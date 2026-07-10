El avance de la movilidad eléctrica en Colombia llevó al país al liderato global en tecnología

El mercado de Colombia se ha consolidado como una referencia global en la adopción de movilidad sostenible y tecnologías de electrificación.

Los vehículos de nuevas energías llevaron a Colombia a recibir este 2026, el reconocimiento “Green Plan Contribution Gold Award”, después de que el país ocupara el segundo lugar global en volumen de pedidos de estos modelos en 2025, unido al interés de las tecnologías emergentes.

La adopción de tecnologías de movilidad sostenible han logrado incluso cambiar la mirada de los conductores que además del diseño, están evaluando ahorros y beneficios en cuanto al desarrollo e investigación de la tecnología para el sector automotor.

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Sobre estos cambios que adoptan nuevas tecnologías, hablamos con Juan Carlos López, gerente general de Deepal y Changan en Colombia, quien vinculó ese avance con una transformación del comprador local.

La movilidad sostenible cambió las prioridades de compra en Colombia y sumó al diseño el interés por ahorro, seguridad y tecnología automotriz.

Por qué Colombia ganó peso usando estas tecnologías nuevas

Colombia está interesándose en la tecnología al comprar un vehículo. López describió un cambio en las prioridades del mercado. “El consumidor, gracias a que están llegando carros tan seguros, ya llegan a nuestra vitrina diciendo: bueno, ¿y este cuántos airbags, sensores y cuántas asistencias de seguridad tienen?”.

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El directivo relacionó ese interés con las condiciones de uso en el país y con la búsqueda de vehículos familiares. “La gente quiere esos carros para llevar los niños. Nos lo dicen todos: ‘Yo quiero llevar mis niños seguros, quiero llevar mi familia segura’”.

En esa misma línea, explicó que el público ya consulta por funciones avanzadas de asistencia. “¿Qué pasa si se sale el carro de frente? ¿Este frena solo?”.

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La llegada de la tecnología de autonomía extendida enchufable REEV impulsó una estrategia de pedagogía para acercar la electrificación a los consumidores en Colombia. - crédito Mapfre

Así que todas esas preguntas nuevas en una vitrina, se unen a la introducción en Colombia de la tecnología de autonomía extendida enchufable (REEV) y a una estrategia de pedagogía para acercar la electrificación a los consumidores.

Colombia como mercado de referencia para el desarrollo de la tecnología global

El gerente general afirmó que el buen desempeño comercial ya tiene efectos sobre la operación internacional. “Hemos dado mucha información a la parte global para también sus desarrollos futuros”.

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Esa retroalimentación incluye variables de uso en el país y condiciones del territorio. “Nos están mirando mucho cómo funciona eso, la geografía, la temperatura de las pilas y más datos”.

Pero y si cambian los consumidores, qué está pasando con los vendedores porque con tanta tecnología es clave que ellos también se incluyan en la pedagogía; al respecto, respondió: “Ese cambio se refleja en el tipo de personal comercial que requieren estas marcas. Los consumidores más jóvenes adoptan esta tecnología de manera directa”.

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El automóvil avanza hacia más software, inteligencia artificial y comunicación por voz para mejorar la seguridad y la interacción con el conductor.

A partir de esa adopción, se combina experiencia en movilidad eléctrica con perfiles de afinidad digital. “Gente buena en comercial, con pantallas digitales, iPads, tabletas y computadores como equipo, ya que estos carros tienen un altísimo componente de tecnología”.

El papel de Colombia en la nueva movilidad electrificada

En la entrevista con Infobae, López situó esa evolución dentro de una transformación más amplia del automóvil, cada vez más apoyado en software, inteligencia artificial y comunicación por voz. “Ya podemos hablar con el carro para que haga algunas tareas para que yo no me distraiga”.

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El directivo proyectó una integración más intensa entre conductor, ocupantes, vehículo y entorno. “Ya algunos de estos carros traen integración entre el móvil y el carro y el carro ya puede distinguir qué tipo de gente tiene alrededor”.

Para López, esa carrera tecnológica mantiene su foco en la seguridad y en la capacidad de reacción del vehículo. “El desarrollo de los carros a futuro no va a ser en cuántas llantas, cuántos caballos tienen, sino de verdad qué tan rápido este carro puede cuidarte a ti y a los que están afuera de él”.

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Esa proyección alcanza nuevas aplicaciones energéticas. Sobre la devolución de electricidad a la red, dijo que ya existen pasos iniciales y citó un caso de la marca: “Nosotros tenemos un carro que se llama la Changan Hunter, que tiene un conector de 220V de salida”.

El ejecutivo agregó que ve espacio para nuevos actores en ese proceso. “Hay proyectos que se están trayendo y me gusta que las oportunidades que están saliendo ahí no solamente las estén teniendo los grandes conglomerados de energía”.

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El lugar que hoy ocupa Colombia para estas marcas no se limita a pedidos y reconocimientos. Según explicó López a Infobae, el mercado local también aporta información útil sobre geografía, uso y desempeño de las baterías para futuros desarrollos.