JD Vance afirmó que EEUU avanza “en la dirección correcta” con Irán y sostuvo que “una solución duradera requiere un acuerdo” (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que Washington avanza “en la dirección correcta” respecto a Irán, aunque advirtió que alcanzar una solución duradera “será complicado” y sostuvo que requiere un acuerdo.

Durante una entrevista de casi tres horas en el pódcast The Joe Rogan Experience, Vance señaló que el objetivo inicial de la campaña estadounidense fue limitar las capacidades nucleares iraníes. “Destruir los sitios nucleares de Irán y su capacidad para reconstruirlos fue un objetivo a corto plazo; una solución duradera requiere un acuerdo”, afirmó.

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El vicepresidente indicó que la prioridad inmediata de Estados Unidos es mantener abierto el estrecho de Ormuz y garantizar el flujo internacional de petróleo y gas. “Nuestra prioridad estratégica inmediata es mantener abierto el estrecho de Ormuz y garantizar el libre flujo mundial de petróleo y gas. Garantizar la navegación marítima mediante la fuerza militar sola es extremadamente difícil porque drones baratos pueden amenazar a los barcos”, expresó.

Vance también cuestionó a quienes rechazan las negociaciones con Irán y sostuvo que esas posturas “ofrecen no una solución realista más allá de bombardeos interminables e ineficaces”.

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Además, señaló que tuvo “menos entusiasta” que otros funcionarios respecto a la campaña militar estadounidense contra Irán, aunque respaldó la decisión del presidente Donald Trump una vez que fue tomada.

El vicepresidente indicó que la prioridad inmediata de Estados Unidos es mantener abierto el estrecho de Ormuz y garantizar el flujo internacional de petróleo y gas (EP)

El vicepresidente afirmó que su función dentro de la administración no es la de un “comentarista público”, sino la de respaldar las decisiones del mandatario siempre que sean “legales y éticas”. También remarcó que el objetivo de Washington es impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

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Durante la entrevista, Vance también descartó que Estados Unidos envíe tropas terrestres para impulsar un cambio de régimen en Irán. “No vamos a enviar 150.000 soldados de infantería para lograr un cambio de régimen a menos que la propia población quiera lograr ese resultado”, afirmó.

Según el vicepresidente, enviar fuerzas militares con ese objetivo implicaría que el Ejército estadounidense haga el trabajo por el pueblo iraní, una política que, sostuvo, ya no forma parte de la estrategia de Washington. “El ejército estadounidense no determinará otras naciones políticas futuras”, expresó Vance.

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En medio del intercambio de ataques Trump dijo que Irán liberó a una ciudadana estadounidense detenida desde 2024

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que Irán permitió la salida de una ciudadana estadounidense que permanecía detenida desde diciembre de 2024 y aseguró que ya se encuentra fuera del país “a salvo” y en buen estado de salud.

El mandatario dio a conocer la información a través de una publicación en su plataforma Truth Social, en la que calificó la detención de la mujer como injustificada y agradeció a Teherán por lo que describió como un “gesto de buena voluntad”.

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“Irán ha permitido que una ciudadana estadounidense, que fue detenida injustamente en diciembre de 2024 bajo la ‘presidencia’ del soñoliento Joe Biden, abandone el país”, escribió Trump.

Donald Trump anuncia en redes sociales la liberación de una ciudadana estadounidense que Irán retuvo desde diciembre de 2024.

El presidente añadió que la mujer “ahora está fuera de Irán de forma segura y en buen estado” y expresó el agradecimiento de Washington por la decisión adoptada por las autoridades iraníes.

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"Los Estados Unidos de América agradecen este gesto de buena voluntad por parte de Irán“, señaló Trump en su mensaje.

Trump no reveló la identidad de la ciudadana estadounidense ni ofreció detalles sobre las circunstancias de su liberación, el proceso que permitió su salida de Irán o el país al que fue trasladada.

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