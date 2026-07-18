La violencia doméstica no da tregua en Panamá: más de 9.200 denuncias en apenas seis meses

La violencia doméstica concentró 9.239 denuncias entre enero y junio, equivalente a cerca del 74% de todos los delitos familiares investigados en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia dentro del hogar sigue siendo una de las principales expresiones de criminalidad en Panamá. Lejos de mostrar señales de disminución, las denuncias continúan en aumento y afectan a parejas, niños, adultos mayores y otros integrantes del núcleo familiar, según las estadísticas del Ministerio Público correspondientes al primer semestre de 2026.

Entre enero y junio, la institución recibió 12.475 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, un 21,8% más que en el mismo período del año anterior. De ese total, 9.239 correspondieron a violencia doméstica, equivalente a casi tres de cada cuatro investigaciones abiertas por este tipo de delitos.

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El informe refleja que la violencia doméstica continúa siendo, por amplio margen, el delito más frecuente dentro de este grupo de investigaciones.

Además de los 9.239 casos de violencia doméstica, el Ministerio Público contabilizó 2.143 denuncias por maltrato de niños, niñas y adolescentes, 653 por maltrato al adulto mayor, 434 por delitos contra la familia y seis relacionados con delitos contra la identidad y el tráfico de menores edad.

La violencia dentro del hogar no solo afecta a la víctima directa; también deja secuelas emocionales, psicológicas y sociales en niños, adultos mayores y otros miembros de la familia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras muestran que el comportamiento de las denuncias se ha mantenido prácticamente constante durante todo el año. En enero se registraron 2.186 denuncias; en febrero, 1.883; marzo cerró con 2.079; abril con 2.124; mayo con 2.136 y junio con dos mil sesenta y siete.

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Aunque junio presentó una ligera disminución respecto a mayo, el promedio mensual se mantiene por encima de las dos mil denuncias, lo que evidencia que la problemática continúa sin variaciones significativas.

En el caso específico de la violencia doméstica, junio cerró con 1.532 denuncias, frente a 1.618 registradas en mayo y 1.572 en abril, manteniéndose como el delito con mayor incidencia dentro de las investigaciones por hechos que afectan al núcleo familiar.

El informe también evidencia un deterioro bastante marcado respecto al primer semestre de 2025. Las denuncias por violencia doméstica crecieron veinte por ciento, al pasar de 7.678 a 9.239 casos.

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El maltrato de niños, niñas y adolescentes aumentó 17%, mientras que los delitos contra la familia registraron un incremento del 54%, impulsado principalmente por el aumento del 56% en los incumplimientos de deberes familiares.

Panamá Oeste registró el mayor aumento porcentual de denuncias por delitos familiares durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento de 53% respecto al año anterior. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por su parte, el maltrato al adulto mayor aumentó 48%, mientras que los casos de maltrato culposo contra menores prácticamente se duplicaron al registrar un incremento del noventa y seis por ciento frente al mismo período del año pasado.

Panamá Oeste lidera el crecimiento

Por distribución geográfica, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de denuncias durante el primer semestre, con 3.366 casos, seguida de Panamá Oeste con dos mil novecientos sesenta y dos y Chiriquí con 1.611.

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Sin embargo, el mayor crecimiento porcentual se registró en Panamá Oeste, donde las denuncias aumentaron cincuenta y tres por ciento respecto al mismo período de 2025.

También sobresalen los incrementos registrados en la comarca Ngäbe Buglé (52%), Los Santos (32%), San Miguelito (31%), Veraguas treinta por ciento, Herrera (29%), Colón (20%) y Chiriquí (18%).

En contraste, Bocas del Toro fue la única provincia que reportó una disminución, con una reducción del 1%, mientras que la comarca Emberá presentó una caída del 33%, aunque sobre un volumen considerablemente menor de denuncias.

Las denuncias por delitos familiares se mantuvieron por encima de las 2.000 cada mes durante el primer semestre, reflejando que la violencia dentro del hogar continúa siendo una problemática persistente en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las estadísticas muestran que la violencia dentro del hogar no se limita a las agresiones entre parejas. Los datos incluyen miles de denuncias por maltrato infantil, casos contra adultos mayores y delitos relacionados con el incumplimiento de deberes familiares, reflejando que el problema afecta a prácticamente todos los integrantes del núcleo familiar.

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Especialistas en salud mental advierten que las consecuencias trascienden a la víctima directa. Niños y adolescentes que crecen en ambientes violentos presentan mayor riesgo de desarrollar ansiedad, depresión, trastornos de conducta, bajo rendimiento escolar e incluso reproducir patrones de violencia en la vida adulta.

En el caso de los adultos mayores, el maltrato suele derivar en aislamiento, deterioro físico y emocional, pérdida de autonomía y una mayor dependencia de terceros.

Julio mantiene la tendencia

Las estadísticas del Ministerio Público encuentran un reflejo en los casos que continúan llegando a los tribunales durante julio, lo que evidencia que la violencia intrafamiliar sigue presente en distintos puntos del país.

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Los casos conocidos durante julio incluyen agresiones contra parejas, amenazas de muerte y hostigamiento a familiares, hechos por los que tres hombres permanecen bajo detención provisional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos días, tres hombres fueron enviados a detención provisional en procesos separados por presuntos hechos de violencia doméstica ocurridos en Chiriquí y Panamá Oeste.

En David, un hombre de 36 años fue imputado por presuntamente agredir físicamente a su pareja sentimental, una mujer de 25 años. Durante la audiencia, la Fiscalía Regional de Chiriquí sustentó riesgos procesales como la posibilidad de fuga y el peligro para la integridad de la víctima, por lo que el juez ordenó su detención provisional.

En el distrito de Arraiján, Panamá Oeste, otro hombre, de 31 años, quedó detenido provisionalmente tras ser acusado de realizar actos de hostigamiento contra su madre y su hermana en un hecho ocurrido el pasado 10 de julio en el sector de Loma Cová.

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También en Arraiján, un ciudadano de 47 años fue enviado a prisión preventiva luego de que la Fiscalía lo imputara por presuntamente amenazar de muerte a su pareja y rociarla con gasolina durante un incidente registrado el 3 de julio.

Los tres casos, ocurridos en distintas circunstancias y con diferentes víctimas, reflejan que la violencia dentro del hogar continúa manifestándose en múltiples formas, desde agresiones físicas y amenazas hasta ataques que ponen en riesgo la vida de quienes integran el núcleo familiar, una realidad que las cifras oficiales muestran lejos de disminuir.