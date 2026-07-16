Crimen y Justicia

Un voraz incendio de pastizales puso en riesgo a varias viviendas de Paraná y desplegaron un gran operativo

Luego de que se llevara a cabo un operativo en conjunto, las llamas lograron ser contenidas. Además, las autoridades pidieron no tirar elementos encendidos en zonas de vegetación seca

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El fuego estuvo cercano a las viviendas de la zona, pero pudo ser controlado gracias a la rápida intervención de los bomberos (Instagram: Reporte1007)

Un incendio de pastizales en el sur de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, provocó un amplio despliegue de los servicios de emergencia en la tarde de este miércoles, luego de que varias viviendas de la zona estuvieran en peligro. Sin embargo, la rápida actuación de los servicios de emergencia fue clave para contener las llamas.

El siniestro se registró en la intersección de las calles Mihura y Segovia luego de que los vecinos alertaran sobre la presencia de fuego en los pastizales y cañaverales. Tras dar aviso a las autoridades, los equipos de Bomberos Voluntarios constataron que el personal de Bomberos Zapadores ya se encontraba trabajando sobre el foco ígneo.

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Luego de un operativo conjunto, las llamas fueron sofocadas (Facebook: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná)
Luego de un operativo conjunto, las llamas fueron sofocadas (Facebook: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná)

Durante el operativo, dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Paraná colaboraron con los Bomberos Zapadores para contener el fuego. También participaron los agentes de la Comisaría Décima y del Servicio de Emergencias 911, quienes se encargaron de garantizar la seguridad en la zona afectada y prevenir daños mayores.

De acuerdo con la información publicada por El Once, el despliegue de recursos fue fundamental para evitar que el fuego se propagara a sectores urbanos y pusiera en riesgo a los residentes. Asimismo, las autoridades recomendaron a la población evitar arrojar elementos encendidos en zonas de vegetación seca, especialmente ante las altas temperaturas y la baja humedad, debido a que se tratan de factores que favorecen la propagación de incendios.

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No se registraron daños materiales en las viviendas de la zona (Facebook: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná)
No se registraron daños materiales en las viviendas de la zona (Facebook: Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios Paraná)

Nuevos incendios en las islas del Delta del Paraná

Varios incendios se registraron este domingo en las islas del Delta del Paraná, frente a la localidad bonaerense de San Nicolás, lo que generó preocupación por el impacto ambiental en los humedales y la calidad del aire en ciudades ribereñas.

Según los datos recopilados por Diario El Norte, en la zona se vieron varias columnas de humo en distintos puntos. Estos fueron visibles desde el Eco Parque y sectores como el barrio Prado Español y el Yaguarón, lo que evidenció la extensión del fenómeno.

Los nuevos focos reactivaron la alarma sobre una problemática que se repite de manera periódica en la región. De acuerdo a datos del Museo de Ciencias Naturales Antonio Scasso, durante los primeros dos meses de 2026 se detectaron más de 530 focos de calor en distintos sectores del Delta del Paraná.

Incendio islas del Paraná
Los focos ígneos fueron controlados

Esta cifra dio cuenta de la persistencia de las quemas, que suelen realizarse en tierras de uso ganadero, principalmente con el objetivo de eliminar la vegetación con bajo valor forrajero y favorecer el rebrote de pastos tiernos al final del invierno.

En línea con esto, un informe de la Subsecretaría de Ambiente Nacional señaló que entre enero y septiembre de 2020 se quemaron 328.995 hectáreas en el tramo del río Paraná correspondiente al territorio del Plan Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Río Paraná (PIECAS-DP). Esta superficie representó aproximadamente el 14% del territorio PIECAS-DP.

Por provincias, el 86% de las áreas quemadas correspondió a Entre Ríos, el 8% a Buenos Aires y el 6% a Santa Fe. Asimismo, remarcaron que las áreas más afectadas incluyeron 173.816 hectáreas de áreas naturales protegidas, 2.402 hectáreas de bosque nativo y 1.768 hectáreas de bosque nativo categoría rojo.

También impactaron 290.003 hectáreas de zonas ganaderas, 300 hectáreas de forestaciones (0,4 % del total forestado), 289 hectáreas con plantaciones de sauce y 11 hectáreas con álamos. Por este motivo, las autoridades recordaron que los siniestros no solo afectan la biodiversidad y los servicios ecosistémicos de los humedales, sino que también podrían generar riesgos a la salud de la población debido a la presencia de humo que llega a invadir a las áreas urbanas.

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