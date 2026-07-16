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Mernuel confirmó el final de Mernosketti y dio los motivos de la ruptura del grupo: “No voy a forzar a nadie”

En una transmisión en vivo, el streamer relató cómo recibió la salida de su compañero antes del Mundial 2026 y por qué asumió el anuncio frente a su comunidad

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Mernosketti se disolvió después de que Moski decidió dejar el grupo de streaming para enfocarse en proyectos personales fuera de las plataformas (Video: X)

Mernosketti, el reconocido grupo de streaming integrado por Mernuel, Moski y Bauleti, llegó a su fin tras la decisión de Moski de abandonar el proyecto para dedicarse a sus propios emprendimientos fuera de las plataformas. La noticia la dio Mernuel en una transmisión en vivo, solo frente a su comunidad, con la voz entrecortada y sin rodeos: Moski le había comunicado su decisión antes de viajar al Mundial 2026, y eligió no estar presente en el stream para contarlo él mismo.

La revelación llegó con el peso de quien carga con una noticia que no esperaba. “Me impactó mucho porque no me lo esperaba, obviamente. Bauleti tampoco”, reconoció el joven durante la transmisión. Según detalló, los tres se reunieron, escucharon a su compañero y entendieron su postura: quiere encarar proyectos personales por fuera del ecosistema del streaming, y esa decisión, aunque dolorosa para sus compañeros, fue respetada sin presiones. “No voy a obligar a nadie ni forzar a nadie a hacer nada que no quiera”, subrayó.

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Lo que hizo más difícil el anuncio fue el momento en que se produjo. Moski comunicó su salida antes de que el grupo viajara a cubrir el Mundial, lo que tiñó toda esa experiencia de un clima particular. “Era difícil saber que terminaba el Mundial y se terminaba esto, porque fue algo que siempre quise”, dijo Mernuel, que describió esas semanas como una etapa en la que el grupo convivió con la certeza del cierre sin poder hablarlo públicamente.

Mernuel anunció en una transmisión en vivo el final de Mernosketti y explicó que Moski le comunicó su salida antes del viaje al Mundial 2026
Mernuel anunció en una transmisión en vivo el final de Mernosketti y explicó que Moski le comunicó su salida antes del viaje al Mundial 2026

También explicó por qué fue él quien tomó la palabra y no Moski. Le preguntó en el día del anuncio si quería sumarse al stream para contarlo, y la respuesta fue negativa. “Le pregunté hoy de nuevo. Le dije si tenía ganas de estar en el stream, de contarlo, y me dijo que no. Por eso lo estoy contando yo solo acá”, aclaró. Y fue explícito sobre el límite que se impuso: de ahí en adelante, no dará información sobre el paradero ni los planes de su excompañero, por considerar que cada uno tiene derecho a hablar por sí mismo.

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Frente a quienes cuestionan su continuidad sin el resto del grupo, fue directo. “Me pone mal leer: ‘Sin Moski no sos nada, sin Bauleti no sos nada’”, admitió, y aun así reafirmó su intención de seguir adelante en solitario, tanto en stream como en YouTube. “Yo voy a seguir. A mí me encanta el stream, literalmente lo disfruto con el alma”, insistió, y pidió que no lo critiquen por ser el que pone la cara cuando hay algo difícil que decir.

Bauleti respaldó el anuncio en directo y confirmó que continuará con contenido propio en Kick y que buscará ampliar su producción en YouTube (Video: X)

Minutos después de ese descargo, Bauleti se conectó al directo para respaldar el anuncio y dirigirse a la comunidad. Su intervención fue más breve, pero igualmente clara sobre su futuro. Confirmó que continuará con contenido propio en su canal de Kick —que ya tiene verificación y monetización activa— y que intentará sumar producción en YouTube. “Soy una persona que necesita ser empujada, no tengo la predisposición de Mernuel”, reconoció con humor, aunque dejó en claro que no piensa retirarse. “No voy a dejar de hacer contenido”, afirmó, y cerró con un agradecimiento a la comunidad de X (anteriormente Twitter), a quien describió como la que más los acompañó a lo largo de estos dos años.

El grupo había atravesado meses previos con turbulencias, incluido un período en que Moski ya se había alejado temporalmente y Mernuel y Bauleti sostuvieron el canal por su cuenta. Esta vez, la salida es definitiva. Según revelaron, los tres seguirán conviviendo, pero la sociedad profesional que los unió bajo el nombre Mernosketti quedó formalmente disuelta tras dos años de actividad conjunta.

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