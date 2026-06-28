Elon Musk planea fabricar 7.500 autos de Tesla a la semana para combatir el descenso en las ventas

Tesla confirmó un plan de expansión en la planta de Grünheide, cerca de Berlín, para producir 7.500 vehículos eléctricos a la semana desde octubre de 2026. (REUTERS/Benoit Tessier)

Tras varios meses de incertidumbre y ventas en descenso, Tesla ha confirmado un ambicioso plan de expansión para su planta de Grünheide, en las afueras de Berlín.

El objetivo es claro producir 7.500 vehículos eléctricos a la semana a partir de octubre de 2026, una cifra que marca un cambio de tendencia y busca dar respuesta a los desafíos recientes en el mercado.

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El anuncio de la compañía de Elon Musk pone el foco en la Gigafactory de Berlín, la única planta de fabricación de automóviles de la marca en Europa. Para alcanzar este nuevo ritmo de producción, la empresa se apoya en una estrategia que combina la ampliación de su plantilla, la mejora de procesos y una apuesta renovada por el Tesla Model Y, el modelo que sostiene la mayor parte de su negocio en el continente.

Cómo ha sido la crisis de Tesla en Europa

En los dos últimos años, Tesla experimentó una caída de ventas significativa en Europa, lo que repercutió en sus resultados a nivel global. La presión de nuevos rivales, sobre todo fabricantes como BYD, y la aparición de alternativas eléctricas más baratas y competitivas pusieron a prueba la capacidad de reacción de la empresa estadounidense.

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Tesla sufrió una caída de ventas en Europa por la presión de rivales como BYD y por la oferta de autos eléctricos más baratos y competitivos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

La compañía se vio obligada a reducir la plantilla en Grünheide, llegando a recortar alrededor de 1.700 puestos de trabajo en medio de la desaceleración comercial. Este ajuste, sumado a la exposición política de Elon Musk en Estados Unidos y la volatilidad de la demanda, generó dudas sobre la viabilidad del proyecto europeo de Tesla.

Durante 2025, las cifras de ventas no acompañaron. Analistas del sector vincularon parte de la caída a factores como el encarecimiento de los combustibles, la competencia interna del mercado europeo y la falta de novedades contundentes en la gama de productos de Tesla. La cuota de mercado de la marca en Alemania descendió y la presión por parte de fabricantes locales y asiáticos se intensificó.

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La situación, sin embargo, empezó a cambiar en los primeros meses de 2026. La crisis en Oriente Medio elevó el precio de los combustibles, lo que impulsó a muchos conductores a buscar alternativas eléctricas. En paralelo, los programas de incentivos gubernamentales y la recuperación del mercado automotriz europeo marcaron el inicio de una remontada para Tesla.

Cómo es el plan para producir 7.500 vehículos a la semana

La estrategia de recuperación de Tesla en Europa se basa en dos pilares principales: incrementar la producción y reforzar el empleo. La Gigafactory de Berlín se prepara para elevar su capacidad de fabricación desde los 6.000 coches semanales actuales hasta 7.500 unidades a la semana a partir de octubre, lo que supone un aumento del 25% respecto al ritmo previo.

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En 2025, la cuota de mercado de Tesla en Alemania bajó en un contexto de mayor competencia europea y asiática y de falta de novedades en su gama. (REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo)

Este salto se hará en dos etapas. La primera, que comenzó en julio, elevó la producción semanal a unas 6.200 unidades. La segunda fase, prevista para octubre, llevará la cifra a esos 7.500 automóviles semanales, equivalente a una producción anual cercana a 375.000 vehículos si se mantiene la cadencia todo el año.

Para alcanzar este objetivo, la compañía ha puesto en marcha un plan de contratación masiva. Se incorporarán cerca de 1.000 nuevos empleados en la línea de montaje de vehículos, sumando a los más de 12.000 trabajadores que ya forman parte de la plantilla en Grünheide.

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Además, Tesla convertirá en fijos a unos 500 empleados temporales, reforzando la estructura de producción y dando señales de confianza en el mercado europeo.

El plan de Tesla elevará la producción de la Gigafactory de Berlín de 6.000 a 7.500 coches por semana en dos etapas, con una meta anual cercana a 375.000 vehículos. (AP Foto/Mike Stewart/Archivo)

El ritmo de producción exigido es ambicioso: de la planta debe salir un coche cada 81 segundos, lo que equivale a 44 unidades por hora y más de 1.000 vehículos al día. Aunque la cifra todavía está por debajo de la meta inicial de 500.000 coches anuales que Tesla se propuso al inaugurar la fábrica en 2022, representa un salto importante respecto a los meses de parálisis y cautela.

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La compañía también proyecta una inversión de cerca de 250 millones de dólares para ampliar la producción de baterías, con la meta de alcanzar una capacidad anual de 18 GWh en el área de celdas de batería de formato 4680. Para ello, prevé sumar más de 1.500 trabajadores especializados en esa área, aunque reconoce que encontrar personal cualificado es uno de los desafíos más complejos del proceso.