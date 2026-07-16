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Este es el vínculo de Rafa Márquez con Lamine Yamal y Pau Cubarsí, jugadores que disputarán la final del Mundial 2026

El Director Técnico de la Selección Mexicana se vio involucrado en el FC Barcelona, donde tuvo que ver en la formación de lambos juveniles españoles

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Lamine y Pau coincidieron en la filial blaugrana bajo el mando de Márquez, quien les dio minutos y protagonismo antes de asentarse en el primer equipo del Barcelona. (REUTERS: Eloisa Sanchez/Lisi Niesner)
Lamine y Pau coincidieron en la filial blaugrana bajo el mando de Márquez, quien les dio minutos y protagonismo antes de asentarse en el primer equipo del Barcelona. (REUTERS: Eloisa Sanchez/Lisi Niesner)

La final del Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y dos de sus protagonistas más jóvenes, Lamine Yamal y Pau Cubarsí, comparten una experiencia clave en su formación: su paso por el Barcelona Atlètic bajo la dirección de Rafael Márquez.

El exdefensa mexicano asumió un rol silencioso pero determinante en el proceso de formación de ambos, al frente de una de las camadas más productivas de La Masia.

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Rafael Márquez dirigió a juveniles españoles por dos años en el Barça Atlètic que después debutaron con el primer equipo. (X)
Rafael Márquez dirigió a juveniles españoles por dos años en el Barça Atlètic que después debutaron con el primer equipo. (X)

Durante dos años en el filial blaugrana, “El Káiser de Michoacán” trabajó con un grupo de futbolistas que hoy sostienen al primer equipo y a la Selección Española.

La huella de Márquez en la formación de Yamal y Cubarsí

El ciclo de Márquez al mando del Barça Atlètic dejó secuelas positivas en el desarrollo de varios jugadores que hoy destacan en la élite:

  • Lamine Yamal sumó sus primeras experiencias profesionales bajo la dirección del mexicano, en partidos oficiales y playoffs de ascenso.
  • Pau Cubarsí recibió protagonismo en la temporada 2023-24 con Márquez antes de ser promovido al primer equipo.
  • El técnico mexicano acompañó el proceso de adaptación de Yamal y potenció la confianza de Cubarsí en la zaga.
  • Márquez definió a Pau como “un adelantado” y remarcó: “Tiene la mentalidad de competir. A su edad es difícil que tenga esa lectura de juego”.
Lamine Yamal sumó minutos en partidos oficiales y series de ascenso con el Barcelona Atlètic bajo la tutela de Rafael Márquez. (Redes Sociales)
Lamine Yamal sumó minutos en partidos oficiales y series de ascenso con el Barcelona Atlètic bajo la tutela de Rafael Márquez. (Redes Sociales)

De esta manera, la influencia de Márquez se traduce en la madurez y seguridad con la que ambos juveniles enfrentaron el salto a la élite.

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Crecimiento en la Selección Española rumbo a la final del Mundial 2026

El progreso de Yamal y Cubarsí no se detuvo tras su paso por el filial. Ambos aceleraron su consolidación como titulares tanto en el Barcelona como en la Selección Española.

  • Los dos asumieron roles protagónicos en el equipo nacional, destacando por su madurez en partidos de máxima presión.
  • Cubarsí se consolidó como uno de los mejores centrales del torneo, jugando todos los minutos hasta la final.
  • Yamal, superando una lesión, mantuvo su presencia en el once inicial y es considerado una de las mayores joyas del equipo.
Cubarsí y Yamal se convirtieron en dos de las joyas que llevaron a España a una final de Copa del Mundo después de 16 años. Reuters/Maria Lysaker
Cubarsí y Yamal se convirtieron en dos de las joyas que llevaron a España a una final de Copa del Mundo después de 16 años. Reuters/Maria Lysaker

Su presencia en la final representa la culminación de un proceso acelerado, marcado por el aprendizaje desde la etapa juvenil hasta la máxima competencia internacional.

Márquez y su nuevo proyecto tras dejar el Barcelona Atlètic

Tras un ciclo exitoso como formador en el Barça Atlètic, Márquez decidió dejar el club catalán para asumir nuevos retos:

  • Se integró como auxiliar técnico de la Selección Mexicana durante el proceso rumbo al Mundial 2026.
  • Tras la salida de Aguirre, fionalmente se consolidó como el Director Técnico del Tri para el ciclo 2026-2030.
  • El propio Márquez explicó que su salida se debió al deseo de crecimiento profesional y a la oportunidad de aportar al futbol mexicano en un momento clave.
Rafa Márquez dejó el Barcelona Atlètic para integrarse a la Selección Mexicana con el objetivo de dirigir al Tri en el ciclo 2026-2030. REUTERS/Henry Romero
Rafa Márquez dejó el Barcelona Atlètic para integrarse a la Selección Mexicana con el objetivo de dirigir al Tri en el ciclo 2026-2030. REUTERS/Henry Romero

En este sentido, el paso de Márquez por el Barcelona dejó evidencia de su capacidad para potenciar talento joven como el de Lamine y Pau, una virtud que ahora trasladará al banquillo nacional.

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