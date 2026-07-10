Crimen y Justicia

Femicidio en Junín: la autopsia reveló que la mujer asesinada estaba embarazada de cinco meses y medio

El informe forense expuso la violencia extrema con la que fue atacada Mercedes Errapan. La fiscalía analiza agravar la imputación contra Sebastián Bonafe, quien será indagado este viernes

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Junín Mercedes Errapán
Mercedes Errapán y Sebastián Bonafe

La investigación por el brutal femicidio de Mercedes Errapán, la mujer de 32 años asesinada en Junín, sumó este jueves un dato estremecedor: al momento del crimen, la víctima estaba embarazada de entre 22 y 24 semanas de gestación, es decir, de aproximadamente cinco meses y medio.

La información se desprende el informe preliminar de la autopsia al que accedió Infobae. De acuerdo con el mismo, la mujer recibió 12 heridas cortopunzantes, sufrió un fuerte golpe en la cabeza y presentaba múltiples fracturas. Por esto último, se descartó que Mercedes fuera asesinada de un balazo, como trascendió en las primeras versiones del hecho.

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Según confirmó el fiscal de la UFI N°8 de Junín, Martín Laius, quien colabora con la investigación que encabeza la fiscal Fernanda Sánchez de la UFI N°1, los médicos forenses concluyeron que las lesiones fueron provocadas con un arma blanca y con un objeto contundente que, en principio, sería compatible con un hacha.

En diálogo con este medio, el funcionario judicial aclaró que se trata de las primeras conclusiones de la autopsia y que los estudios forenses continuarán para determinar con mayor precisión cómo fue la mecánica del ataque.

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Cartas del Femicida
Bonafe dejó escritas cuatro cartas donde detallaba su plan de matar a Mercedes Errapan

En paralelo, la fiscalía prepara la indagatoria de Sebastián Bonafe, detenido el miércoles en Pergamino luego de permanecer varias horas prófugo junto a la hija de siete años de la víctima. El acusado continúa alojado en esa ciudad y este viernes será trasladado a Junín para declarar ante la fiscal Sánchez.

Por el momento, Bonafe está imputado por los delitos de femicidio y sustracción de la hija de la víctima. Sin embargo, Laius adelantó que la fiscalía analiza incorporar nuevas calificaciones legales. Entre ellas figura el agravante de ensañamiento por la violencia ejercida contra Errapán, además de una imputación por tentativa de homicidio en perjuicio de la niña, a quien el acusado amenazó con matar cuando fue rodeado por policías en Pergamino. También evalúan sumarle el delito de resistencia a la autoridad.

En paralelo, la hija de Mercedes Errapán permanece bajo asistencia y contención de equipos especializados.

Las imágenes del momento del secuestro de la niña en Junín / El bolso hallado en el cañaveral en Pergamino
Las imágenes del momento del secuestro de la niña en Junín / El bolso hallado en el cañaveral en Pergamino

El crimen

El femicidio fue descubierto durante la mañana del miércoles en una vivienda ubicada sobre la calle Iberlucea, en Junín. Según la investigación, Bonafe ingresó a la casa después de que la actual pareja de la víctima saliera a trabajar, asesinó a Errapán y luego escapó con la hija de la mujer, de siete años.

Las cámaras de seguridad registraron al sospechoso mientras caminaba junto a la menor poco antes de las 8 de la mañana. Más tarde huyó en motocicleta y continuó el recorrido hasta Pergamino, donde finalmente fue localizado tras un amplio operativo policial.

De acuerdo con la investigación, cuando los efectivos lograron cercarlo en un cañaveral, Bonafe le apoyó un cuchillo en el cuello a la niña y amenazó con matarla antes de entregarse. Tras varios minutos de negociación fue reducido y la menor fue rescatada ilesa.

Así detuvo la policía a Sebastián Bonafe en Pergamino

En el allanamiento realizado en la vivienda de Bonafe tras el femicidio, los investigadores secuestraron además cuatro cartas manuscritas dirigidas a su madre, en las que el acusado dejó por escrito el plan que había diseñado para cometer el crimen y escapar de Junín. En uno de los textos escribió: “Mi plan es matar a Mechi y a Jona e irme de Junín”, mientras que en otro anticipó: “Si la Policía me encuentra hay dos cosas: o me disparan en la calle o mato a la nena”.

Los manuscritos también revelan que el acusado modificó en varias oportunidades la fecha prevista para el ataque y describió el recorrido que pensaba realizar para escapar. Además, hizo referencia a la denuncia que Mercedes Errapán había presentado semanas antes por un presunto episodio de abuso contra su hija. “Te juro que jamás filmé a la nena y siempre la respeté como si fuera mi hija”, escribió.

Bonafe también registraba antecedentes por violencia. Además de la causa por grooming que motivó un allanamiento de la Policía Federal cinco días antes del femicidio, acumulaba tres denuncias radicadas entre 2021 y 2024 por lesiones, amenazas y hechos de violencia de género y familiar, presentadas por una compañera de trabajo y dos familiares.

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