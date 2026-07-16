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Spotify lanza cuentas para niños: gratuitas y gestionadas por padres

Las nuevas cuentas para niños excluyen podcasts, vídeos y contenido explícito por defecto

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Spotify permite crear cuentas infantiles gratuitas con supervisión parental en varios países. (Europa Press)
Spotify permite crear cuentas infantiles gratuitas con supervisión parental en varios países. (Europa Press)

Spotify anunció la disponibilidad de cuentas gratuitas y gestionadas para niños, eliminando la exigencia de una suscripción familiar premium en Estados Unidos. La empresa de música en streaming extendió esta modalidad a todos sus planes de suscripción, permitiendo a los padres crear cuentas infantiles sin costo adicional.

La compañía detalló que las nuevas cuentas incluyen acceso a Wrapped, la función anual que recopila la actividad musical del usuario, ahora disponible para los más jóvenes.

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La medida ya rige en Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Australia, Alemania y Países Bajos, y se planea una expansión progresiva a mercados como Canadá, el resto de Europa y Sudamérica. Así, los usuarios pueden crear una cuenta con supervisión parental y recuperar el acceso a sus propias listas, recomendaciones y Wrapped personales.

Spotify
Los padres pueden bloquear canciones o artistas específicos en las cuentas administradas. (Spotify)

Características y controles parentales

La función de cuentas gestionadas está dirigida a padres con suscripción activa de cualquier plan de Spotify. Los responsables pueden crear una cuenta gratuita administrada para sus hijos, la cual solo permite la reproducción de música en streaming. No se incluyen podcasts ni vídeos, lo que busca reforzar la seguridad y el enfoque en contenidos musicales para menores.

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Barry Nevin, director de producto de Spotify, afirmó durante la presentación a la prensa: “Estamos eliminando la barrera económica para acceder a las cuentas gestionadas y nos complace enormemente ponerlas a disposición de los jóvenes oyentes de todo el mundo”. El ejecutivo remarcó que la iniciativa busca “garantizar un acceso equitativo para cualquier familia que desee crear una cuenta de Spotify para sus hijos”.

En cuanto a la experiencia de usuario, los niños pueden elegir artistas favoritos para recibir recomendaciones y acceder a funciones como Descubrimiento Semanal y listas diarias, entre ellas Homework Vibes.

Wrapped, la función de resumen anual de Spotify, también estará disponible para los usuarios más jóvenes. (Europa Press)
Wrapped, la función de resumen anual de Spotify, también estará disponible para los usuarios más jóvenes. (Europa Press)

Para mayor protección, la configuración predeterminada desactiva los vídeos, las carátulas de álbum (Canvas), el contenido explícito y los mensajes. Los perfiles infantiles solo permiten el uso de avatares, no admiten fotos reales de perfil y permanecen privados, sin posibilidad de ser buscados por otros usuarios.

Proceso de configuración y herramientas adicionales

La creación de una cuenta administrada se realiza desde la página de perfil principal en la aplicación. Basta con seleccionar la opción “Añadir un menor de 13 años” y seguir los pasos indicados. Entre las herramientas de control parental, se encuentran filtros de contenido y la posibilidad de bloquear canciones o artistas específicos, lo que otorga a los padres un control detallado sobre aquello a lo que sus hijos pueden acceder.

La función de cuentas gestionadas para niños fue lanzada originalmente en 2024 para menores de 13 años, primero disponible exclusivamente en el plan familiar de pago de la plataforma. Durante los dos años siguientes, la opción se extendió a más regiones y tipos de suscripción.

Spotify
La configuración de perfiles infantiles impide el uso de fotos reales y mantiene la privacidad. (Europa Press)

En octubre pasado, los usuarios de suscripciones familiares premium en Estados Unidos accedieron por primera vez a esta modalidad infantil. Ahora, la compañía apuesta por ampliar el alcance global, con el objetivo de facilitar el acceso seguro y supervisado a la música para los menores.

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