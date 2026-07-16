El régimen de Irán amenazó con atacar “toda la infraestructura” de la región si Estados Unidos cumple la advertencia de Trump (REUTERS)

El régimen de Irán advirtió este jueves que atacará “toda la infraestructura” que permanezca en la región si Estados Unidos cumple la amenaza del presidente Donald Trump de atacar la infraestructura iraní. Además, sostuvo que no permitirá “bajo ninguna circunstancia” una intervención estadounidense en el estrecho de Ormuz y calificó esa zona como una “línea roja invencible”.

El portavoz del Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, Ebrahim Zolfaghari, emitió la advertencia por medio de un comunicado dirigido a Washington.

“Si se cumplen las recientes amenazas del presidente estadounidense de atacar la infraestructura de la República Islámica de Irán, entonces todo lo que, gracias a la contención de Irán, ha permanecido intacto hasta ahora —es decir, toda la infraestructura de la región— será aplastado bajo los poderosos golpes de las fuerzas armadas iraníes”, expresó Zolfaghari.

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Las declaraciones se produjeron después de que Trump advirtiera esta semana que Estados Unidos atacará las centrales eléctricas y los puentes de Irán si Teherán no regresa a las negociaciones.

“La semana que viene se le pondrá muy mal a los iraníes porque será el turno de las centrales eléctricas y de los puentes”, afirmó Trump en una entrevista con Fox News el martes. “Vamos a dejar fuera de combate todas sus centrales eléctricas. Vamos a dejar fuera de combate todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa y negocien”, agregó.

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Las declaraciones se produjeron después de que Trump advirtiera esta semana que Estados Unidos atacará las centrales eléctricas y los puentes de Irán si Teherán no regresa a las negociaciones (EP)

El mandatario también declaró que los bombardeos “continuarán hasta que diga ya basta” y anticipó una ofensiva “muy fuerte” para la noche del jueves. Aunque reconoció que Washington habría “alcanzado” sus objetivos militares, sostuvo que “la única forma de negociar” con Irán es “a través de la fuerza”.

Trump comparó a Irán con un boxeador que, aunque “degradado a un nivel muy bajo”, todavía conserva capacidad de respuesta. “Les queda algo de fuerza para luchar, pero no mucha”, señaló. Consultado sobre una posible reanudación del diálogo, respondió: “Ahora no quiero negociar”, aunque reconoció que representantes de ambos países mantuvieron contactos ese mismo día y que Teherán sigue buscando un acuerdo.

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Las amenazas sobre infraestructura civil no son nuevas. En marzo, según se informó, Trump ya había advertido con “obliterar” las plantas eléctricas y de agua potable iraníes si Teherán no acordaba términos de paz “en breve”. Organismos de derecho internacional sostienen que destruir instalaciones civiles de ese tipo constituiría una violación del derecho internacional humanitario y podría tipificarse como crimen de guerra.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) precisó que los últimos ataques apuntaron a “degradar las capacidades iraníes utilizadas para atacar el tráfico comercial” en el estrecho de Ormuz, canal estratégico por el que transita una porción sustancial del petróleo y el gas del Golfo Pérsico.

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El cuerpo militar que opera en Medio Oriente detalló que las fuerzas estadounidenses lanzaron su ofensiva contra "centros de mando iraníes, emplazamientos de defensa aérea, capacidades de misiles y drones, e instalaciones de vigilancia costera" con el objetivo de debilitar aún más la capacidad del régimen de “amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz”.

Y agregaron: “El CENTCOM utilizó municiones de precisión para alcanzar objetivos en múltiples ubicaciones, incluyendo Bandar Abbas”

(Con información de AFP)