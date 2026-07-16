Crimen y Justicia

Detuvierona un joven que circulaba en un camión con pedido de captura en Neuquén

El sospechoso es un joven de 23 años que es investigado por encubrimiento. Las autoridades de secuestraron el vehículo

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Un joven de 23 años conducía el vehículo cuando lo localizaron por las cámaras de seguridad y lo detuvieron (Foto: policianeuquenoficial)
Un joven de 23 años conducía el vehículo cuando lo localizaron por las cámaras de seguridad y lo detuvieron (Foto: policianeuquenoficial)

Un joven de 23 años quedó a disposición de las autoridades de Plottier, Neuquén, tras haber sido captado manejando un camión que tenía pedido de captura. Las autoridades divisaron el vehículo mediante las cámaras del sistema de monitoreo e iniciaron un operativo cerrojo que terminó con la detención.

El procedimiento tuvo lugar el martes por la tarde sobre la calle Fernández Oro, y se pudo concretar a partir de las tareas articuladas entre efectivos de la Comisaría Séptima y el Centro de Monitoreo local, según informó oficialmente la Policía de Plottier.

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De acuerdo con lo que explicaron en el comunicado, todo comenzó cuando el Centro de Monitoreo detectó la circulación de un camión Peterbilt 387 de color negro que registraba un pedido de secuestro vigente en el marco de una causa por robo de vehículo.

La alerta fue transmitida de inmediato a los efectivos de la Comisaría Séptima, quienes iniciaron las actuaciones. Pasadas las 15:50, lograron interceptar al individuo que lo conducía quien quedó demorado por el presunto delito de encubrimiento.

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La policía de Plottier explicó que pudieron hacer un seguimiento de cerca del vehículo hasta que las unidades desplegadas lograron interceptarlo.

Desde el Centro de Análisis verificaron la situación del rodado donde se confirmó que efectivamente se trataba de un secuestro emitido en el contexto de una investigación por el robo de un vehículo, radicada en Río Negro.

Tras la consulta con la Unidad Fiscal interviniente, la Fiscalía dispuso el secuestro del camión y la demora del conductor que quedó a disposición de la Justicia bajo la imputación de encubrimiento.

En mayo ocurrió un hecho similar, en donde un grupo de ladrones se llevaron un camión y quedaron filmados.

El robo fue ejecutado por tres hombres con un vehículo de la empresa Sitec Ingeniería en el yacimiento Lindero Atravesado Occidental, ubicado en las inmediaciones de Centenario, Neuquén, cerca de la Ruta 51.

Uno de los ladrones que se llevaron el camión
Uno de los ladrones que se llevaron el camión

El hecho ocurrió durante la madrugada y quedó registrado por las cámaras instaladas dentro de la cabina del vehículo. La firma damnificada difundió las imágenes de los sospechosos al tiempo que ofreció una suma de $2 millones de recompensa a quien aportara datos para recuperar el rodado o identificar a los autores.

Según informó el Diario de Río Negro, los tres hombres subieron al camión y se alejaron del predio primero por una picada interna a baja velocidad y luego aceleraron hacia otro sector de la zona petrolera. Los trabajadores se percataron del robo horas después, al regresar al lugar tras realizar tareas de rutina, de acuerdo con lo publicado por LM Neuquén.

El vehículo, que transportaba cables y otros materiales. Las cámaras de seguridad de la cabina registraron la presencia de los tres ocupantes durante la sustracción. En un tramo de la grabación, uno de ellos advierte el dispositivo y tapa el lente con la mano.

La denuncia fue radicada en la Comisaría N° 52 de Centenario. A los pocos días, el camión apareció en la zona de Paso Córdoba, según informó Canal 10 RN. De acuerdo con la Fiscalía, el vehículo de Sitec Ingeniería fue localizado cerca de las 11:50 en el kilómetro 122 de la Ruta 6, durante tareas de patrullaje del destacamento de la zona.

Fue el Oficial Inspector Darío Arias quien reconoció el rodado. “Estábamos realizando recorridos de prevención en nuestra jurisdicción y nos llamó la atención el vehículo en marcha, sin ocupantes. Yo anoche había visto el video y lo relacioné”, declaró el efectivo. El camión estaba en movimiento, pero sin conductor al momento del hallazgo, lo que derivó en su recupero inmediato por parte de las autoridades.

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