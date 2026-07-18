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“La educación es la única inversión que garantiza retorno de por vida”: Freddy Vega, CEO de Platzi

La educación virtual permite a profesionales activos actualizar sus conocimientos frente a la disrupción tecnológica

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Un hombre joven concentrado mira la pantalla de su laptop, la cual muestra un curso virtual. Toma notas en un cuaderno sobre un escritorio de madera, con café.
La inteligencia artificial lidera la demanda de cursos en línea por su impacto inmediato en el empleo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A medida que avanza la automatización y las nuevas herramientas tecnológicas, la actualización constante a través de la educación virtual deja de ser una opción complementaria para convertirse en una estrategia esencial para la supervivencia profesional.

En entrevista con Infobae, Freddy Vega, CEO y cofundador de Platzi —plataforma de educación en línea referente en América Latina—, sostiene que la educación representa la inversión más segura y rentable a lo largo de la vida. “La educación es la única inversión que garantiza su retorno de por vida”, afirma. En ese sentido, enfatiza que la mayor amenaza para los profesionales es la inacción frente a los cambios del entorno laboral.

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El título universitario ya no asegura empleo

Vega destaca que el título universitario ha perdido su papel como garantía de estabilidad laboral. La rapidez con la que evoluciona la tecnología exige una actualización que muchas instituciones tradicionales no logran ofrecer.

Freddy Vega - Platzi
Freddy Vega, CEO de Platzi, destaca la importancia de la capacitación continua para adaptarse al nuevo mercado laboral. (Platzi)

“Muchas personas se gradúan tras cinco años de estudios universitarios y no encuentran empleo, incluso en sectores como el desarrollo de software que parecían sólidos”, explica.

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La mitad de los estudiantes de Platzi ya están insertos laboralmente y recurren a la plataforma para actualizar sus conocimientos y adaptarse a entornos cada vez más dinámicos e impredecibles.

Reducción de la brecha educativa y económica

Datos del Banco Interamericano de Desarrollo indican que 7 de cada 10 personas culminan la secundaria, pero solo el 30% accede a la educación superior. En este contexto, la educación virtual aparece como una vía de acceso para quienes no transitaron la universidad. Según Vega, aproximadamente la mitad de los estudiantes de Platzi no cuenta con formación universitaria, pero logran avanzar profesionalmente.

Mujer con auriculares sentada frente a laptop tomando un curso virtual en una habitación con plantas.
Platzi registra que más del 70% de sus estudiantes accede a empleos en tecnología o crea empresas tras capacitarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Más del 70% de quienes estudian en Platzi, uno o dos años después, trabajan en tecnología o fundan sus propias empresas”, señala. Además, la plataforma reporta que estudiantes que percibían ingresos mensuales de entre 200 y 500 dólares pasan a ganar entre 1.000 y 6.000 dólares tras capacitarse.

Constancia y autonomía como motor de crecimiento

El progreso, según Vega, no depende de un talento excepcional, sino de la disciplina diaria. Recomienda dedicar al menos una hora por día al aprendizaje. “La mayoría cree que puede hacerlo, pero en la práctica es poco común mantener ese ritmo. Cuando se logra, los resultados son evidentes”, sostiene.

No obstante, Vega reconoce que la educación presencial sigue ofreciendo ventajas, ya que la autonomía completa solo se presenta en el 17% de las personas. El resto necesita estímulos externos para sostener el esfuerzo educativo.

La constancia diaria en el aprendizaje es clave para obtener beneficios económicos y profesionales, según Vega. (Imagen Ilustrativa Infobae)
La constancia diaria en el aprendizaje es clave para obtener beneficios económicos y profesionales, según Vega. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de la inteligencia artificial y el desafío corporativo

La demanda de formación en inteligencia artificial se incrementó de manera destacada, alcanzando niveles similares a los cursos de inglés en Platzi. La capacitación en IA se realiza con urgencia, porque quienes no adoptan estas tecnologías ven amenazada su posición laboral.

La irrupción de sistemas autónomos y herramientas generativas ha cambiado las reglas de eficiencia en las empresas. “Nuevas compañías se crean con apenas el 5% del personal que antes requerían”, señala Vega, aunque advierte que reducir personal sin planificación también representa un riesgo.

En las organizaciones con más de 300 empleados, existen recursos dedicados a la capacitación, aunque a menudo faltan estrategias claras para orientar esa inversión.

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