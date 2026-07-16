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Rating: cuánto midió el histórico triunfo de Argentina ante Inglaterra por las semifinales del Mundial

La expectativa por un clásico mundialista se traslada a casas y espacios públicos, con números inusuales en la previa y un salto fuerte cerca del arranque, según mediciones oficiales de audiencia

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Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tuvo una repercusión masiva y millones siguieron el partido por televisión y plataformas digitales (Crédito: RS Fotos)

La semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra tuvo una repercusión masiva que se reflejó en las cifras de audiencia televisiva. La expectativa que generó este cruce, considerado un clásico mundialista, se trasladó a los hogares y espacios públicos de todo el país, donde millones de personas siguieron el partido a través del televisor y las distintas plataformas digitales.

La industria televisiva venía siguiendo de cerca la evolución del rating, atentos a la posibilidad de que este partido superara registros anteriores. Hasta el momento, el encuentro con mayor audiencia de la Selección argentina en esta Copa del Mundo había sido el enfrentamiento ante Cabo Verde, que llegó a 57,9 puntos de rating total. Los partidos frente a Suiza y Egipto también destacaron, con 56,1 y poco más de 50 puntos respectivamente, consolidando el fenómeno de convocatoria que acompaña a la Scaloneta.

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Así las cosas, en la previa del partido, los canales líderes ya mostraban cifras inusualmente altas. De acuerdo a los datos de Ibope, a las 15:47, minutos antes del pitazo inicial, Telefe mantenía una medición con 30,5 puntos de rating, mientras TyC Sports alcanzaba los 11,0 puntos. La atención fue en aumento a medida que se acercaba el inicio y, a las 16:06, el rating se disparó: Telefe registró 39,0 puntos, TyC Sports subió a 14,6 y la TV Pública sumó 4,3 puntos, reflejando el interés sostenido del público.

El crecimiento continuó durante el primer tiempo. A las 16:23, Telefe cruzó la barrera de los 40 puntos, llegando a 40,1, mientras TyC Sports marcaba 14,0 y la TV Pública 5,2. Esta tendencia se mantuvo estable, con Telefe marcando 39,8 puntos a las 16:32 y TyC Sports en 14,0. La TV Pública, por su parte, alcanzó los 5,2 puntos en el minuto a minuto.

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Festejos Argentina Inglaterra en el Mundial 2026 - Obelisco
El rating de Argentina vs Inglaterra alimentó la expectativa de superar los registros previos de la Selección argentina en el Mundial 2026 (Crédito: RS FOTOS)

El punto más alto se produjo en el segundo tiempo. A las 16:47, Telefe alcanzó un pico de 41,3 puntos, una cifra que confirma el magnetismo de la Selección en instancias decisivas. El interés se sostuvo durante el complemento: a las 17:08, Telefe registró 39,6 puntos y TyC Sports se ubicó en 14,7.

Hacia el final del encuentro, la audiencia se mantuvo en niveles elevados. A las 17:30, Telefe anotaba 39,7 puntos y TyC Sports 14,8, consolidando la preferencia de los televidentes por ambos canales. El desenlace del partido, con la victoria argentina por 2 a 1, llevó el rating a un nuevo pico: a las 18:04, Telefe registró 41,9 puntos, reflejando el impacto de la clasificación a la final y el fenómeno social que representa la Selección.

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El partido ante Cabo Verde se mantenía como el encuentro más visto de la Selección argentina en esta Copa del Mundo, con 57,9 puntos de rating total (Photo by Luis ROBAYO / AFP)

En una tendencia similar, la noche del triunfo ante Suiza fue mucho más que una cita deportiva: se transformó en un acontecimiento nacional. Aquel sábado desde las 22, millones de hogares estuvieron conectados, viviendo cada jugada y cada emoción como si estuvieran en la tribuna. Las redes sociales acompañaron el pulso de la jornada y reflejaron el clima minuto a minuto. Ángel de Brito compartió en su cuenta el rating en tiempo real de IBOPE, donde se puede ver que durante los momentos más calientes del partido, los números no bajaban de 34 puntos y llegaron a picos de 36,6 en los tramos de máxima tensión. “Rating partido”, escribió el periodista, junto a la captura que dejó a la vista la magnitud del suceso: pocas veces fuera de una final o de una jornada histórica la televisión argentina alcanza semejantes cifras.

Antes del inicio de Argentina vs Inglaterra, Telefe marcaba 30,5 puntos de rating y TyC Sports llegaba a 11,0, según datos de Ibope (REUTERS/Mariana Nedelcu)
Antes del inicio de Argentina vs Inglaterra, Telefe marcaba 30,5 puntos de rating y TyC Sports llegaba a 11,0, según datos de Ibope (REUTERS/Mariana Nedelcu)

No pasó mucho tiempo hasta que Nacho Rodríguez detalló el promedio definitivo de la noche: Telefe marcó 36 puntos, TyC Sports 13,3, DSports 13,3 y la TV Pública 5,3, lo que arrojó un total imponente de 54,6 puntos de rating. Un número que habla de un país literalmente paralizado frente a la pantalla, compartiendo la ansiedad, el sufrimiento y el desahogo del pase a semifinales.

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