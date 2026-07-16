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“No podemos pedirles más nada”: la emotiva carta de Di María para la Selección tras la inolvidable victoria ante Inglaterra

Fideo se expresó en sus redes sociales y le brindó un reconocimiento a sus ex compañeros que jugarán la final ante España

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El festejo de los jugadores argentinos luego de vencer a Inglaterra (REUTERS/Paul Childs)
El festejo de los jugadores argentinos luego de vencer a Inglaterra (REUTERS/Paul Childs)

Ángel Di María no pudo contener la emoción. Horas después de que Argentina consumara una remontada ante Inglaterra para clasificarse a la final del Mundial 2026, el ex jugador de la selección nacional le brindó un emotivo reconocimiento a sus ex compañeros que buscarán revalidar el título ecuménico este domingo.

Fideo volcó sus sentimientos en una serie de publicaciones en su cuenta de Instagram que rápidamente se viralizaron entre los hinchas argentinos.

La reacción de Di María por el gol de Lautaro Martínez que valió la victoria ante Inglaterra (@angeldimaría)
La reacción de Di María por el gol de Lautaro Martínez que valió la victoria ante Inglaterra (@angeldimaría)

Di María, que no integra el plantel actual, siguió el partido desde afuera y reaccionó en tiempo real. Su primer posteo fue escueto pero cargado de energía: “Vamos. Vamos Argentina. Vamos. Un pasito más”. Segundos después, amplió el mensaje: “Y era con juego, con corazón, con el alma. Gracias Selección. Gracias chicos. Gracias”. Una tercera publicación llegó casi de inmediato: “Qué hermosa locura. Que lindo es ser argentino”.

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Pero fue en un cuarto posteo donde el rosarino extendió su agradecimiento hacia los futbolistas que hoy visten la camiseta celeste y blanca. Fideo respondió un posteo de la AFA con una carta publicada en una historia de Instagram. “No podemos pedirles más nada. Solo tenemos que agradecerles cada día de nuestras vidas lo que hicieron por el fútbol y por el pueblo argentino”, escribió. Y agregó: “Llevamos unos 5/6 años de gloria, de pasión, de vivir momentos únicos y es gracias a ustedes”.

La emoción de Fideo por el triunfo de la Selección (@angeldimaría)
La emoción de Fideo por el triunfo de la Selección (@angeldimaría)

El mensaje de Di María funcionó también como un reconocimiento generacional. “Una generación de chicos que supo lo que es vestir la camiseta de la selección, que no se achicó a esa mochila pesada que venía de hace años”, escribió el punta que juega en Rosario Central, en referencia a la presión histórica que durante décadas pesó sobre el seleccionado antes de los títulos recientes.

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Di María cerró sus publicaciones con una dedicatoria directa a los jugadores del plantel actual: “Yo solo quiero decirles muchas gracias por una nueva final y por todo lo que le dan a los argentinos”. Y añadió, casi como una despedida afectuosa: “Ah, me olvidaba de algo. Sigan disfrutando que, si ustedes disfrutan, nosotros somos felices”.

La carta de Ángel Di María (@angeldimaría)
La carta de Ángel Di María (@angeldimaría)

Di María se retiró del seleccionado luego de ganar la Copa América de 2024. En el proceso a cargo de Lionel Scaloni la máxima conquista fue el Mundial 2022 en Qatar y se sumaron la Copa América de 2021 en Brasil y la Finalissima 2022 contra Italia.

El camino de Argentina hacia esa final no estuvo exento de dificultades. Ante Cabo Verde y Suiza venció en el tiempo suplementario. Frente a Egipto se impuso en el adicionado. La capacidad del equipo para sobreponerse a la adversidad se repitió ante Inglaterra, esta vez con mayores apuestas en juego.

Mundial 2026 - Inglaterra 1 - Argentina 2

Pasaron 36 años de la última vez que la Selección eliminó en los 90 minutos a otro campeón del mundo y fue en los octavos de final del Mundial Italia 1990, cuando superó 1-0 a Brasil. Obtuvo su séptima victoria seguida en una Copa del Mundo y batió su propio récord logrado en el encuentro anterior.

La final del Mundial 2026 se disputará este domingo en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ante España, que el martes eliminó a Francia por 2-0 en Arlington, Texas. El recinto, con una capacidad de más de 80.000 espectadores, albergará el choque entre las dos selecciones que arrancaron el torneo como las principales candidatas al título y ratificaron su condición.

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