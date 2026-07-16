Argentina impone respeto y tiene lo que las otras selecciones no tienen: las claves que llevaron a la Selección a una nueva final del Mundial

Jude Bellingham no lo puede creer. Tenía a Argentina contra las cuerdas, pero este equipo salió a flote (REUTERS/Dylan Martinez

(Desde Estados Unidos) El mundo del fútbol quedó atónito luego de la recuperación de la selección argentina. Una más. Cómo cuando se repuso de los dos empates tras ir ganando frente a la sorprendente Cabo Verde en Miami. O aquella épica jornada ante Egipto, cuando pasó de estar con un pie afuera del Mundial y en 13 minutos se recuperó de un 0-2. Y lo de este miércoles ante Inglaterra ya quedó guardado como uno de los capítulos más ilustres en una de las rivalidades con mayor historia en la Copa del Mundo.

Mientras todos daban a Francia como candidata número 1 a quedarse con este Mundial en Norteamérica, o ahora pondrán el foco en una España que lleva 37 partidos invicta, acá hay un seleccionado que tiene todo lo que hay que tener para triunfar e impone un respeto que, con el paso del tiempo, se hace más grande. Como ya lo había hecho en los partidos previos, el equipo que dirige Lionel Scaloni mostró mística, garra y valentía. Conceptos que se pueden escribir en los libros, pero primero hay que demostrarlos en el campo de juego. Y si hay algo que esta Selección ha hecho es presentarlo en sociedad a todo el planeta.

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“Llegábamos cuestionados, con mucha duda, pero yo sabía que este grupo siempre compite, siempre da más. Cuando está junto saca de donde no tiene. Estaba seguro que íbamos a estar entre los cuatro y hoy gracias a Dios nos metimos entre los dos mejores. Venimos de ser campeones del mundo, venimos de ser los mejores del mundo durante los últimos cuatro años. Duela a quien duela, digan lo que digan. Y hoy lo demostramos una vez más en la cancha. Nadie nos regala nada y nos volvemos a meter entre los mejores del mundo, así que es una alegría muy grande”, dijo Lionel Messi durante su paso por la zona mixta en la que participó Infobae.

Lionel Messi habló tras el histórico triunfo ante Inglaterra en el Mundial

Después de un primer tiempo parejo, Argentina parecía que iba a ser dueño del juego en el complemento, pero el gol de Anthony Gordon a los 10 minutos fue un golpe. O al menos lo pareció hasta que rápidamente este combinado volvió a sacar ese plus que lo define. Tomó el rumbo del juego y fue de manera incansable hasta que logró doblegar al arquero Pickford con un disparo espectacular de Enzo Fernández.

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“Sabemos todo el sentimiento que viene detrás, de todo lo que pasó con nuestro héroes de Malvinas. Hoy salió todo eso a flote. La verdad que el equipo pudo representar a Argentina de la mejor manera y nos llevamos la victoria”, expresó el volante surgido en River Plate en la charla con los medios. También mencionó que en su habitación, que comparte con Julián Álvarez, estuvieron viendo el partido contra los ingleses y los goles de Maradona en México 86. Un ejemplo más de alimentarse de la emoción pasada para ponerla al servicio del presente.

La actuación del seleccionado fue tan contundente que después de estar 0-1, Inglaterra sólo tuvo un 12% de posesión de la pelota. Eso significó que la Albiceleste se adueñó del balón y no le tuvo miedo al escenario adverso. Es más, volvió a convertir dos goles en el epílogo del encuentro. En relación a eso, hay una estadística que marca la resistencia física y aún más la emocional de este plantel: de los 19 tantos que anotó la Selección en los siete partidos de Copa del Mundo, 12 fueron anotados más allá del minuto 76 de juego. Clarito, no.

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Como sucedió en el cruce por las semifinales o hace algunos días contra los egipcios en los octavos, este grupo impone respeto. Dentro y fuera de la cancha. El que lo describió de una manera perfecta fue Nicolás Tagliafico. Frente a la pregunta de cómo se entiende esto que sucede con el equipo, el lateral izquierdo fue contundente: “No se explica, se siente, se vive y se disfruta. Se disfruta porque no es normal lo que está pasando y hay que disfrutarlo. No sabemos cuántos años más van a pasar para que se logre esto. Entonces, disfrutémoslo hoy. Hagamos todo lo posible para vivir este sueño y después darlo todo para lo que viene”, dijo a corazón abierto el número 3 de Argentina.

Nicolás Tagliafico habló tras el histórico triunfo ante Inglaterra en el Mundial

El que se sumó al análisis de las razones que tiene este equipo para alcanzar la gloria fue uno de sus caudillos. “Seguimos haciendo historia, pero con la humildad y el trabajo que siempre tuvo este grupo”, destacó Nico Otamendi. “Tenemos ADN competitivo y fuimos a buscar el partido”, sumó el marcador central, que impone tanto respeto en los delanteros como esta Selección a sus rivales.

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Además de la demostración de superación que tuvo este grupo frente a la adversidad, se da una particularidad con esta generación. Desde aquel gol de Ángel Di María contra Brasil en el Maracaná para ganar la Copa América 2021, el título que rompió la pared del propio Fideo, Messi y otros que no tenían títulos en la Mayor, la conexión con la gente es especial. Y ese vínculo fue creciendo con el paso de los años hasta llegar a un amor puro y fraterno. Fue Julián Álvarez el que puso algo de esa unidad en palabras. “Una emoción muy grande. No queremos decir cosas raras para no equivocarnos con cualquier palabra y que se abran cosas, pero todos sentíamos lo mismo que los argentinos y nosotros adentro de la cancha tratamos de llevar eso adentro y representar al pueblo”, manifestó la Araña.

Acto seguido, el goleador del Atlético de Madrid profundizó en esta idea de cómo a veces la garra supera el fútbol que pueda desplegar el equipo. “En todo el proceso de todos estos últimos años, el equipo ha demostrado que siempre está, que está ahí. Es verdad que no sé cuántas veces nos había pasado de ir perdiendo así. Nos pasó en este Mundial dos veces y es jodido, pero con la gente bancando, nosotros luchando y dejando todo hasta el final, al final las cosas llegan”, explicó un incansable Julián.

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Incansable. Así parece ser la mentalidad de una selección argentina que va por más y no se conforma con haber llegado a una segunda final consecutiva de la Copa del Mundo. Porque con el corazón en la mano, como viene jugando este equipo a lo largo del torneo y mucho más en la fase eliminatoria, impone respeto y calla voces por el mundo con los argumentos que lo llevaron a ser la mejor de las selecciones en el fútbol. El domingo, en Nueva York, la selección de España sabe que tendrá que hacer mucho más que jugar al fútbol para vencer a los campeones del mundo.

Julián Alvarez habló tras el histórico triunfo ante Inglaterra en el Mundial