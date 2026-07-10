La preocupante imagen de la gran figura de Suiza a 48 horas del partido ante Argentina por los cuartos del Mundial

La selección de Suiza atraviesa una realidad agridulce porque los helvéticos pasaron a cuartos de final después de 72 años en un Mundial, pero su principal figura y goleador se perdió la victoria por penales ante Colombia por una molestia en la rodilla izquierda y no está confirmado que pueda estar para el duelo de este sábado ante Argentina en Kansas City.

Johan Manzambi, autor de tres tantos en cuatro juegos de la presente Copa del Mundo, fue noticia este jueves porque se dejó ver ante las cámaras sin entrenarse a la par de sus compañeros. Incluso, llevó puesta una rodillera en la zona afectada y expuso una evidente renguera, mientras caminaba con su vista fija en el celular. A solo 48 horas de enfrentar al campeón del mundo, estas imágenes son una muestra de que no está desde lo físico al 100 por ciento.

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El atacante de 20 años arrastra el mejor momento de su corta carrera con seis goles en 16 partidos con la camiseta nacional. Se estrenó en junio de 2025 y, desde ahí, siempre fue considerado por el entrenador Murat Yakin. Además, su excelente temporada en el Friburgo se extendió a la Copa del Mundo. Sumó minutos en el 1-1 ante Qatar, pero su ingreso para los 19 minutos finales ante Bosnia lo hicieron dejar de ser una promesa para transformarse en una realidad: marcó un doblete en el triunfo 4-1.

A partir de ese duelo, fue titular en la tercera fecha y su labor fue fundamental para quedarse con los tres puntos porque aportó un gol y una asistencia en el 2-1 ante Canadá. Ya en 16avos de final, reapareció con un pase gol para romper la paridad ante Argelia y encaminar el triunfo final por 2-0 en Vancouver, Canadá. Este rendimiento lo lleva a estar a un paso de ser transferido al Newcastle de Inglaterra.

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Mundial 2026 - Suiza 0 (4) - Colombia 0 (3)

Sin embargo, la lesión en la rodilla izquierda durante el último entrenamiento previo al cruce de octavos frente a Colombia lo dejó afuera de cualquier posibilidad de sumar minutos. Estuvo en el banco de suplentes, pero también se colocó una rodillera. En un primer momento, existió preocupación en torno al diagnóstico, pero los estudios solo arrojaron un golpe fuerte en esa área. Se descartó una rotura.

El entrenador Murat Yakin se mostró sorprendido por lo sucedido con su pupilo: “La lesión en el último momento del entrenamiento fue un shock. No creo que una lesión así pueda curarse rápidamente. No creo que haya tiempo suficiente”. A pesar de esto, no se animó a descartarlo para el duelo ante la Selección de Lionel Scaloni: “No siente dolor. Actualmente, no puedo decir si jugar está médicamente justificado. Por supuesto, esperamos ver al jugador en su mejor forma sobre el terreno de juego. Pero tendremos que esperar y ver”.

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Sin la presencia del jugador, que puede ser mediapunta, extremo o volante ofensivo, Suiza perderá a un encarador. Su estilo de juego combina traslado, pase entre líneas, gambeta corta y agresividad para pisar el área. Su buena conducción y el cambio de ritmo que aporta lo hacen ser un futbolista que puede modificar los partidos desde el inicio o el banco de suplentes. Su perfil lo llevó a ser comparado con Jude Bellingham.

Al mismo tiempo, Rubén Vargas es otro de los lesionados que tienen los europeos. No se trata de un nombre más porque ese protagonista aportó dos goles en este Mundial y abandonó antes de tiempo la misma práctica que Manzambi. A diferencia de su compañero, Vargas jugó todo el alargue en el último partido, pero no se lo vio en una forma física óptima y atraviesa diferentes molestias desde antes de la cita. Acertó el último penal de la definición desde los doce pasos para darle la clasificación a sus compañeros.

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Johan Manzambi anotó tres goles en el Mundial 2026 (Créditos: Reuters/Anne-Marie Sorvin)

Antes de enfrentar a los cafeteros, Yakin había alertado cuánto les podría afectar la ausencia de ambos atacantes: “Si no llegan a jugar, va a ser una pérdida muy grande. Puede ser un problema enorme para nosotros”. No es casualidad que Suiza no convirtió goles por primera vez en la Copa del Mundo durante el 0-0 en los 120 minutos contra los sudamericanos.

En la vereda opuesta, la Albiceleste mantiene tres interrogantes en diferentes sectores de la cancha. Sobre el lateral derecho, Scaloni deberá definir si continúa Nahuel Molina o le da la confianza como titular a Gonzalo Montiel, quien fue vital en la remontada ante Egipto, con asistencia incluida a Lionel Messi para el 2-2 parcial. Además, Nicolás González es otro nombre que pide pista en el mediocampo, mientras que Julián Álvarez y Lautaro Martínez se disputan quién será el acompañante de Messi en la ofensiva.

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Ya está confirmado que el encuentro de este sábado desde las 22:00 (hora argentina) tendrá como árbitro principal al portugués João Pinheiro. El ganador de este cotejo en Kansas City se medirá al vencedor de Noruega-Inglaterra (juegan ese mismo día a las 18:00) el próximo miércoles desde las 16:00 en Atlanta.

Francia fue el primer clasificado a las semifinales del Mundial 2026 después de un sólido 2-0 ante Marruecos en Boston gracias a los goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en el segundo tiempo. Este viernes se conocerá su rival al término del cruce entre España y Bélgica, que empezará a las 16:00 en Los Ángeles.

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