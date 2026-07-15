Tecno

Esta simple alerta en iPhone te protege de mensajes maliciosos: también evita que otros caigan

El objetivo de esta herramienta es frenar los ataques de phishing, el robo de datos y las estafas sofisticadas

Guardar
Google icon
Apple incorporará en iOS 26.6 una alerta en Mensajes para detectar mensajes maliciosos en iPhone. (REUTERS/Ann Wang)
Apple incorporará en iOS 26.6 una alerta en Mensajes para detectar mensajes maliciosos en iPhone. (REUTERS/Ann Wang)

Tu iPhone estará más protegido ante mensajes maliciosos gracias a una función de la actualización iOS 26.6 que llegará pronto. Apple ha desarrollado un sistema de alerta integrado en la aplicación Mensajes que notifica cuando un contenido sospechoso puede poner en peligro el dispositivo o los datos personales.

La función, detectada en el código de la beta 5 de iOS 26.6 y confirmada por diversos desarrolladores, @limpless_skelly en X, se convertirá en una herramienta contra el phishing, el robo de datos y las estafas sofisticadas.

PUBLICIDAD

El despliegue se espera para finales de julio, habilitando la protección de manera automática en todos los dispositivos compatibles, sin que el usuario tenga que realizar ninguna acción manual.

Cómo funciona la alerta de mensajes maliciosos en iPhone

Al recibir un mensaje sospechoso en la aplicación de Mensajes, el sistema muestra una alerta emergente de gran tamaño. El aviso informa de que el contenido recibido podría ser perjudicial, con el objetivo de advertir antes de que el usuario interactúe con el mensaje o realice alguna acción que pueda comprometer su privacidad.

PUBLICIDAD

El sistema mostrará el aviso “Mensaje Malicioso Detectado” antes de que el usuario interactúe con un contenido sospechoso. (@limpless_skelly)
El sistema mostrará el aviso “Mensaje Malicioso Detectado” antes de que el usuario interactúe con un contenido sospechoso. (@limpless_skelly)

La notificación, bajo el título “Mensaje Malicioso Detectado”, presenta tres opciones: “Ahora no”, “Compartir con Apple” y “No denunciar”. Así, el usuario puede decidir no actuar de inmediato, enviar el mensaje potencialmente malicioso a Apple para su análisis o simplemente cerrar la alerta sin reportar.

Esta herramienta no bloquea ni el mensaje ni al remitente. Se limita a advertir e invita a la cautela, permitiendo que el usuario tome una decisión informada antes de exponerse a posibles riesgos. El sistema utiliza bases de datos y algoritmos que analizan el contenido en busca de enlaces sospechosos, patrones de estafa o campañas de phishing identificadas como amenazas en evolución.

El principal objetivo es evitar que los usuarios sean víctimas de estafas, robo de datos o ataques que permitan tomar el control remoto del dispositivo. iOS 26.6 actúa como un cortafuegos inteligente, detectando comportamientos extraños en las comunicaciones para interceptar posibles amenazas antes de que causen daño.

Cómo ayuda la función a la protección entre usuarios

Al activar la opción de “Compartir con Apple”, el usuario contribuye a fortalecer las defensas de todo el ecosistema. La compañía utiliza estos reportes para investigar, actualizar sus sistemas de detección y prevenir que ataques similares logren eludir sus mecanismos de seguridad en el futuro.

La nueva herramienta de Apple no bloqueará el mensaje ni al remitente, pero advertirá sobre enlaces sospechosos y patrones de estafa.(REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)
La nueva herramienta de Apple no bloqueará el mensaje ni al remitente, pero advertirá sobre enlaces sospechosos y patrones de estafa.(REUTERS/Abdul Saboor/File Photo)

La función es especialmente relevante para quienes suelen ser blanco de ataques dirigidos, como periodistas, activistas, políticos o empleados de empresas que manejan información sensible. El sistema, al advertir de estas amenazas, permite actuar con rapidez y reduce la probabilidad de que el ataque tenga éxito.

Apple ha reforzado progresivamente la seguridad de iMessage con herramientas como BlastDoor, Lockdown Mode y la verificación de claves de contacto. Sin embargo, los ciberdelincuentes continúan adaptando sus tácticas.

En 2021, se detectó un exploit que logró vulnerar las defensas de iMessage sin que el usuario abriera enlaces ni archivos adjuntos. Esta nueva capa de alerta pone el foco en la prevención directa y la concienciación del usuario, aspectos clave para frenar el avance de nuevas técnicas de ataque.

