atención médica gratuita y de alta calidad en el nuevo Hospital Rosales de El Salvador, luego de haber sido rechazada en un hospital público de su país por falta de recursos y limitaciones en la atención quirúrgica. La paciente, originaria del departamento de Lempira, expresó su agradecimiento al presidente salvadoreño Nayib Bukele, y al personal de salud por el trato recibido y el apoyo a su situación.

La mujer narró que sufrió durante semanas un dolor abdominal agudo debido a un problema de vesícula, por lo que buscó asistencia en su hospital departamental. Ante la negativa de atención, optó por trasladarse a El Salvador. En el Hospital Rosales fue ingresada de emergencia y sometida a cirugía con tecnología láser, procedimiento que le permitió una recuperación rápida y con menor dolor.

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“Me han realizado mi cirugía sin ningún problema, con una mayor atención de especialistas, médicos generales y cirujanos, y sin gastar ni un Lempira. He sido atendida con una de las mejores operaciones que muchas personas deseamos, pero es por la falta de capacidad de recursos que no logramos poder realizarnos en nuestro país”, afirmó la paciente.

Una ciudadana hondureña compartió un video en sus redes sociales para relatar su historia y agradecer al gobierno del presidente Nayib Bukele la atención brindada en el Hospital Nacional Rosales, el cual fue inaugurado recientemente y cuenta con diferentes especialidades médicas. La hondureña relata que necesitaba una operación de la vesícula, un procedimiento que le realizaron en el recinto hospitalario, donde llegó con un fuerte dolor abdominal./ (TikTok)

La atención recibida en el Hospital Rosales incluyó desde la valoración inicial hasta la operación y la recuperación posquirúrgica, todo sin costo y sin discriminación por su nacionalidad. “No me preguntaron de dónde vengo, no importó que soy extranjera. Estoy muy agradecida por toda la atención que me han brindado. Gracias al presidente Nayib Bukele, que se esfuerza por la salud no solo de los salvadoreños, sino de tantos y miles de hondureños que venimos en busca de salud”, declaró la paciente.

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El testimonio de la hondureña se suma a otros casos reportados tras la inauguración del nuevo Hospital Rosales, una de las instituciones más emblemáticas del sistema de salud salvadoreño. Este recinto hospitalario ha estrenado modernas instalaciones y equipos de última generación, posicionándose como referente regional en atención pública.

El renovado hospital cuenta con más de 400 camas, 25 quirófanos equipados con tecnología de punta y áreas especializadas en cirugía laparoscópica, radiología intervencionista y cuidados intensivos. Además, el hospital ofrece atención en más de 30 especialidades médicas, entre ellas gastroenterología, neurología, oncología, cardiología y nefrología. La infraestructura incorpora sistemas automatizados para gestión de pacientes, laboratorios de alta complejidad, y una farmacia hospitalaria robotizada que agiliza la entrega de medicamentos.

Una ciudadana hondureña recibió atención médica gratuita en el nuevo Hospital Rosales de El Salvador y agradeció al presidente Nayib Bukele a través de las redes sociales.
Una ciudadana hondureña recibió atención médica gratuita en el nuevo Hospital Rosales de El Salvador y agradeció al presidente Nayib Bukele a través de las redes sociales.

Según datos oficiales del Ministerio de Salud, el Hospital Rosales implementa un modelo de atención basado en la agilidad de las consultas y procedimientos, reduciendo los tiempos de espera incluso para pacientes extranjeros. Esto ha permitido la atención de decenas de ciudadanos de países vecinos que, como la paciente hondureña, no encuentran respuesta positiva en sus lugares de origen.

El centro hospitalario ha sido destacado por su enfoque en la humanización del trato médico y por la política de acceso universal a los servicios, sin distinción de nacionalidad o estatus migratorio.

La implementación de cirugías con láser y otros procedimientos mínimamente invasivos representa una de las principales innovaciones del nuevo Hospital Rosales. Estas técnicas permiten una recuperación más rápida, menores riesgos de complicaciones y menos dolor posoperatorio, como señaló la paciente hondureña. El hospital también cuenta con sistemas de monitoreo digital y equipamiento médico de última generación, destinados a garantizar un seguimiento preciso y seguro de los pacientes.

Diversas áreas del nuevo edificio construido perteneciente al Hospital Nacional Rosales de San Salvador, El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid
El nuevo Hospital Rosales de El Salvador suma más de 400 camas, 25 quirófanos y más de 30 especialidades médicas en la red hospitalaria pública./ (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

La inversión en el Hospital Rosales forma parte de una estrategia nacional para fortalecer la red hospitalaria pública y ampliar la cobertura a sectores desprotegidos, incluidos extranjeros que requieren atención urgente. El gobierno de Nayib Bukele ha presentado el hospital como un ejemplo de modernización en la región, subrayando su impacto en la vida de pacientes nacionales y extranjeros que enfrentan limitaciones en sus países de origen.

La experiencia relatada por la hondureña ilustra el alcance de las transformaciones en el sector salud de El Salvador y el efecto positivo de las políticas de acceso universal implementadas en el país.

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