Microplásticos en el aire: ¿cuántos respiramos realmente al día?

Los microplásticos caen diariamente sobre las ciudades sin ser percibidos por la población (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una lluvia invisible de microplásticos cae todos los días sobre las ciudades del mundo. Sin que nadie lo note, estas diminutas partículas viajan por el aire y encuentran su camino hacia los pulmones de millones de personas.

La magnitud real de la contaminación por microplásticos en la atmósfera es mucho menor a lo que se pensaba, pero su presencia es innegable y plantea interrogantes urgentes sobre la salud y el ambiente.

PUBLICIDAD

Durante años, las estimaciones sobre la cantidad de plástico que se respira a diario generaron alarma. Modelos matemáticos llegaron a calcular que hasta 10 millones de toneladas de microplásticos podrían estar flotando en la atmósfera cada año. Sin embargo, mediciones directas recientes desafían esos números.

Un estudio publicado en la revista Nature corrigió a la baja esas proyecciones, y ubicó el total anual en cerca de 4.500 toneladas.

Ria Devereux y Karina Corada-Pérez, investigadoras del Sustainability Research Institute de la University of East London, explicaron en una columna que la diferencia se debe al tipo de supuestos que usaron los modelos anteriores: “Esos cálculos sobreestimaron las emisiones de fuentes terrestres, como los neumáticos de autos y los textiles, porque no sabemos exactamente cuánto plástico libera cada fuente ni el tamaño de las partículas que produce”.

PUBLICIDAD

En otras palabras, los primeros estudios partieron de datos poco sólidos y, al confrontarlos con las mediciones reales, fue necesario ajustar radicalmente las cifras.

No existe hoy una respuesta clara sobre la cantidad exacta de microplásticos que una persona respira cada día. La comunidad científica aún debate las cifras y advierte que las metodologías empleadas no permiten establecer un valor preciso. Esta nota expone los últimos hallazgos, el origen de estas partículas y las razones por las que sigue siendo difícil medir con certeza la exposición diaria a microplásticos en el aire.

PUBLICIDAD

Estas diminutas partículas viajan por el aire y llegan a los pulmones de millones de personas en todo el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

De dónde vienen los microplásticos que respiramos

Los microplásticos no tienen un solo origen. Parte de ellos provienen del desgaste de neumáticos en las calles, de la erosión de suelos agrícolas o del polvo levantado por el viento. Pero la fuente más importante dentro de los ambientes cerrados es la ropa y los textiles sintéticos. “Tus prendas de poliéster o tus leggings desprenden fibras con el simple uso diario”, señalaron Devereux y Corada-Pérez.

Una vez en suspensión, las partículas más pequeñas son difíciles de detectar. Las técnicas de laboratorio solo pueden identificar fragmentos de cierto tamaño, lo que lleva a subestimar la cantidad real de microplásticos presentes en el aire. Es decir, los números actuales podrían ser solo la parte visible del problema, ya que los fragmentos más diminutos escapan a la mayoría de los métodos de análisis.

PUBLICIDAD

No existe un estándar internacional para medir microplásticos en la atmósfera. Algunos estudios usan bombas de aire para capturar partículas en suspensión; otros recogen el polvo que se deposita sobre superficies. Luego, los investigadores analizan las muestras bajo microscopio y realizan pruebas químicas para confirmar si son plásticos y de qué tipo.

Modelos anteriores calculaban hasta 10 millones de toneladas de microplásticos flotando cada año en la atmósfera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este mosaico de metodologías genera resultados difíciles de comparar. “La falta de un protocolo de muestreo universal complica estimar cuánto plástico respira la gente realmente”, advirtieron las especialistas de la University of East London. En otras palabras, lo que se mide en un laboratorio puede no ser comparable con lo que se mide en otro, por diferencias en equipos, técnicas y rangos de tamaño de las partículas.

PUBLICIDAD

Microplásticos en el cuerpo humano: hallazgos y dudas

La ciencia ha encontrado microplásticos en la sangre y los pulmones humanos, lo que alimenta la preocupación pública. Sin embargo, de acuerdo con los estudios revisados, todavía no existe evidencia contundente de que los niveles habituales de inhalación provoquen enfermedades. “Detectar microplásticos no es lo mismo que demostrar que son dañinos”, aclaró Devereux.

Los experimentos de laboratorio han mostrado que estas partículas pueden estar asociadas a inflamación y daño celular, pero estas pruebas no siempre reproducen las condiciones de la vida cotidiana. Además, la detección de plásticos en muestras humanas enfrenta sus propios obstáculos: la contaminación del laboratorio y los falsos positivos originados en la presencia de lípidos pueden distorsionar los resultados. “Los lípidos pueden generar señales idénticas a las del polietileno en los instrumentos de análisis”, explicó la química ambiental Cassandra Rauert en entrevista a Yale Environment 360. Eso significa que parte de las cifras reportadas en estudios anteriores podrían estar infladas por errores metodológicos.

PUBLICIDAD

Investigaciones recientes reducen la cifra a aproximadamente 4.500 toneladas anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son las fuentes de microplásticos en el hogar?

Los expertos identifican varios puntos críticos. El uso de secadoras para prendas sintéticas libera fibras al aire. Los utensilios de cocina de plástico, al ser cortados o calentados, desprenden partículas que terminan en los alimentos. Incluso los suelos de los balcones pueden acumular partículas procedentes del polvo urbano y del desgaste de neumáticos. Cambiar los utensilios plásticos por otros de madera, metal o bambú y ventilar los espacios son recomendaciones frecuentes para quienes buscan reducir la exposición.

La pregunta clave no tiene aún respuesta: ¿qué cantidad de estos fragmentos microscópicos entra realmente al cuerpo y qué efectos tiene? “No tenemos pruebas sólidas de los efectos de las partículas de microplásticos en humanos”, sostuvo Rauert. Además, la famosa afirmación de que una persona ingiere el equivalente a una tarjeta de crédito por semana ha sido desmentida por la evidencia reciente.

PUBLICIDAD

La comunidad científica reclama estándares internacionales para muestrear, analizar y reportar microplásticos en el aire. Las investigadoras Devereux y Corada-Pérez subrayan que “hacen falta estudios que sigan durante años los posibles daños a la salud, no solo en humanos, sino también en animales, plantas y ecosistemas”.

Mientras tanto, la presencia de microplásticos en el aire y en los cuerpos humanos no deja de ser motivo de inquietud, aunque las cifras alarmantes del pasado hayan quedado atrás. Las investigaciones avanzan y el debate sobre las consecuencias de esta contaminación invisible sigue abierto.

PUBLICIDAD