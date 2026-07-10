Honduras

«Lo dejaron morir»: padre de conductor de rapidito acribillado en Honduras pide justicia

La muerte del conductor de transporte público Juan Carlos Flores continúa generando reacciones, luego de que su familia denunciara la falta de auxilio inmediato tras el ataque armado ocurrido en Comayagüela.

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El padre de Juan Carlos Flores cuestionó que su hijo no recibiera ayuda inmediata tras resultar herido durante el ataque en Comayagüela. El conductor logró salir del autobús para pedir auxilio, pero falleció horas después en el Hospital Escuela. (Foto: La Tribuna)
El padre de Juan Carlos Flores cuestionó que su hijo no recibiera ayuda inmediata tras resultar herido durante el ataque en Comayagüela. El conductor logró salir del autobús para pedir auxilio, pero falleció horas después en el Hospital Escuela. (Foto: La Tribuna)

El padre del joven aseguró que, tras recibir varios disparos,Flores logró salir de la unidad de transporte para pedir ayuda, pero permaneció herido en la vía pública sin que ninguna de las personas presentes interviniera para asistirlo. Además, lamentó que varios ciudadanos optaran por grabar lo sucedido mientras su hijo luchaba por mantenerse con vida.

El familiar aseguró que, tras recibir varios disparos, el joven logró salir de la unidad de transporte en busca de auxilio, pero ninguna de las personas presentes intervino para asistirlo. Según relató, incluso con ciudadanos y autoridades en la zona, su hijo permaneció gravemente herido sin recibir ayuda inmediata.

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“A mí como padre me duele bastante. Él se salió hasta del vehículo a pedir auxilio y las autoridades no lo auxiliaron. Lo dejaron que se muriera”, expresó con evidente consternación.

El conductor, de aproximadamente 24 años, cubría la ruta Mateo–Tapias–Mercado cuando fue atacado a balazos en la tercera avenida de Comayagüela, un hecho que quedó registrado en videos difundidos posteriormente en redes sociales.

Cuestiona indiferencia tras el ataque

El padre lamentó que, en lugar de brindarle asistencia, varias personas optaran por grabar la escena con sus teléfonos celulares, mientras su hijo pedía ayuda tras salir del autobús.

Videos difundidos en redes sociales muestran los últimos momentos del joven conductor tras recibir varios impactos de bala. Familiares recordaron a Juan Carlos Flores como un joven trabajador y padre de cuatro hijos. (Foto: El Heraldo)
Videos difundidos en redes sociales muestran los últimos momentos del joven conductor tras recibir varios impactos de bala. Familiares recordaron a Juan Carlos Flores como un joven trabajador y padre de cuatro hijos. (Foto: El Heraldo)

Las imágenes muestran a Juan Carlos Flores intentando mantenerse en pie y solicitando auxilio luego del atentado. Minutos después fue atendido por equipos de emergencia y trasladado al Hospital Escuela, donde falleció a consecuencia de la gravedad de las heridas.

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El portavoz del centro asistencial, Miguel Osorio, informó que el conductor ingresó en estado crítico y perdió la vida tras sufrir un shock hemorrágico provocado por múltiples impactos de bala, además de presentar un paro cardiorrespiratorio.

Un joven trabajador y padre de familia

Entre lágrimas, el padre describió a Juan Carlos Flores como un joven trabajador y dedicado a su familia, recordando que dejó cuatro hijos, quienes ahora enfrentan la pérdida de su padre.

Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que el caso sea esclarecido y los responsables reciban el castigo correspondiente.

También pidió fortalecer las medidas de seguridad en el país para evitar que más familias sufran hechos similares, especialmente quienes laboran en el sector transporte, considerado uno de los más vulnerables a la violencia.

El crimen se registró la mañana del 8 de julio, cuando el conductor se desplazaba por la tercera avenida de Comayagüela.

De acuerdo con testimonios de personas que presenciaron el hecho, dos hombres que se movilizaban en motocicletapersiguieron la unidad de transporte y dispararon en varias ocasiones contra el conductor.

El ataque ocurrió mientras la víctima conducía una unidad de la ruta Mateo–Tapias–Mercado. El autobús terminó impactando contra un poste luego de que el conductor fuera atacado a disparos. (Foto: Cortesía)
El ataque ocurrió mientras la víctima conducía una unidad de la ruta Mateo–Tapias–Mercado. El autobús terminó impactando contra un poste luego de que el conductor fuera atacado a disparos. (Foto: Cortesía)

Tras recibir los impactos de bala, Flores perdió el control del autobús y terminó colisionando contra un poste del tendido eléctrico.

A pesar de sus heridas, descendió del vehículo en un intento desesperado por pedir ayuda. Testigos relataron que incluso se arrodilló mientras luchaba por mantenerse consciente, antes de desplomarse debido a la gravedad de las lesiones.

Posteriormente, miembros de la Cruz Roja Hondureña lo trasladaron de emergencia al Hospital Escuela, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

Avanzan las investigaciones

Las primeras versiones apuntaban a que el hecho podría estar relacionado con un intento de asalto, aunque las autoridades continúan desarrollando las investigaciones para establecer el móvil del crimen.

Tras el ataque, los cuerpos de seguridad confirmaron la captura de dos personas sospechosas de participar en el asesinato, quienes permanecen bajo investigación mientras el Ministerio Público continúa con las diligencias correspondientes.

La muerte de Juan Carlos Flores ha vuelto a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia que enfrenta el sector transporte y ha generado llamados de familiares y ciudadanos para fortalecer la respuesta de las autoridades, tanto en la prevención de estos hechos como en la atención inmediata a las víctimas durante una emergencia.

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