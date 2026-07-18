El Salvador

El Gobierno salvadoreño abre una nueva escuela integradora en San Francisco Gotera con cursos gratuitos

La nueva sede en Morazán Sur ofrece cada fin de semana talleres sin costo en cinco áreas, desde actividad física hasta tecnología y apoyo emocional, como parte de 18 centros inaugurados en 2026

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La nueva Escuela Integradora de San Francisco Gotera, en Morazán Sur, ofrece cursos vocacionales gratuitos cada fin de semana./ (Dirección de Integración)
La nueva Escuela Integradora de San Francisco Gotera, en Morazán Sur, ofrece cursos vocacionales gratuitos cada fin de semana./ (Dirección de Integración)

El Gobierno de El Salvador, a través de la Dirección de Integración, continúa con la apertura de espacios educativos enfocados en el desarrollo integral de la población. Este año, la Dirección de Integración ha inaugurado varias Escuelas Integradoras en diferentes puntos del país, consolidando un modelo que busca ofrecer oportunidades reales de crecimiento y superación para los salvadoreños.

Una de las más recientes aperturas tuvo lugar en San Francisco Gotera, Morazán Sur, donde desde este mes los habitantes pueden acceder a una amplia gama de cursos vocacionales completamente gratuitos. Ubicada en la sede departamental, sobre la 4ª calle poniente y 3ª avenida sur, la nueva Escuela Integradora abre sus puertas cada fin de semana, en horarios de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, permitiendo que cientos de vecinos se acerquen para conocer la oferta formativa y registrarse en los talleres.

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El objetivo central de las Escuelas Integradoras es fomentar el desarrollo integral de los participantes, brindando acceso a actividades educativas, artísticas, deportivas, tecnológicas y psicológicas, así como herramientas para la sostenibilidad económica. La Dirección de Integración ha destacado que, más allá de transmitir conocimientos, estas escuelas buscan que cada persona florezca, descubra sus talentos y se conecte con otros en un ambiente de apoyo y colaboración.

Las Escuelas Integradoras buscan el desarrollo integral con actividades educativas, artísticas, deportivas, tecnológicas, psicológicas y de sostenibilidad económica./ (Dirección de Integración)
Las Escuelas Integradoras buscan el desarrollo integral con actividades educativas, artísticas, deportivas, tecnológicas, psicológicas y de sostenibilidad económica./ (Dirección de Integración)

Cada escuela cuenta con cinco áreas especializadas: Deporte, Arte, Tecnología, Capacitación Técnica y Psicología. Los talleres en estas áreas están abiertos a toda la comunidad y solo requieren que los interesados tengan la voluntad de participar y desarrollarse. Durante la jornada inaugural en San Francisco Gotera, se observó una alta participación de familias, quienes aprovecharon la oportunidad para inscribirse juntos en las diferentes actividades, reforzando así el tejido social de la localidad.

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Según datos oficiales de la Dirección de Integración, en lo que va de 2026 se han inaugurado un total de 18 Escuelas Integradoras a nivel nacional. Estas sedes se ubican estratégicamente en zonas urbanas y rurales para garantizar un acceso equitativo a las oportunidades de formación. La institución ha reportado que más de 7,000 salvadoreños ya han participado en los cursos y talleres ofrecidos este año, con una asistencia que supera el 65% de mujeres y jóvenes, reflejando el interés de estos grupos en procesos de autodescubrimiento y profesionalización.

La Dirección de Integración ha trabajado en la capacitación de más de 300 facilitadores y talleristas, quienes desarrollan propuestas educativas adaptadas a las necesidades de cada comunidad. Entre las temáticas abordadas destacan la alfabetización digital, orientación vocacional, emprendimiento, bienestar emocional y habilidades deportivas y artísticas. Además, se han creado alianzas con organizaciones locales para el acompañamiento psicológico y el apoyo en procesos de empleabilidad.

Cada Escuela Integradora en El Salvador organiza su formación en cinco áreas: Deporte, Arte, Tecnología, Capacitación Técnica y Psicología./ (Dirección de Integración)
Cada Escuela Integradora en El Salvador organiza su formación en cinco áreas: Deporte, Arte, Tecnología, Capacitación Técnica y Psicología./ (Dirección de Integración)

El programa de Escuelas Integradoras también contempla la evaluación continua de impacto, mediante encuestas y seguimiento personalizado a los participantes. Los resultados preliminares de 2026 muestran un incremento en la autoconfianza, la integración comunitaria y la generación de redes de apoyo entre los asistentes. Las autoridades han anunciado que, hacia finales de este año, se proyecta duplicar la cobertura del programa, sumando al menos 12 nuevas sedes y ampliando la diversidad de cursos disponibles.

La estrategia de la Dirección de Integración se enmarca en la política gubernamental de inclusión y desarrollo humano, alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para las autoridades, cada nueva Escuela Integradora representa una oportunidad para que más salvadoreños accedan a herramientas que les permitan mejorar su calidad de vida. La aspiración es que, a través del fortalecimiento de habilidades y capacidades, la población encuentre alternativas viables de superación y participación activa en el crecimiento del país.

En suma, las Escuelas Integradoras han transformado la oferta educativa no formal en El Salvador durante 2026, convirtiéndose en un referente de inclusión, participación y oportunidades reales para los ciudadanos. El compromiso de la Dirección de Integración es seguir abriendo puertas y generando espacios donde cada persona pueda descubrir y potenciar sus talentos, en beneficio propio y de sus comunidades.

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