Como explica el sistema de aviso, la mejor manera de protegerse y proteger a otros es reportando estos mensajes. Así, la comunidad de usuarios se convierte en parte activa de la defensa colectiva frente a amenazas digitales.

La función de iOS 26.6 apunta a proteger a periodistas, activistas, políticos y empleados expuestos a ataques dirigidos. (REUTERS/Maxim Shemetov)
La función de iOS 26.6 apunta a proteger a periodistas, activistas, políticos y empleados expuestos a ataques dirigidos. (REUTERS/Maxim Shemetov)

Cuándo estará lista la función y cómo activarla en iPhone

La actualización iOS 26.6 estará disponible para todos los usuarios de iPhone a finales de julio. La función llegará activa por defecto, sin necesidad de configuración ni activación manual. Una vez instalada la actualización, el sistema comenzará a analizar los mensajes recibidos y alertará ante posibles amenazas.

Apple no ha especificado si la alerta estará disponible en la versión pública inicial o si se activará progresivamente. Se recomienda a los usuarios mantener sus dispositivos actualizados y revisar las notas de la versión final para asegurarse de contar con todas las medidas de protección.

En aproximadamente diez a quince días tras la liberación de la actualización, millones de usuarios podrán beneficiarse de este cortafuegos inteligente.

Temas Relacionados

iPhoneAppleiOSCiberseguridadEstafasPhishingTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manchas rojas en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: las posibles causas de este problema

Samsung inició una revisión interna para esclarecer el origen de las manchas en su modelo insignia

Manchas rojas en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: las posibles causas de este problema

Cómo distinguir el cargador original de un iPhone, Samsung o Xiaomi

Los cargadores falsificados pueden causar sobrecalentamientos y daños irreparables en teléfonos de marcas líderes

Cómo distinguir el cargador original de un iPhone, Samsung o Xiaomi

El futuro no es una película de Marvel: así funciona una computadora cuántica y pocos lo saben

Infobae Tecno visitó el Thomas J. Watson Research Center de IBM, en Yorktown Heights, Nueva York. En este lugar se investiga el futuro de la computación

El futuro no es una película de Marvel: así funciona una computadora cuántica y pocos lo saben

OpenAI quiere su propio Alexa: llevará ChatGPT a tu casa con altavoz, cámaras y sensores

El dispositivo aprendería rutinas de los usuarios para generar una interacción más fluida

OpenAI quiere su propio Alexa: llevará ChatGPT a tu casa con altavoz, cámaras y sensores

La IA fabrica IA: así es el sistema que ensambla servidores en solo 5 minutos en Taiwán

Nvidia es una de las empresas que está apostando este avance de automatización en los servidores

La IA fabrica IA: así es el sistema que ensambla servidores en solo 5 minutos en Taiwán

DEPORTES

Así fueron los 6 minutos de furia en los que Argentina anotó dos goles y revirtió una semifinal histórica ante Inglaterra en el Mundial

Así fueron los 6 minutos de furia en los que Argentina anotó dos goles y revirtió una semifinal histórica ante Inglaterra en el Mundial

La respuesta del entrenador de Inglaterra a las críticas por sus cambios en la derrota ante Argentina: “Es fácil decirlo”

Reventa récord para la final del Mundial: entradas para Argentina frente a España alcanzan los USD 39.000

“Argentina nunca muere”, “Remontadísima” y “Otro excelente Messi”: los principales medios del mundo reflejaron la clasificación de la Selección a la final

Argentina hace historia: le dio vuelta el partido a Inglaterra, ganó 2-1 y jugará la final del Mundial por segunda vez consecutiva

TELESHOW

El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

El mensaje de Liam Gallagher después de la victoria de Argentina sobre Inglaterra

Así vivieron las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

El festejo de los famosos por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra: llanto, euforia y postales de la fiesta

Desde Atlanta: las muestras de aliento de los famosos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra: “¿Alguien más manija?"

INFOBAE AMÉRICA

La diáspora dominicana supera los 3,030,647 residentes en el exterior, con un alza anual de 5.4%

La diáspora dominicana supera los 3,030,647 residentes en el exterior, con un alza anual de 5.4%

El Salvador recibe apoyo del SICA para elaborar un plan contra el tráfico ilícito de armas

Miquel Cortés de la Universidad Rafael Landivar es electo presidente de la comisión que integrará la nómina para contralor de Guatemala

Garífunas en Honduras protestan para exigir respeto a sus derechos y cese de la criminalización

Urgen al Gobierno de Honduras facilitar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas