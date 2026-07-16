Mundo

JD Vance afirmó que EEUU avanza “en la dirección correcta” con Irán y sostuvo que “una solución duradera requiere un acuerdo”

“Nuestra prioridad estratégica inmediata es mantener abierto el estrecho de Ormuz y garantizar el libre flujo mundial de petróleo y gas”, expresó el vicepresidente estadounidense, quien además advirtió que el proceso para alcanzar un pacto definitivo con Teherán “será complicado”

Guardar
Google icon
JD Vance afirmó que EEUU avanza “en la dirección correcta” con Irán y sostuvo que “una solución duradera requiere un acuerdo” (REUTERS)
JD Vance afirmó que EEUU avanza “en la dirección correcta” con Irán y sostuvo que “una solución duradera requiere un acuerdo” (REUTERS)

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó que Washington avanza “en la dirección correcta” respecto a Irán, aunque advirtió que alcanzar una solución duradera “será complicado” y sostuvo que requiere un acuerdo.

Durante una entrevista de casi tres horas en el pódcast The Joe Rogan Experience, Vance señaló que el objetivo inicial de la campaña estadounidense fue limitar las capacidades nucleares iraníes. “Destruir los sitios nucleares de Irán y su capacidad para reconstruirlos fue un objetivo a corto plazo; una solución duradera requiere un acuerdo”, afirmó.

PUBLICIDAD

El vicepresidente indicó que la prioridad inmediata de Estados Unidos es mantener abierto el estrecho de Ormuz y garantizar el flujo internacional de petróleo y gas. “Nuestra prioridad estratégica inmediata es mantener abierto el estrecho de Ormuz y garantizar el libre flujo mundial de petróleo y gas. Garantizar la navegación marítima mediante la fuerza militar sola es extremadamente difícil porque drones baratos pueden amenazar a los barcos”, expresó.

Vance también cuestionó a quienes rechazan las negociaciones con Irán y sostuvo que esas posturas “ofrecen no una solución realista más allá de bombardeos interminables e ineficaces”.

PUBLICIDAD

Además, señaló que tuvo “menos entusiasta” que otros funcionarios respecto a la campaña militar estadounidense contra Irán, aunque respaldó la decisión del presidente Donald Trump una vez que fue tomada.

El vicepresidente indicó que la prioridad inmediata de Estados Unidos es mantener abierto el estrecho de Ormuz y garantizar el flujo internacional de petróleo y gas (EP)
El vicepresidente indicó que la prioridad inmediata de Estados Unidos es mantener abierto el estrecho de Ormuz y garantizar el flujo internacional de petróleo y gas (EP)

El vicepresidente afirmó que su función dentro de la administración no es la de un “comentarista público”, sino la de respaldar las decisiones del mandatario siempre que sean “legales y éticas”. También remarcó que el objetivo de Washington es impedir que Irán obtenga un arma nuclear.

Durante la entrevista, Vance también descartó que Estados Unidos envíe tropas terrestres para impulsar un cambio de régimen en Irán. “No vamos a enviar 150.000 soldados de infantería para lograr un cambio de régimen a menos que la propia población quiera lograr ese resultado”, afirmó.

Según el vicepresidente, enviar fuerzas militares con ese objetivo implicaría que el Ejército estadounidense haga el trabajo por el pueblo iraní, una política que, sostuvo, ya no forma parte de la estrategia de Washington. “El ejército estadounidense no determinará otras naciones políticas futuras”, expresó Vance.

En medio del intercambio de ataques Trump dijo que Irán liberó a una ciudadana estadounidense detenida desde 2024

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el miércoles que Irán permitió la salida de una ciudadana estadounidense que permanecía detenida desde diciembre de 2024 y aseguró que ya se encuentra fuera del país “a salvo” y en buen estado de salud.

El mandatario dio a conocer la información a través de una publicación en su plataforma Truth Social, en la que calificó la detención de la mujer como injustificada y agradeció a Teherán por lo que describió como un “gesto de buena voluntad”.

“Irán ha permitido que una ciudadana estadounidense, que fue detenida injustamente en diciembre de 2024 bajo la ‘presidencia’ del soñoliento Joe Biden, abandone el país”, escribió Trump.

Captura de pantalla de un tuit de Donald Trump con texto que anuncia la liberación por parte de Irán de una ciudadana estadounidense
Donald Trump anuncia en redes sociales la liberación de una ciudadana estadounidense que Irán retuvo desde diciembre de 2024.

