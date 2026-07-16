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Marley cumplió su promesa y realizó un cambio de look inspirado en el Dibu Martínez

Tras el triunfo ante Inglaterra, el conductor sostuvo el juramento que había hecho antes del partido y pasó por la peluquería para un cambio de estilo

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El conductor se cortó el pelo en Estados unidos como parte de una promesa por el triunfo argentino

Desde caminar hasta Luján hasta bajar de peso, o realizar algún cambio en su vida, miles de fanáticos realizaron promesas ante cada nuevo triunfo de la Selección Argentina. En ese marco, otro de los que había jurado antes del partido con Inglaterra fue Marley. Por esa misma razón, tras el triunfo de la Scaloneta, el conductor cumplió y se realizó un cambio de look.

Seguimos con las promesas y se van a cumplir. Yo dije que si ganaba Argentina el otro día me iba a cortar el pelo y me iba a hacer como el Dibu y con la bandera acá”, comenzó diciendo Marley. A su lado, Vicky Xipolitakis afirmó: “Te va a quedar hermoso”.

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Con la idea de atajarse antes del corte, el conductor mencionó que no contaba con la juventud del Dibu Martínez. Fue entonces cuando su invitado comentó: “Es joven. Sos más joven que el dinosaurio”. Tras las risas, el comunicador lanzó: “Atrevida. Sacale pasaje de vuelta”.

A continuación se dio una divertida escena cuando la peluquera le preguntó a la dupla si eran novios. Fiel a su estilo, Xipolitakis manifestó que no y que ella era Milenka. Como si fuera poco, segundos después fue más allá y manifestó que estaban recién casados. Tras las risas y la confusión, los comunicadores afirmaron ser argentinos.

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EL cambio de look de Marley inspirado en el Dibu Martínez
El cambio de look de Marley inspirado en el Dibu Martínez

Luego, mientras la peluquera atendía a Marley, Vicky dialogó con otro de los clientes, a quien le contó quién era y de qué trabajaba. “Este es mi Instagram. Mirá, me dieron un pelotazo en la cabeza la última semana. Me acomodaron las ideas, amigo. Le gusta. ¿Le gustó o no le gustó?”, expresó la influencer.

Tras unos minutos, Marley terminó su corte de pelo. “Bueno, ya está, la promesa está, pelo corto y ahora falta hacerle la bandera. Como el Dibu”, comentó Vicky. Sorprendido por la cantidad de pelo que le había sacado, el conductor dijo: “No tengo ni pelo. ¿Qué vamos a lavar? Me cortó. Me dejó pelado”. Acto seguido, Xipolitakis tomó los colores de la bandera argentina y la dibujó en la cabeza de su compañero: “Momento de promesa. Pelo corto ahí como el Dibu. La bandera. Aguante Argentina. ¿Qué se siente tener algo parecido al Dibu? Promesa cumplida, vamos Argentina, vamos por más”.

Vicky y Stefy Xipolitakis, vestidas con camisetas de la selección argentina y con pintura facial azul y blanca, festejaron los 39 años de Lionel Messi (Instagram)

Días atrás, Vicky Xipolitakis contó más detalles del momento en que un pelotazo la golpeó en la previa de un partido. Todo ocurrió durante la previa del encuentro con Suiza. Vizky y su hermana estaban en la tribuna del Kansas City Stadium disfrutando del ambiente cuando una pelota salió despedida hacia el público e impactó de lleno en sus cabezas. El golpe rebotó y terminó alcanzando también a un hombre que se encontraba parado detrás de ellas. El momento quedó registrado por los celulares de varios hinchas presentes y en minutos comenzó a circular por las redes sociales.

En el video se ve a Vicky de espaldas a la cámara, con su look mundialista: jean blanco, camiseta de la selección argentina, gorra a tono y flecos celestes y blancos en los brazos. A su lado Stefy, también uniformada en celeste y blanco para seguir el partido. La secuencia muestra el instante exacto en que la pelota va directo hacia ellas, rebota casi en simultáneo en sus cabezas -primero Stefy, después Vicky- y sigue su trayectoria. Tras el impacto, Vicky se agacha de inmediato, se toma la cabeza y segundos después rompe en carcajadas mientras sigue compartiendo el momento con la hinchada.

Lejos de molestarse, la propia Vicky fue una de las primeras en difundir las imágenes y se tomó la situación con el humor y la buena onda que la caracterizan. Las compartió en su cuenta de Instagram, donde acumula más de dos millones de seguidores, y también las llevó a X, donde escribió: “Me acomodaron las ideas jajajaja”, junto a los emojis de la bandera argentina y un corazón.

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