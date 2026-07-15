Tecno

Cómo distinguir el cargador original de un iPhone, Samsung o Xiaomi

Los cargadores falsificados pueden causar sobrecalentamientos y daños irreparables en teléfonos de marcas líderes

Guardar
Google icon
Cargadores originales
El auge de cargadores falsificados pone en riesgo la seguridad de millones de usuarios. (Composición Infobae)

El mercado de accesorios para móviles está inundado de imitaciones. Actualmente, los fabricantes de copias logran clonar de forma casi perfecta la estética exterior y los logotipos de marcas líderes como Apple, Samsung y Xiaomi.

Sin embargo, utilizar un cargador falsificado o “clónico” no es solo un problema de velocidad de carga: es un peligro latente. Estos dispositivos carecen de los estándares de seguridad necesarios, lo que provoca sobrecalentamiento, daños irreparables a la batería de tu teléfono e incluso riesgo de incendio o cortocircuito.

PUBLICIDAD

Para que no pongas en riesgo tu dispositivo ni tu seguridad, aquí te presentamos una guía detallada para reconocer un cargador 100% original de cada una de estas marcas.

Cargadores de Apple (iPhone)

Cargador iPhone
Un cargador original de Apple se distingue por la nitidez de su impresión y el peso sólido del adaptador. (Apple)

Apple es, con diferencia, la marca más pirateada. Para identificar si su adaptador USB-C de 20W (o superiores) es auténtico, presta atención a los siguientes detalles:

PUBLICIDAD

  • El color y nitidez de las letras. En un cargador original de Apple, la información técnica impresa en la base es de un gris muy claro, fino y perfectamente nítido. En las réplicas, las letras suelen ser negras o de un gris muy oscuro, borrosas e incluso pueden contener faltas de ortografía. Debe indicar: “Designed by Apple in California” seguido comúnmente de “Assembled in China”, Vietnam o Brasil.
  • Los pines internos. Los contactos metálicos del puerto USB-C de un cargador original están perfectamente alineados, centrados y limpios. En las réplicas se ven torcidos, asimétricos o con restos de plástico mal cortado.
  • El peso. Un cargador original de Apple se siente sólido y pesado (pesa entre 55 y 58 gramos aproximadamente). Las copias suelen ser extremadamente ligeras (menos de 40 gramos) porque no contienen las placas de protección térmica ni los disipadores de calor metálicos internos.

Cargadores de Samsung

Cargador Samsung
El logotipo grabado con láser y el acabado mate identifican a los cargadores originales de Samsung. (Samsung)

Los adaptadores de carga rápida de Samsung (de 25W y 45W) también sufren de clonaciones masivas. Esto es lo que debes revisar:

  • El acabado del plástico. El plástico de los cargadores originales de Samsung tiene un acabado mate y ligeramente rugoso. Las réplicas suelen utilizar plásticos lisos, brillantes y que se rayan con solo mirarlos.
  • El logotipo grabado con láser. En el cargador original, el logo “SAMSUNG” está grabado con láser en un color grisáceo muy plano y limpio. En las réplicas, el logo suele estar pintado (si pasas la uña firmemente sobre el texto y notas relieve o se desgasta, es falso).
  • Las clavijas de conexión. Los pines que se conectan al enchufe de pared en un cargador de Samsung original son completamente firmes, simétricos y de metal pulido brillante. En las imitaciones, las clavijas pueden verse ligeramente torcidas, con bordes ásperos u opacos.
  • Certificaciones locales. Dependiendo de tu región geográfica, el cargador original debe incluir sellos de certificación de seguridad específicos (como el marcado CE en Europa, NOM en México, o el logo UL en Estados Unidos). Si el sello se ve pixelado, borroso o simplemente no está, estás ante una imitación.

Cargadores de Xiaomi

Cargador Xiaomi
En los cargadores Xiaomi, el color naranja brillante del conector es un rasgo clave para reconocer una pieza genuina. (Xiaomi)

Debido a que Xiaomi maneja tecnologías de carga ultrarrápida masivas (67W, 90W y 120W), una réplica puede llegar a fundir el puerto de carga de tu teléfono.

