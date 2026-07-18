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El simbólico homenaje de Los Pumas a los campeones del Mundial 86 durante el partido contra Inglaterra por el Nations Championship

En Santiago del Estero, el seleccionado argentino de rugby utilizó una camiseta especial frente al conjunto inglés, evocando la gesta histórica del equipo nacional de fútbol hace cuatro décadas

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Siete jugadores de rugby masculinos, vestidos con camisetas azules y pantalones cortos negros, parados en fila con los brazos en los hombros de los compañeros.
Los Pumas realizaron un homenaje a la selección argentina de fútbol campeona en México 86 (UAR)

Los Pumas sorprendieron en Santiago del Estero al salir al campo con una camiseta de edición limitada, creada especialmente para rendir homenaje a la selección argentina de fútbol campeona del mundo en 1986.

La iniciativa de la Unión Argentina de Rugby (UAR), en colaboración con la firma que viste al combinado de rugby nacional, coincide con los 40 años de la consagración en México y busca unir la memoria deportiva nacional en un escenario internacional ante Inglaterra, durante la tercera fecha del Nations Championship.

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Los Pumas vistieron una camiseta azul de similares características a la inolvidable edición exclusiva que Carlos Salvador Bilardo mandó a hacer horas antes del partido ya legendario contra Inglaterra que vio a Diego Armando Maradona brillar con la “Mano de Dios” y “El gol del Siglo” para firmar un triunfo 2-1 que encaminó al equipo que terminaría bordando la segunda estrella en el escudo de la AFA. ¿El detalle? Este homenaje se da días después de vencer otra vez a Inglaterra, pero esta vez de la mano de Lionel Messi en las semifinales del Mundial 2026.

El diseño de la indumentaria replica elementos clásicos de aquella camiseta, con bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V, puños blancos, el logo retro de la marca y, en este caso, el escudo de Los Pumas en dorado. Aquel encuentro, que se disputó el 22 de junio de 1986 en el Estadio Azteca, le dio la clasificación a semifinales a la selección argentina de fútbol.

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Argentina 2 - Inglaterra 1 - México 86
La camiseta de Los Pumas homenajea la que usó Maradona cuando convirtió "El gol del Siglo" y la "Mano de Dios"

“La camiseta fue concebida exclusivamente para este partido y simboliza el reconocimiento del rugby argentino a un equipo cuyo legado trascendió su disciplina para convertirse en parte de la memoria colectiva de nuestro país”, informaron desde la UAR.

“Cada generación tiene la responsabilidad de honrar la historia de quienes dejaron una marca en el deporte argentino. Con este homenaje, la Unión Argentina de Rugby y Los Pumas celebran ese legado y renuevan el compromiso de representar a la Argentina con el mismo orgullo, pasión y entrega que distinguen a nuestros seleccionados nacionales”, agregaron.

Los Pumas Inglaterra
El plantel completo posó con la indumentaria especial en la previa al partido de este sábado

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