El emotivo video de la selección argentina con René Favaloro como protagonista: “Con el corazón siempre”

El emotivo video de la selección argentina con testimonios de René Favaloro para ilustrar la épica remontada ante Egipto

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un video que combinó imágenes de archivo del médico René Favaloro con escenas de la remontada ante Egipto en el partido por los octavos de final del Mundial 2026, y la pieza se volvió viral.

El clip, difundido en la cuenta oficial de la selección argentina en las redes sociales, encontró en la figura del inventor del bypass coronario una metáfora perfecta para describir lo que vivió el equipo de Lionel Scaloni en Atlanta: un partido que, literalmente, fue “para el infarto”.

PUBLICIDAD

El video arranca con una premisa que funciona como hilo conductor de toda la producción: “Si hay un país que sabe de corazón es Argentina”. Desde ese punto, las imágenes de Favaloro -extraídas de entrevistas, discursos y conferencias- se entrelazan con los gestos de angustia de Scaloni en el banco de suplentes y los rostros tensos de los jugadores albicelestes mientras el marcador mostraba una desventaja de 2 a 0.

El paralelismo que propone la pieza audiovisual es preciso: así como un paciente que atraviesa un infarto agudo necesita apoyo colectivo para recuperarse, la Selección precisó de una reacción grupal para revertir el resultado. Favaloro lo había dicho en otra época y con otro contexto, pero sus palabras encajaron con exactitud en la narrativa del partido: “Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo”.

PUBLICIDAD

Esa frase del cardiólogo platense cobró otro peso al contrastarla con los tres goles en 13 minutos que sellaron la clasificación argentina. Cristian “Cuti” Romero abrió la remontada, Lionel Messi igualó el marcador y Enzo Fernández convirtió el tanto definitivo del 3-2 en el estadio de Atlanta.

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

El video de la AFA incluyó el desahogo de los futbolistas tras ese último gol y lo cruzó con imágenes de los festejos callejeros en Buenos Aires, donde los hinchas colmaron las calles con abrazos y gritos en el mismo instante en que el resultado se consumó a miles de kilómetros de distancia.

PUBLICIDAD

Hacia el tramo final de la producción, la voz de Favaloro adquiere su mayor carga emotiva. “Es un día trascendental para la historia argentina. Creo que ha servido para demostrar que los argentinos están unidos”, se escucha al médico, mientras en pantalla aparece Messi visiblemente quebrado tras la clasificación. El cierre del clip reproduce otra declaración del cardiólogo: “Ustedes deben entender que yo estoy profundamente emocionado”, y la propia frase de parte de Scaloni una vez terminado el encuentro.

La publicación generó una avalancha de comentarios y reacciones de los fanáticos argentinos, que destacaron tanto la épica del triunfo como el homenaje al médico. La elección de Favaloro como protagonista del spot no fue azarosa: su figura une la identidad nacional con la simbología del corazón, un órgano que en el fútbol argentino funciona también como sinónimo de entrega, pasión y resistencia.

PUBLICIDAD

René Favaloro nació en La Plata el 12 de julio de 1923. Tras años de trabajo como médico rural en La Pampa, llegó a la Clínica Cleveland, en Estados Unidos, donde en 1967 desarrolló la técnica del bypass coronario con vena safena, un procedimiento que transformó la cirugía cardiovascular y salvó millones de vidas en el mundo. De regreso en Argentina, fundó la Fundación Favaloro, institución dedicada a la asistencia médica, la investigación y la formación de profesionales de la salud. Falleció el 29 de julio de 2000, a los 77 años.

El video de la AFA llegó en la antesala del próximo compromiso de la Selección: el sábado, desde las 22:00 (hora argentina), el equipo de Scaloni enfrentará a Suiza en Kansas City por los cuartos de final del Mundial 2026.

PUBLICIDAD