Guerra en Medio Oriente EN VIVO: El régimen de Irán lanzó ataques contra bases e instalaciones militares de Estados Unidos en Jordania, Kuwait e Irak

El régimen de Irán lanzó una nueva ola de ataques con misiles contra países del Golfo Pérsico que albergan instalaciones militares estadounidenses. Jordania, Kuwait e Irak informaron la interceptación de varios proyectiles y repudiaron los bombardeos iraníes durante la madrugada de este jueves.

A última hora del miércoles, Estados Unidos completó una nueva ronda de ataques contra territorio iraní, con el objetivo de reducir la capacidad de Teherán para “amenazar a los marineros inocentes que tripulan buques comerciales que transitan por el estrecho de Ormuz”.

La nueva ofensiva ocurrió después de que Washington confirmara el restablecimiento del bloqueo naval sobre los puertos y costas iraníes, además del desvío de dos buques comerciales que, según el Pentágono, intentaron evadir las restricciones impuestas por Estados Unidos.

El presidente Donald Trump endureció su postura frente a Teherán y advirtió que la campaña militar en Medio Oriente podría ampliarse en los próximos días si el régimen iraní no acepta regresar a la mesa de negociaciones. “La próxima semana la situación será muy mala para ellos”, afirmó.