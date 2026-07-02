Estos son los celulares de Samsung que se actualizan a One UI 9 y Android 17

El calendario estimado indica que los primeros teléfonos en recibir la actualización serán los modelos más recientes de la gama alta. REUTERS/Kim Hong-Ji

La llegada de One UI 9, la capa de personalización de Samsung basada en Android 17, marca el inicio de un nuevo ciclo de actualizaciones para una amplia gama de dispositivos Galaxy.

Aunque la compañía aún no ha publicado una lista definitiva de modelos que recibirán la versión estable, tanto la política de soporte de la marca como las pruebas internas y reportes de medios especializados ya permiten anticipar con claridad cuáles serán los teléfonos compatibles.

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El despliegue de esta actualización comenzará en los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, que forman parte del programa beta abierto el 12 de mayo, y después se extenderá a otros modelos de las familias Galaxy S, Z, A, F, M y XCover, siguiendo un calendario escalonado según el país, operador y modelo específico.

One UI 9 es la novena generación de la capa de personalización de Samsung basada en el sistema operativo Android 17. (Composición Infobae: Samsung / Europa Press)

Actualización One UI 9 y Android 17: teléfonos Samsung compatibles

Samsung está preparando el despliegue de One UI 9 y Android 17 en una lista diversa de dispositivos, cubriendo desde la gama alta hasta los modelos más accesibles. Según el medio especializado SamMobile, la compatibilidad se ha determinado utilizando tanto la política de soporte oficial de la marca como las pruebas detectadas en versiones internas para distintos modelos.

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El primer paso fue el lanzamiento de la beta pública para los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, limitada inicialmente a media docena de países. Sin embargo, la compañía ya estaría realizando pruebas internas en otros modelos como los Galaxy S25, S24, S23, algunos plegables y varios dispositivos de la línea Galaxy A.

Se espera que la versión estable vea la luz junto con los próximos plegables de la marca surcoreana a finales de julio de 2026, mientras que la actualización para los móviles ya disponibles en el mercado comenzaría unas semanas después.

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Android 17 suma burbujas flotantes, mayor privacidad y nuevas funciones de seguridad en los Galaxy. GOOGLE

El calendario estimado indica que los primeros teléfonos en recibir la actualización serán los modelos más recientes de la gama alta, entre agosto y septiembre. El resto de los dispositivos compatibles se actualizarán de manera progresiva entre septiembre y los últimos meses del año, siempre dependiendo del país y del operador.

La lista de móviles que recibirán One UI 9 y Android 17 estaría compuesta por los siguientes modelos:

Línea Galaxy S: S23, S23+, S23 Ultra, S23 FE, S24, S24+, S24 Ultra, S24 FE, S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge, S25 FE, S26, S26+ y S26 Ultra.

Línea Galaxy Z: Z Flip 5, Z Flip 6, Z Flip 7, Z Flip 7 FE, Z Fold 5, Z Fold 6, Z Fold Special Edition, Z Fold 7, Z TriFold.

Línea Galaxy A: A57, A56, A55, A54, A37, A36, A35, A34, A26, A25, A24, A17, A16 (LTE/5G), A15 (LTE/5G), A07 (LTE/5G).

Línea Galaxy F: F06, F15, F16, F34, F36, F55, F56.

Línea Galaxy M: M06, M15, M16, M34, M54 5G, M55, M56.

Línea Galaxy XCover: XCover 7.

El Samsung Galaxy S23 Ultra cuenta con una cámara principal de 200 megapíxeles con calidad de imagen 4K y tecnología Nightography. SAMSUNG

Novedades y mejoras de One UI 9 en teléfonos Samsung

One UI 9 introduce cambios orientados a la creatividad, la accesibilidad y la seguridad en los dispositivos Galaxy. Entre las novedades más destacadas se encuentran nuevas herramientas en Samsung Notes, que permiten personalizar las anotaciones con cintas decorativas y más estilos de trazo.

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Además, la integración de Contactos con Creative Studio posibilita la creación de tarjetas de perfil personalizadas y el panel rápido ahora ofrece mayor control sobre el brillo, el sonido y la reproducción multimedia.

En el ámbito de la accesibilidad, One UI 9 incorpora la función Text Spotlight, diseñada para ampliar o resaltar texto en una ventana flotante. También se ha mejorado el control del cursor mediante teclado y se han unificado las funciones de TalkBack, evitando la duplicidad entre las opciones de Google y la marca surcoreana.

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La beta pública se ha iniciado solo para los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra. REUTERS/Kim Hong-Ji

La seguridad también recibe atención con la capacidad de advertir, bloquear la instalación o ejecución de aplicaciones consideradas de alto riesgo, así como recomendar su eliminación mediante actualizaciones de política de seguridad. Estas funciones refuerzan la protección de los usuarios frente a amenazas potenciales y aplicaciones no confiables.

Novedades de Android 17 en los dispositivos Samsung Galaxy

La base de Android 17 aporta innovaciones adicionales a la experiencia de los usuarios Galaxy. Entre ellas destaca la posibilidad de usar burbujas flotantes para cualquier aplicación, lo que facilita la multitarea y el acceso rápido a conversaciones o tareas importantes. El selector de contactos se vuelve más restrictivo, limitando el acceso de las aplicaciones a la agenda del usuario y mejorando la privacidad.

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Android 17 también mejora la adaptación a distintos tamaños de pantalla, permitiendo una experiencia más fluida tanto en teléfonos tradicionales como en plegables y dispositivos de gran formato.

La base de Android 17 aporta innovaciones adicionales a la experiencia de los usuarios Galaxy.

El modo de Protección Avanzada ofrece un nivel extra de seguridad, mientras que el soporte para conectividad vía satélite amplía las opciones de comunicación en zonas sin cobertura convencional. Otras mejoras incluyen optimizaciones en la tecnología UWB (ultra wide band) y ajustes de rendimiento para lograr una mayor eficiencia energética y velocidad de respuesta.

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Calendario de actualización de One UI 9 y Android 17

El proceso de actualización no será simultáneo para todos los modelos ni en todos los países. La beta pública se ha iniciado solo para los Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, y por el momento está disponible en un número limitado de mercados.

Según medios como Sammy Fans, la versión estable de One UI 9 y Android 17 llegará primero con el lanzamiento de los próximos teléfonos plegables de Samsung previstos para finales de julio.

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El Galaxy Z TriFold se transforma de un smartphone compacto de 6,5 pulgadas a una amplia tablet de 10 pulgadas gracias a su diseño de doble bisagra que se despliega como un tríptico.

Después de este lanzamiento inicial, el despliegue para los modelos que ya están en manos de los usuarios comenzará unas semanas más tarde. Se prevé que los dispositivos de gama alta sean los primeros en recibir la actualización, seguidos por gamas intermedias y de entrada entre septiembre y finales de año.

El calendario exacto dependerá de factores como el país, el operador móvil y el modelo en cuestión, siguiendo la práctica habitual de la compañía.