Crimen y Justicia

Rescataron a una mujer que fue secuestrada y abusada durante días por su ex pareja

La víctima señaló que el acusado junto a su ex suegro ingresaron a su vivienda y la llevaron por la fuerza. La Policía de Santa Fe debió derribar la puerta para poder liberarla

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La zona donde estuvo secuestrada casi una semana la mujer
La zona donde estuvo secuestrada casi una semana la mujer

A raíz de un llamado telefónico, la Policía de Santa Fe desplegó un operativo policial en el barrio Ciudadela y pudo rescatar a una mujer que permanecía secuestrada en la casa de su ex pareja. La mujer señaló que el hombre y su ex suegro la raptaron de su casa por la fuerza.

El hecho salió a la luz cuando la víctima de 43 años aprovechó el descuido de los hombres y logró comunicarse con la central de emergencias para alertar a las autoridades sobre su situación. Dijo que la mantenían privada de su libertad desde el domingo pasado, en una vivienda de calle Manuel Padilla al 3100 de la ciudad de Santa Fe.

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Según fuentes policiales consultadas por Aire Digital, tras recibir el llamado, los efectivos del Comando Radioeléctrico se trasladaron al inmueble. Al llegar, debieron forzar la puerta de ingreso para acceder al interior y una vez adentro la liberaron. Minutos después, su ex novio (41) y el padre de este (67) fueron aprehendidos en las inmediaciones.

Los encontraron el martes en la calle San José al 6700. Allí los efectivos policiales interceptaron un camión Mercedes Benz de color rojo en el que circulaban los hombres y circulaba con carga de materiales de construcción: dos bolsones de arena llenos, dos vacíos y una bolsa de cemento.

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En sus declaraciones, la mujer señaló haber sido víctima de reiterados abusos sexuales, según indicó Stafeinformate.

Ambos detenidos quedaron a disposición de la fiscal en turno de la Unidad Fiscal Especial de Violencias de Género, Familiar y Sexual, Jorgelina Moser Ferro. La funcionaria ordenó la aprehensión de los acusados y dispuso el inicio de las actuaciones para determinar qué delitos se cometieron dentro de la vivienda durante el tiempo en que la mujer estuvo retenida. Ambos imputados permanecen a disposición de la Justicia.

De acuerdo con lo informado por el mismo portal, la investigación en curso analiza la calificación legal de los hechos denunciados, que podrían encuadrarse en figuras como privación ilegítima de la libertad y abuso sexual, entre otras conductas contempladas por la normativa vigente en materia de violencia de género.

Los hombres fueron atrapados en las inmediaciones de la vivienda (Foto: airedesantafe)
Los hombres fueron atrapados en las inmediaciones de la vivienda (Foto: airedesantafe)

Secuestró a una mujer en un taller clandestino

Una mujer de 53 años fue rescatada en el barrio porteño de Mataderos tras permanecer retenida durante dos meses en un taller de costura clandestino ubicado en la calle San Pedro al 5700. Un hombre de 66 años, presuntamente a cargo del lugar, fue detenido en el mismo procedimiento en mayo. Fuentes policiales informaron a Infobae que el operativo se inició luego de que vecinos alertaran sobre pedidos de auxilio que provenían desde la reja de la vivienda.

Al llegar al domicilio, los efectivos encontraron a la víctima encerrada y en un estado de crisis nerviosa. La mujer, de nacionalidad boliviana al igual que el imputado, relató que durante dos meses fue obligada a trabajar en el taller ilegal y a comercializar las prendas en la feria La Salada, en el partido de Lomas de Zamora. También denunció que era sometida a privaciones de alimentos.

Vista trasera de dos oficiales de la Policía de la Ciudad escoltando a una persona borrosa en el centro, contra una pared de color claro. Los oficiales visten uniformes oscuros
El detenido de 66 años (Policía de la Ciudad)

El allanamiento permitió constatar las condiciones en que funcionaba el taller. Los agentes hallaron una gran cantidad de prendas terminadas —entre ellas camperas y chalecos—, máquinas de coser, mesas de corte, moldes, rollos de tela, hilados y anotaciones vinculadas a la actividad. Todo el material fue secuestrado por orden judicial.

El presunto responsable intentó evadir a los efectivos al momento del procedimiento, pero fue identificado en el lugar y detenido. Según precisaron fuentes policiales a Infobae, quedó confirmado que el hombre era quien estaba a cargo del taller.

La División Trata de Personas de la Policía de la Ciudad intervino para brindar asistencia y contención a la víctima, a quien se le proporcionó apoyo psicológico. La causa quedó a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 12, a cargo del juez Julián Ercolini, quien dispuso la detención del imputado, el secuestro de los elementos incautados y la intervención de la División Investigaciones Comunales 9.

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