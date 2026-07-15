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Manchas rojas en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: las posibles causas de este problema

Samsung inició una revisión interna para esclarecer el origen de las manchas en su modelo insignia

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Varios compradores del Galaxy S26 Ultra han notado una coloración rojiza en el centro de la pantalla. (Reuters)
Varios compradores del Galaxy S26 Ultra han notado una coloración rojiza en el centro de la pantalla. (Reuters)

El Galaxy S26 Ultra ha despertado inquietud entre usuarios y especialistas tras detectarse una extraña coloración rojiza en la parte central de su pantalla. Esta situación ha generado debate sobre la fiabilidad del dispositivo estrella de la marca surcoreana y ha motivado una investigación interna por parte de la empresa.

Los primeros reportes de este fenómeno aparecieron en plataformas como Reddit, donde usuarios señalaron la presencia de manchas rojas en la pantalla tanto en unidades de exposición como en dispositivos adquiridos por clientes.

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El inconveniente no se limita a casos puntuales, aunque aún no está confirmado si se trata de una falla generalizada o de incidentes aislados. En comparación, las pantallas del modelo estándar, el Galaxy S26, mantienen una tonalidad uniforme, según las imágenes compartidas por quienes han experimentado el problema.

La pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra es una de las principales hipótesis sobre el origen del problema. (Reuters)
La pantalla de privacidad del Galaxy S26 Ultra es una de las principales hipótesis sobre el origen del problema. (Reuters)

Sospechas sobre la pantalla de privacidad

De acuerdo con reportes difundidos en foros especializados, la pantalla de privacidad implementada en el Galaxy S26 Ultra figura entre las principales hipótesis sobre el origen de las manchas rojizas.

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Esta tecnología, diseñada para restringir el ángulo de visión y proteger la información del usuario, se integró directamente en la estructura del panel del dispositivo. Las modificaciones en la capa emisora de luz y en los componentes que regulan el ángulo de visión podrían estar causando diferencias de color en zonas específicas del panel.

Samsung ha reconocido la situación y un portavoz de la compañía informó que la firma está llevando adelante una revisión interna para determinar la causa exacta y las condiciones que provocan la aparición de la coloración rojiza. Hasta el momento, la marca no ha confirmado la existencia de un defecto de fabricación ni ha emitido recomendaciones o soluciones para quienes se han visto afectados.

El fenómeno afecta tanto a unidades de exposición como a dispositivos entregados a usuarios finales. (Reuters)
El fenómeno afecta tanto a unidades de exposición como a dispositivos entregados a usuarios finales. (Reuters)

Hipótesis alternativas: el riesgo del burn-in

Mientras se aguardan los resultados del análisis oficial, algunos usuarios afectados han planteado otra posibilidad: el fenómeno conocido como burn-in o quemado de pantalla.

Este problema, característico de los paneles OLED, aparece cuando ciertos píxeles se degradan de manera desigual tras mostrar imágenes estáticas durante períodos prolongados. Si bien esta hipótesis despierta preocupación, todavía no existen datos concluyentes que la respalden en el contexto del Galaxy S26 Ultra.

El impacto de un posible burn-in sería considerable para la marca, ya que en ese escenario sería necesario convocar a los usuarios para reemplazar las pantallas defectuosas.

Algunos usuarios consideran que el burn-in podría estar detrás de las manchas en la pantalla OLED del dispositivo. (Reuters)
Algunos usuarios consideran que el burn-in podría estar detrás de las manchas en la pantalla OLED del dispositivo. (Reuters)

Expectativa ante la respuesta de Samsung

A pesar de la incertidumbre, la compañía no ha emitido un comunicado oficial que explique el motivo exacto del inconveniente ni ha anunciado medidas concretas para los propietarios del Galaxy S26 Ultra. La empresa continúa investigando el fenómeno y, hasta que se publique una declaración formal, los usuarios permanecen atentos a nuevas actualizaciones sobre el estado de la revisión.

Por ahora, la relación entre la tecnología de privacidad y la coloración rojiza se mantiene como una hipótesis razonable, aunque carece de confirmación oficial. El seguimiento de esta revisión será clave para determinar si se trata de un caso aislado o de un inconveniente de mayor alcance que podría afectar la reputación de uno de los dispositivos más avanzados de la compañía.

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