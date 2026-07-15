OpenAI quiere su propio Alexa: llevará ChatGPT a tu casa con altavoz, cámaras y sensores

OpenAI quiere lanzar su primer dispositivo físico con un altavoz inteligente para el hogar basado en ChatGPT. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

OpenAI quiere tener si primer dispositivo y estaría pleando entrar al mercado de altavoces inteligentes para el hogar con su propia versión de Alexa. Según Bloomberg, la empresa trabaja en este proyecto que aspira a superar a las opciones existentes, integrando capacidades avanzadas de IA y funciones inéditas en este tipo de productos.

El dispositivo, aún en desarrollo, representa el primer intento de materializar físicamente a ChatGPT, con el objetivo de convertirse en un compañero doméstico con el uso de cámaras y sensores.

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Cómo sería el altavoz con ChatGPT de OpenaI

El producto en desarrollo por OpenAI se presenta, en apariencia, como un altavoz sin pantalla, fácil de transportar gracias a una batería recargable. Sin embargo, la empresa lo concibe internamente como algo superior: una computadora para inteligencia artificial, diseñada para integrarse de manera proactiva en la vida cotidiana.

Este altavoz será capaz de controlar dispositivos inteligentes del hogar, reproducir contenidos multimedia, responder a preguntas y gestionar tareas diversas. Lo que distingue al proyecto es su ambición de trascender la lógica tradicional de los asistentes domésticos, que suelen limitarse a ejecutar órdenes simples y puntuales.

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OpenAI concibe el dispositivo como una computadora para inteligencia artificial que se integrará de forma proactiva en la vida cotidiana. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El nuevo dispositivo buscará aprender del usuario, anticipándose a sus rutinas y preferencias, y proponiendo información o acciones útiles sin esperar siempre una orden directa.

Una de las claves de este avance radica en la integración de GPT-Live, la versión más avanzada del modo de voz de ChatGPT. Esto permitirá que el dispositivo pueda escuchar y hablar simultáneamente, adaptándose de forma más fluida durante las conversaciones y procesando información con una rapidez similar a la de una interacción humana.

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Cómo será la integración de cámaras, sensores y más

Para lograr una experiencia más personalizada, el altavoz de OpenAI incorporará una cámara y múltiples sensores. Estos componentes permitirán que el aparato interprete lo que sucede en su entorno inmediato y ajuste sus respuestas según el contexto, algo que lo diferencia de los asistentes convencionales.

El sistema podrá analizar el ambiente y el momento específico para determinar qué información o acción resulta más pertinente. Esta capacidad de interpretación situacional será potenciada por modelos de IA más avanzados que los disponibles en la competencia, abriendo la puerta a una interacción verdaderamente contextual.

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La integración de GPT-Live permitirá que el altavoz con ChatGPT escuche y hable al mismo tiempo con una interacción más fluida.(AMAZON)

Un elemento que destaca es la posibilidad de que el dispositivo utilice información personal del usuario, como correos electrónicos, para comprender mejor su rutina y hábitos.

Esto lo convertiría en un experto sobre su propietario, capaz de anticipar necesidades y personalizar las respuestas. Esta función plantea desafíos sobre la privacidad y el grado de acceso que los usuarios estarán dispuestos a conceder.

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El dispositivo también contará con elementos mecánicos capaces de moverse por sí solos, reforzando la sensación de que se trata de un aparato “vivo” que puede desplazarse y adaptarse a diferentes espacios dentro del hogar.

Qué se sabe del diseño del altavoz con ChatGPT

Detrás del diseño y desarrollo del altavoz se encuentra una colaboración estratégica con LoveFrom, el estudio dirigido por Jony Ive, el reconocido exjefe de diseño de Apple. OpenAI adquirió en 2025 io Products, una startup cofundada por Ive, por 6.500 millones de dólares, y sumó a su equipo a numerosos exdiseñadores e ingenieros de Apple responsables de productos emblemáticos como el iPhone y el Mac.

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El uso de información personal, como correos electrónicos, permitirá al altavoz aprender rutinas, aunque abre preguntas sobre privacidad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

OpenAI confía en que la experiencia de LoveFrom y su equipo permitirá dotar al altavoz de una personalidad y un sello distintivo, diferenciándolo claramente de otros productos del mercado.

Además de Ive, el desarrollo cuenta con la participación de figuras como Tang Tan, exresponsable de diseño del iPhone; Evans Hankey, antigua jefa de diseño industrial de Apple, y Paul Meade, quien lideró el desarrollo del visor Vision Pro y futuros dispositivos de realidad aumentada en Apple. La meta es que el altavoz sea solo el primer paso en una familia de productos personales basados en IA.

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