Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak

El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques con misiles contra países del Golfo Pérsico que albergan instalaciones militares estadounidenses. Jordania, Kuwait e Irak informaron la interceptación de varios proyectiles y repudiaron los bombardeos iraníes durante la madrugada de este jueves.
A última hora del miércoles, Estados Unidos completó una nueva ronda de ataques contra territorio iraní, con el objetivo de reducir la capacidad de Teherán para “amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz”.
La nueva ofensiva ocurrió después de que Washington confirmara el restablecimiento del bloqueo naval sobre los puertos y costas iraníes, además del desvío de dos buques comerciales que, según el Pentágono, intentaron evadir las restricciones impuestas por Estados Unidos.
El presidente Donald Trump endureció su postura frente a Teherán y advirtió que la campaña militar en Medio Oriente podría ampliarse en los próximos días si el régimen iraní no acepta regresar a la mesa de negociaciones. “La próxima semana la situación será muy mala para ellos”, afirmó.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
Bajan los precios del petróleo
Los precios del petróleo registraron un descenso este jueves, mientras los operadores tomaban ganancias y evaluaban los riesgos asociados a la nueva ola de huelgas y contraataques en el sector. Tras una racha alcista de cuatro sesiones consecutivas, los futuros del crudo Brent bajaron 24 centavos (0,28%) y se ubicaron en 84,95 dólares por barril a las 04:35 GMT. Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) de Estados Unidos retrocedieron 15 centavos (0,19%), situándose en 79,45 dólares por barril.
El precio del Brent llegó a subir casi 1 dólar al inicio de la sesión y ambos contratos permanecieron cerca de sus máximos de un mes.
Jordania interceptó ocho misiles iraníes durante la noche
Los sistemas de defensa aérea de Jordania interceptaron y destruyeron ocho misiles iraníes dirigidos al país en la madrugada del jueves, según informó el ejército jordano. No se reportaron víctimas ni daños materiales. Equipos de ingenieros aseguraron las zonas donde cayeron los restos, y las fuerzas armadas permanecen en alerta máxima ante posibles nuevas amenazas.
Por su parte, el ejército iraní afirmó que sus drones atacaron sistemas de comunicación, depósitos de combustible y una estación de radar fija en la base aérea de Al Azraq, en Jordania, identificada como una base militar estadounidense. El comunicado, difundido por medios oficiales iraníes, precisó que la ofensiva corresponde a la novena fase de la “Operación Saeqeh” (Relámpago) y fue lanzada en respuesta a los recientes ataques estadounidenses contra Irán, incluido un bombardeo a un cuartel militar en la provincia de Sistán y Baluchistán que, según Teherán, causó la muerte de siete militares.
Irán afirmó este jueves que atacó instalaciones y tropas de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak, según comunicados difundidos por medios estatales iraníes. Hasta el momento, el Pentágono, el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) y las autoridades de jordanas no respondieron a esas afirmaciones.
El primer ministro de Irak condenó el “ataque con drones” sobre Erbil de este jueves
El primer ministro de Irak, Ali al-Zaidi, condenó un “ataque con drones” que violó el espacio aéreo de Erbil, en la región del Kurdistán, después de que varios aparatos fueran derribados, según informó su oficina.
Al-Zaidi indicó que se han dado instrucciones a los organismos de seguridad, en coordinación con las fuerzas regionales, para tomar todas las medidas necesarias que impidan la repetición de estos ataques y protejan la seguridad de la sociedad iraquí.
Medios iraníes reportaron explosiones en Teherán, capital de Irán
Medios estatales de Irán informaron que la mañana del jueves se activaron señales de defensa antiaérea en varias zonas de Teherán y se registraron explosiones en el norte y el oeste del país.
La agencia estatal IRNA reportó que, hasta el momento, no se han registrado víctimas en Teherán. Explosiones adicionales fueron escuchadas en la provincia occidental de Lorestán y en Semnán, al norte del país, según informaron IRNA y la agencia Mehr.