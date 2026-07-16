Crimen y Justicia

Detuvieron dos argentinos en la frontera por intentar ingresar a Chile con armas y municiones

Un mendocino y un cordobés fueron interceptados en dos controles independientes por el Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros

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Dos pistolas semiautomáticas negras, seis cargadores de arma, uno con punta naranja, y cuatro culatines de empuñadura sobre superficie verde
Dos pistolas y varios cargadores forman parte del armamento incautado en la frontera con Chile, involucrando a un mendocino y a un cordobés (El Sol)

Dos ciudadanos argentinos fueron detenidos en el Complejo Fronterizo Los Libertadores por intentar cruzar a Chile, con armas de fuego y municiones.

Los operativos tuvieron como protagonistas a un mendocino, de 58 años, y a un cordobés de 53, interceptados en procedimientos independientes y simultáneos. La actuación conjunta del Servicio Nacional de Aduanas de Chile y el cuerpo de Carabineros permitió detectar y evitar el paso ilegal de armamento, generando preocupación por los mecanismos de tráfico en la región.

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El primer incidente se produjo durante el control de un colectivo de pasajeros procedente de la provincia de Mendoza con destino a Santiago de Chile. Según informaron las autoridades, el pasajero fue sometido a una revisión exhaustiva al presentar indicios de ocultar elementos no declarados. Durante la inspección, los funcionarios detectaron que el hombre llevaba adosados a su abdomen, mediante una faja, objetos cuyo peso y forma despertaron sospechas.

Según lo informado por el portal El Sol, al realizar la requisa, los agentes hallaron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros con la numeración de serie adulterada, tres cargadores con capacidad para 17 proyectiles cada uno, un cargador rápido y diversos accesorios asociados a las armas. La modalidad empleada por el detenido evidencia un intento deliberado de evadir los controles aduaneros y policiales, complicando la trazabilidad del armamento y dificultando su posible identificación en eventuales delitos.

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Y mientras se desarrollaba este operativo, un segundo procedimiento se realizaba de manera independiente sobre otro ciudadano argentino, de 53 años, originario de Córdoba. El hombre viajaba en un vehículo particular con destino a la ciudad chilena de Los Andes. Durante la inspección del automóvil, los agentes encontraron una pistola Bersa Thunder 9 calibre 9 milímetros desarmada y distribuida en diferentes compartimentos del vehículo, estrategia que buscaba eludir la detección mediante rayos X y revisiones manuales.

Los controles fueron llevados a cabo por el Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros
Los controles fueron llevados a cabo por el Servicio Nacional de Aduanas y Carabineros

Junto al arma, se secuestró un cargador y 18 municiones sin percutar del mismo calibre, lo que refuerza la hipótesis de un intento planificado de contrabando de armas.

De acuerdo con los reportes oficiales, los implicados quedaron a disposición de la justicia chilena, que deberá determinar su situación procesal y las eventuales imputaciones por contrabando y tenencia ilegal de armas.

La coordinación entre aduanas y fuerzas de seguridad de ambos países es considerada fundamental para enfrentar el tráfico de armas, un fenómeno que preocupa tanto a las autoridades argentinas como chilenas. La frontera entre Mendoza y la Región de Valparaíso es uno de los puntos más transitados del Cono Sur, lo que obliga a mantener controles estrictos y permanentes.

El ingreso ilegal de armas de fuego y municiones está penado tanto por la legislación chilena como argentina, con sanciones que incluyen prisión efectiva y la incautación de los bienes utilizados en el traslado.

En los últimos años, las autoridades chilenas han reportado un aumento en los intentos de ingreso de armas por pasos fronterizos terrestres, lo que ha llevado a reforzar los controles y la capacitación del personal. Los operativos recientes refuerzan la política de tolerancia cero frente al contrabando de armamento, considerado un factor de riesgo para la seguridad pública y la criminalidad organizada.

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