El presidente añadió que la mujer “ahora está fuera de Irán de forma segura y en buen estado” y expresó el agradecimiento de Washington por la decisión adoptada por las autoridades iraníes.

"Los Estados Unidos de América agradecen este gesto de buena voluntad por parte de Irán“, señaló Trump en su mensaje.

Trump no reveló la identidad de la ciudadana estadounidense ni ofreció detalles sobre las circunstancias de su liberación, el proceso que permitió su salida de Irán o el país al que fue trasladada.

Temas Relacionados

Guerra en Medio OrienteMedio OrienteIránEstados UnidosJD VanceDonald TrumpEstrecho de OrmuzÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak

La Guardia Revolucionaria informó que “atacó los sistemas de comunicación militar y depósitos de combustible” en la base de Azraq, además de un radar de alerta temprana C-RAM en la base aérea Ali Al Salem. También anunció que bombardeó una zona de concentración de tropas en Umm Qasr

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak

El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak

La Guardia Revolucionaria informó que “atacó los sistemas de comunicación militar y depósitos de combustible” en la base de Azraq, además de un radar de alerta temprana C-RAM en la base aérea Ali Al Salem. También anunció que bombardeó una zona de concentración de tropas en Umm Qasr

El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak

El FMI advirtió que la oferta de petróleo tardará hasta tres meses en normalizarse una vez que Ormuz se reabra completamente

El organismo advirtió que la dependencia de un único punto crítico, en referencia a la estratégica vía marítima, expone a la economía global y resaltó la importancia de diversificar las fuentes de energía

El FMI advirtió que la oferta de petróleo tardará hasta tres meses en normalizarse una vez que Ormuz se reabra completamente

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una red acusada de abastecer armamento a Irán

El Departamento del Tesoro anunció medidas contra más de 50 entidades ligadas a envíos de Hossein Shamkhani, con activos congelados en navieras, buques, billeteras digitales e individuos, según informó Washington este martes

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra una red acusada de abastecer armamento a Irán

Melbourne debate el futuro de las bicicletas eléctricas compartidas en Yarra

El consejo argumentó que el operador no controló el abandono de unidades ni el uso bajo efectos del alcohol, y que los peatones y residentes pagaron las consecuencias de una gestión deficiente

Melbourne debate el futuro de las bicicletas eléctricas compartidas en Yarra
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy jueves 16 de julio: consulta el pronóstico de lluvias para tu ciudad

EN VIVO | Clima en CDMX y México hoy jueves 16 de julio: consulta el pronóstico de lluvias para tu ciudad

Julián LeBarón buscará la gubernatura de Chihuahua en 2027 con Somos MX pese a amenazas de muerte

El juez Armella recibirá el viernes el peritaje contable sobre el patrimonio de Martín Insaurralde

Un voraz incendio de pastizales puso en riesgo a varias viviendas de Paraná y desplegaron un gran operativo

El Niño amenaza a la industria colombiana: pérdidas podrían superar los $10,7 billones

INFOBAE AMÉRICA

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak

Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak

¿El planeta escondido? Así fue el sorprendente hallazgo del exoplaneta más tenue jamás fotografiado

Microplásticos en el aire: ¿cuántos respiramos realmente al día?

Hibernación humana para llegar más lejos: la apuesta científica que podría hacer posible el viaje a Marte

Capturaron a un guatemalteco pedido en extradición por EEUU tráfico de por cocaína

ENTRETENIMIENTO

Peter Jackson no dirigirá la próxima entrega de ‘El señor de los anillos’, pero ya tiene en mente una nueva película: “Es una historia atemporal”

Peter Jackson no dirigirá la próxima entrega de ‘El señor de los anillos’, pero ya tiene en mente una nueva película: “Es una historia atemporal”

Zendaya revela que eligió su vestido para ‘La Odisea’ dos años antes de la premiere

“Es un juego de palabras y no fue posible incorporarlo”, admitió Christopher Nolan sobre su adaptación de La Odisea

Barbara Palvin confesó que el embarazo afectó su imagen corporal antes de que fuera visible

Jeremy Renner y una negativa emblemática en Misión Imposible: “No vas a arrastrarme para simplemente matar a mi personaje”