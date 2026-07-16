Kelci-Rose Bowers, la novia de Marcos Senesi, mandó un saludo para la Argentina: “Gracias por el amor”

Marcos Senesi y Kelci-Rose Bowers posan sonrientes en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, durante un evento relacionado con la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Kelci-Rose Bowers, la futbolista inglesa de 22 años y novia del defensor de la selección argentina Marcos Senesi, le mandó un saludo a Argentina en la previa del partido de semifinales entre la Albiceleste e Inglaterra, antes del partido que terminó con la Scaloneta imponiéndose en un 2 a 1. La joven fue interceptada por la cronista de Telefe Streams Lucila “La Tora” Villar en los alrededores del estadio y, ante la cámara, eligió el español para dirigirse al público argentino: “Hola a todos, gracias a todos por el amor”, dijo con una sonrisa.

El momento fue breve pero llamativo. La ex Gran Hermano la abordó en la previa del encuentro y le realizó algunas preguntas en inglés sobre sus expectativas para el partido. Bowers respondió con cautela —“No lo sé, no tengo opinión”— y no se inclinó por ninguno de los dos seleccionados. Pero al recibir el pedido de un mensaje para Argentina, cambió de idioma y eligió el castellano para el saludo, un gesto que no pasó desapercibido entre los presentes.

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La escena tiene su lógica si se repasa lo que Bowers había contado días antes en su cuenta de TikTok. En un video que circuló ampliamente, la futbolista explicó la situación que le toca atravesar: “Es una situación loca porque no pensé que esto iba a suceder. Es un poco loco que Inglaterra juegue contra Argentina en la semifinal“, reconoció. La disyuntiva entre apoyar a su selección o a la pareja quedó resuelta con una postura que ella misma definió como “controversial”: “Mi pareja juega para Argentina y, como ocurre en cualquier relación, siempre vas a apoyar a la persona que amas”.

Kelci-Rose Bowers afirmó que en el Mercedes-Benz Stadium alentará a su pareja Marcos Senesi y respetará a Argentina e Inglaterra

Bowers dejó en claro que su presencia en las tribunas del estadio de Atlanta tendrá un destinatario principal. “Voy a ir al partido y disfrutar del juego. Voy a respetar a ambos equipos, voy a estar animando a mi pareja y voy a desearle a Inglaterra el mejor partido posible”, expresó en el mismo video. La declaración equilibró las lealtades con una fórmula que reconoce tanto el orgullo nacional como el vínculo personal.

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La historia entre Kelci-Rose Bowers y Senesi comenzó en una sesión de fotos del Bournemouth, el club de la liga inglesa donde el defensor argentino se desempeñó hasta la temporada pasada, antes de firmar con el Tottenham. Desde ese primer encuentro, la futbolista lo acompañó en distintas etapas de su carrera, y el Mundial 2026 no fue la excepción. A lo largo del torneo, Bowers publicó en sus redes imágenes con la camiseta celeste y blanca, generó reacciones entre los seguidores de la Selección y se convirtió en una presencia habitual en las tribunas.

La propia futbolista describió esa experiencia como algo que la marcó. “Poder venir a la Copa del Mundo y apoyar a la Argentina ha sido increíble. Me encantó abrazar la cultura argentina y compartir en mis redes sociales fotos con la camiseta de Argentina", contó. Al mismo tiempo, hizo una confesión que sorprendió a sus seguidores: “Si me conoces, sabrás que en realidad no miro fútbol. Juego al fútbol y lo amo, pero no suelo verlo”. La aclaración generó curiosidad sobre cómo vivirá el partido desde las gradas.

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En TikTok, Kelci-Rose Bowers explicó que apoyaría a Marcos Senesi en la semifinal del Mundial 2026 aunque Inglaterra sea su selección

El orgullo por su selección también estuvo presente en su mensaje. “Ser inglesa y llegar a una semifinal del Mundial es un logro increíble y estoy muy orgullosa de mi país“, subrayó Bowers, quien buscó sostener ambas lealtades sin renunciar a ninguna. La cronista de Telefe Streams que la interceptó antes del partido cerró la nota con una observación que resumió el clima del encuentro: “Esto es increíble, ¿no?”.

Finalmente, Argentina le dio vuelta el partido a Inglaterra y ganó 2-1 con los goles de Enzo Fernández, a los 85 minutos, y Lautaro Martínez, a los 91, tras el tanto de Anthony Gordon para los ingleses en el minuto 54. La Albiceleste jugará la final del domingo ante España en Nueva Jersey.

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