  • El color naranja del conector. Xiaomi utiliza un plástico naranja brillante muy característico en el interior del puerto USB de sus cargadores rápidos y en las puntas de sus cables originales.
  • La prueba de pantalla (HyperOS / MIUI). Cuando conectas tu Xiaomi a un cargador original de alta potencia (ej. 67W), el teléfono muestra una animación especial en pantalla con un color específico, la leyenda “67W MAX” o “Turbo Charge”, y números con dos decimales corriendo a toda velocidad.
  • Incoherencia en las especificaciones. Los cargadores originales de Xiaomi desglosan con extrema precisión matemática los voltajes y amperajes de salida (por ejemplo: 5.0V a 3.0A, 9.0V a 3.0A, 11.0V a 6.1A Max, etc.) . Las copias baratas suelen resumir esta información o mostrar combinaciones de amperaje técnicamente imposibles para esa potencia.

Temas Relacionados

iphoneSamsungXiaomiCargador celularesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Manchas rojas en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: las posibles causas de este problema

Samsung inició una revisión interna para esclarecer el origen de las manchas en su modelo insignia

Manchas rojas en la pantalla del Galaxy S26 Ultra: las posibles causas de este problema

Esta simple alerta en iPhone te protege de mensajes maliciosos: también evita que otros caigan

El objetivo de esta herramienta es frenar los ataques de phishing, el robo de datos y las estafas sofisticadas

Esta simple alerta en iPhone te protege de mensajes maliciosos: también evita que otros caigan

El futuro no es una película de Marvel: así funciona una computadora cuántica y pocos lo saben

Infobae Tecno visitó el Thomas J. Watson Research Center de IBM, en Yorktown Heights, Nueva York. En este lugar se investiga el futuro de la computación

El futuro no es una película de Marvel: así funciona una computadora cuántica y pocos lo saben

OpenAI quiere su propio Alexa: llevará ChatGPT a tu casa con altavoz, cámaras y sensores

El dispositivo aprendería rutinas de los usuarios para generar una interacción más fluida

OpenAI quiere su propio Alexa: llevará ChatGPT a tu casa con altavoz, cámaras y sensores

La IA fabrica IA: así es el sistema que ensambla servidores en solo 5 minutos en Taiwán

Nvidia es una de las empresas que está apostando este avance de automatización en los servidores

La IA fabrica IA: así es el sistema que ensambla servidores en solo 5 minutos en Taiwán

DEPORTES

El boletín del histórico triunfo de Argentina contra Inglaterra: Enzo masterclass, Messi determinante y un equipo que nunca te defrauda

El boletín del histórico triunfo de Argentina contra Inglaterra: Enzo masterclass, Messi determinante y un equipo que nunca te defrauda

El cachetazo que Jude Bellingham le pegó a Valentín Barco tras la épica victoria de Argentina sobre Inglaterra en el Mundial

Argentina hace historia: le dio vuelta el partido a Inglaterra, ganó 2-1 y jugará la final del Mundial por segunda vez consecutiva

El desahogo de Messi: festejo de rodillas entre lágrimas en el césped y un abrazo íntimo con Scaloni tras la remontada ante Inglaterra

El llanto interminable de Lautaro Martínez tras el pase a la final del Mundial: “Soñé que iba a hacer este gol”

TELESHOW

Así vivieron las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

Así vivieron las mujeres de la Selección el duelo entre Argentina e Inglaterra: rosarios, arenga y cábalas

El festejo de los famosos por el triunfo de Argentina sobre Inglaterra: llanto, euforia y postales de la fiesta

Desde Atlanta: las muestras de aliento de los famosos por la semifinal entre Argentina e Inglaterra

La sugestiva cábala de Evangelina Anderson en la previa de Argentina contra Inglaterra: “¿Alguien más manija?"

Camisetas, banderas y el sueño de la 4° estrella: así vivieron los famosos la previa de Argentina contra Inglaterra

INFOBAE AMÉRICA

La diáspora dominicana supera los 3,030,647 residentes en el exterior, con un alza anual de 5.4%

La diáspora dominicana supera los 3,030,647 residentes en el exterior, con un alza anual de 5.4%

El Salvador recibe apoyo del SICA para elaborar un plan contra el tráfico ilícito de armas

Miquel Cortés de la Universidad Rafael Landivar es electo presidente de la comisión que integrará la nómina para contralor de Guatemala

Garífunas en Honduras protestan para exigir respeto a sus derechos y cese de la criminalización

Urgen al Gobierno de Honduras facilitar financiamiento a las pequeñas y medianas empresas