Ni celular ni altavoz: para qué sirve el primer dispositivo físico de OpenAI

El dispositivo incluye teclas programables y controles físicos para gestionar tareas de codificación. (OpenAI)

La compañía de inteligencia artificial OpenAI ha dado un paso inédito en el mercado tecnológico con el lanzamiento de Codex Micro, su primer dispositivo físico enfocado en desarrolladores de software. A pesar de lo que se especulaba en los últimos meses, el nuevo hardware no es un celular ni un altavoz, sino un teclado compacto que integra controles específicos para la programación asistida por inteligencia artificial, una apuesta que busca transformar la interacción de los programadores con los agentes de IA.

Codex Micro surgió de una colaboración entre OpenAI y el fabricante de teclados mecánicos Work Louder. El aparato, de edición limitada, está dirigido a quienes emplean agentes de inteligencia artificial para escribir, revisar y gestionar código. El dispositivo destaca por ofrecer controles físicos dedicados, lo que permite realizar acciones habituales de programación sin depender de los menús en pantalla.

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El teclado cuenta con 13 interruptores mecánicos, un joystick, un dial rotatorio y un sensor táctil. Seis teclas iluminadas reflejan el estado de las tareas de codificación: muestran si una acción está en proceso, ha terminado, requiere revisión o presenta errores. Mike Di Genova, cofundador de Work Louder, explicó en un video difundido por la empresa que estas luces proporcionan una “vista en tiempo real de los hilos de Codex”, diferenciando el estado de cada tarea con colores específicos.

La colaboración entre OpenAI y Work Louder permite funciones avanzadas y personalización total. (Reuters)

Funcionalidades avanzadas y personalización

Codex Micro permite asignar teclas programables a funciones frecuentes como enviar mensajes, aceptar o rechazar cambios de código y utilizar la función de pulsar para hablar. El paquete incluye 32 teclas intercambiables con temática de Codex, y todas las funciones pueden personalizarse mediante la aplicación de escritorio ChatGPT.

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El joystick facilita la navegación y el dial ajusta el nivel de razonamiento del agente de inteligencia artificial. Los desarrolladores que trabajan con varios agentes pueden alternar entre ellos mediante las teclas iluminadas, mientras que un acceso directo permite activar la grabadora de voz para dar instrucciones por voz a los agentes de IA.

La empresa no ha revelado cuántas unidades estarán disponibles ni la duración estimada de la edición limitada. El dispositivo se ofrece con dos tipos de interruptores: mecánicos con clic o silenciosos, para que los usuarios elijan según sus preferencias de escritura.

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El joystick y el dial permiten navegar y ajustar el nivel de razonamiento de los agentes de IA desde el propio dispositivo. (OpenAI)

Estrategia de hardware y próximos pasos

Este lanzamiento marca la primera incursión de OpenAI en el hardware comercial, aunque está desvinculado de su proyecto más ambicioso junto al diseñador Jony Ive. Ese desarrollo, aún en fase temprana, apunta a un dispositivo de consumo general con inteligencia artificial que ha sido objeto de controversia legal tras la demanda de Apple, que acusa a OpenAI de utilizar información confidencial sobre su hardware. La compañía ha rechazado estas acusaciones.

Algunos informes anticipan que el futuro dispositivo será un asistente portátil y sin pantalla, destinado a mantener conversaciones naturales con ChatGPT. Se prevé que incluya cámaras y sensores para captar el entorno y el contexto del usuario, lo que ampliaría su utilidad a tareas como mensajería, reproducción multimedia y control del hogar inteligente. El diseño está a cargo de extrabajadores de Apple tras la adquisición por parte de OpenAI de la startup io, fundada por Jony Ive.

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Un controlador especializado

Con Codex Micro, OpenAI apuesta a que el hardware especializado facilita y optimiza la programación asistida por inteligencia artificial. El dispositivo no pretende reemplazar un teclado tradicional, sino complementar el entorno de trabajo de los desarrolladores, permitiendo gestionar múltiples agentes de IA y operaciones habituales a través de controles físicos, y reduciendo la dependencia de menús de software.

El teclado representa una apuesta de OpenAI por herramientas físicas que optimizan la programación asistida por IA. (Europa Press)

“Esta edición limitada representa una nueva etapa en la forma en que los programadores interactúan con la inteligencia artificial”, subrayó. Codex Micro pone de manifiesto el objetivo de OpenAI de crear herramientas que agilicen la programación y aprovechen el potencial de la inteligencia artificial en el desarrollo de software.

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