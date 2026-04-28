Qué es XUPER TV, Magis TV y Cuevana y por qué no es tan recomendable usar

XUPER TV, Magis TV y Cuevana permiten acceder a series y películas sin pagar suscripciones oficiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones como XUPER TV, Magis TV y Cuevana han ganado popularidad entre quienes buscan ver películas, series y eventos deportivos sin pagar suscripciones. Aunque prometen acceso a contenidos gratuitos o a precios muy bajos, el uso de estos servicios piratas implica riesgos de seguridad y legales que suelen pasar desapercibidos.

¿Qué son XUPER TV, Magis TV y Cuevana?

Estas plataformas de streaming ofrecen acceso a una amplia variedad de contenidos:

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Series y películas recientes (Cuevana, Xuper TV y Magis TV).

Canales de televisión en directo (Xuper TV y Magis TV).

Transmisiones de eventos deportivos (Xuper TV y Magis TV).

Su principal atractivo radica en la posibilidad de acceder sin costo —o pagando sumas mínimas— a materiales que normalmente requieren suscripción en servicios legales como Netflix o Disney+. Esta característica ha impulsado descargas masivas y un crecimiento sostenido en países latinoamericanos.

Los permisos excesivos que solicitan facilitan el acceso a archivos privados y credenciales laborales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los riesgos de usar aplicaciones piratas

La búsqueda de contenido gratuito suele ocultar los peligros que supone instalar aplicaciones no autorizadas. Según la INTERPOL, muchas de estas plataformas incluyen software malicioso que puede infectar teléfonos, computadoras y televisores inteligentes.

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Principales amenazas para los usuarios:

Robo de información personal y contraseñas

Acceso a archivos privados, fotos y datos bancarios

Infección de otros dispositivos conectados a la misma red

Suplantación de identidad y fraudes

El malware no solo expone al usuario individual, sino que puede propagarse dentro de redes domésticas o laborales, comprometiendo información de empresas y organismos.

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Usar estas plataformas puede contribuir al financiamiento de actividades ilícitas según la INTERPOL. (Imágen ilustrativa Infobae)

Permisos peligrosos que solicitan las apps ilegales

Aplicaciones piratas como Magis TV y XUPER TV suelen requerir permisos excesivos e innecesarios para su funcionamiento. Entre los más riesgosos, ESET identifica:

Permiso para publicar notificaciones: facilita el envío de spam y ataques de phishing directamente al dispositivo.

Lectura del almacenamiento externo: permite acceder a documentos, fotografías, videos, audios, credenciales laborales y archivos sensibles.

Acceso a grabaciones de audio: expone conversaciones privadas y notas de voz almacenadas en el dispositivo.

Estos permisos pueden ser aprovechados para fines comerciales, chantajes o fraudes digitales.

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Fraudes y publicidad intrusiva: otro riesgo a considerar

El modelo de negocio de estas aplicaciones suele basarse en la integración de sistemas de publicidad agresiva.

Anuncios invasivos interrumpen la visualización e incitan a visitar sitios inseguros.

Algunos anuncios prometen premios falsos o incentivan descargas adicionales, aumentando el riesgo de infección.

Los métodos de pago que emplean carecen de garantías y pueden derivar en fraudes con tarjetas de crédito, estafas en plataformas no verificadas y pérdida de acceso a cuentas bancarias.

La INTERPOL advierte sobre la falta de seguridad en las transacciones financieras realizadas a través de estos servicios.

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La publicidad invasiva y los fraudes financieros son frecuentes en servicios de streaming no autorizados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo identificar si un servicio de streaming es ilegal

Para distinguir entre una plataforma legal y una pirata, la INTERPOL recomienda:

Desconfiar de webs y apps que ofrecen gran cantidad de contenido gratis o a precios muy bajos.

Verificar que el proveedor cuente con derechos de distribución para el territorio en cuestión.

Comprobar la legitimidad de la oferta en la página oficial y comparar precios con servicios reconocidos.

Los servicios legales ofrecen garantías de calidad, atención al cliente y respetan las normativas de derechos de autor.

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Delitos y consecuencias legales asociados a la piratería

El uso de aplicaciones como XUPER TV, Magis TV o Cuevana no solo implica la infracción de derechos de autor, sino que también contribuye al financiamiento de actividades ilícitas. Según la INTERPOL, los responsables suelen estar vinculados a redes de delincuencia organizada y el dinero recaudado puede ser utilizado para:

Tráfico de drogas

Trata de personas

Juegos ilegales

Las autoridades hacen hincapié en la necesidad de concientizar sobre los efectos negativos de la piratería y la importancia de respetar los derechos de propiedad intelectual.

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