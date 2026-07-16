Qué es Peliflix y qué tan seguro es usarla para ver películas gratis

Peliflix no cuenta con los respectivos derechos de autor. (Imagen ilustrativa Infobae)

Pelisflix (o Peliflix) es el nombre de diversos sitios web y aplicaciones que ofrecen acceso gratuito a películas y series de televisión sin contar con las licencias de distribución correspondientes.

Entre su catálogo figuran títulos aún en cartelera que no han llegado a plataformas como Disney+ o Prime Video.

El servicio de economía colaborativa Lank advirtió que esta modalidad representa un riesgo para la ciberseguridad de los usuarios.

Cabe señalar que la dinámica de Pelisflix es similar a la de Cuevana, Magis TV o Xuper TV, sitios que fueron bloqueados o sobre los que se emitieron alertas por su funcionamiento.

PUBLICIDAD

Este sitio tiene en su catálogo títulos que aún están en cartelera. (Pelisflix)

La empresa de ciberseguridad ESET explicó que las aplicaciones que operan sin licencias de derechos de autor pueden comprometer la seguridad del dispositivo y de toda la red doméstica, y constituir la puerta de entrada para malware: desde spyware y troyanos hasta herramientas diseñadas para robar información personal.

De hecho, Amazon bloqueó Xuper TV, antes conocida como Magis TV, de la biblioteca de Fire TV como parte de una política para restringir aplicaciones que distribuyen contenido sin autorización.

PUBLICIDAD

Los usuarios recurrían a dispositivos como Fire TV para instalar apps de este tipo, que ofrecían películas, series y canales de pago sin los permisos legales correspondientes.

Amazon Fire TV bloqueó la plataforma Xuper TV por no tener las licencias de los contenidos que alberga. (Amazon)

Ante esa situación, la compañía reforzó sus controles a nivel del sistema operativo, tanto para aplicaciones descargadas desde la tienda oficial como para las instaladas de forma manual mediante archivos APK, práctica conocida comosideloading.

PUBLICIDAD

Por qué se debe evitar usar sitios sin derechos de autor

Se debe evitar ver películas o series en sitios sin derechos de autor porque expone al usuario a dos órdenes de riesgo, según advirtió ESET, compañía especializada en detección proactiva de amenazas.

El primero es legal: retransmitir contenido sin los derechos correspondientes vulnera la propiedad intelectual de los titulares y puede derivar en bloqueos por parte de los proveedores de servicios de internet o en acciones judiciales.

PUBLICIDAD

Ni Magis TV, ni Xuper TV deben ser usados para ver películas.

El segundo es de seguridad informática. Estas plataformas se convierten en un canal de distribución de software malicioso.

La firma de ciberseguridad añade que los permisos que estas apps suelen solicitar habilitan a un atacante a rastrear la geolocalización del usuario, acceder a contenido multimedia como fotos, audios, mensajes y videos, e incluso enviarlos a servidores externos sin consentimiento.

PUBLICIDAD

“Es decisión de cada persona evaluar si vale la pena dejar en bandeja de plata su información solo por evitar pagar una suscripción“, advirtió David González Cuautle, investigador de ESET Latinoamérica.

Los usuarios se enfrentan a riesgos de ciberseguridad por no pagar suscripciones a servicios como Netflix. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En qué plataformas se pueden ver películas gratis de manera segura

Algunas plataformas permiten ver películas y series de forma gratuita y legal:

Pluto TV.

Ofrece televisión en vivo y contenido bajo demanda financiado con anuncios, sin necesidad de registro.

Proporciona opciones como CSI Miami, The Walking Dead, Daredevil, Naruto, entre otros. Se diferencia porque no es necesario iniciar sesión para acceder al contenido.

Vix.

Orientada al público latinoamericano, cuenta con un amplio catálogo gratuito de películas y producciones en español.

YouTube.

dispone de una amplia variedad de películas completas y documentales de acceso público y gratuito.

YouTube es una alternativa para ver contenido gratuito. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Rakuten TV.

Es necesario acceder a la sección ‘Free’ para encontrar el contenido gratuito. Se pueden encontrar títulos como Alvin y las ardillas 2, El justiciero, Sin rastro, entre otros. Se distingue porque se pueden encontrar películas que fueron éxito en taquilla hace varios años.

PUBLICIDAD

RTVE Play.

Es la plataforma digital de la Radio Televisión Española. Se diferencia porque permite el acceso gratuito a una amplia selección de series, películas, documentales, informativos y programas como MasterChef emitidos por la televisión pública de España.

Estas aplicaciones están disponibles en Google Play Store y App Store, las tiendas oficiales de Android e iOS.