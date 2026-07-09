Marta Fort contó detalles de la sexualidad de su padre: “Supimos primero lo que era una pareja homosexual que una hetero”

Marta Fort habló de la sexualidad de su padre Ricardo y de su vínculo con las mujeres

Marta Fort volvió a estar en el centro de la conversación pública tras protagonizar un momento viral durante una transmisión en vivo desde Miami. En ese espacio, la hija de Ricardo Fort respondió de manera directa a una pregunta sobre la orientación sexual de su padre, despejando así años de especulaciones.

La influencer, quien se encuentra en Miami cubriendo la Copa del Mundo para Blender, participó en una transmisión junto a Tomás Mazza, donde abordó temas personales y familiares, además de su vida ligada a una de las empresas más reconocidas del país.

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Durante la charla, Mazza le consultó a Marta si Ricardo Fort era gay o bisexual, recordando que el empresario había sido vinculado mediáticamente tanto con hombres como con mujeres, como Virginia Gallardo, quien fue presentada como su pareja en televisión.

Marta respondió de inmediato: “¿Con qué mujeres estuvo?”, replicó en primer lugar. Cuando Mazza insistió y mencionó las apariciones públicas de su padre junto a mujeres, ella contestó entre risas, pero con claridad: “No te hagas el pel..., dale”.

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La hija de Ricardo Fort respondió una pregunta sobre la orientación sexual de su padre y despejó años de especulaciones

Luego, Marta explicó que tanto ella como su hermano Felipe conocieron desde muy chicos la realidad familiar. “Mi papá siempre fue gay. Nosotros entendimos primero lo que era una pareja homosexual que una heterosexual”, afirmó la influencer, subrayando que nunca hubo secretos en su familia.

También relató que desde el jardín de infantes hablaban abiertamente sobre su historia y el proceso de gestación subrogada que permitió a Ricardo Fort convertirse en padre. “En el jardín contábamos que no teníamos mamá y sobre el alquiler de vientre. La pareja gay de mi papá nunca fue un invento para nosotros”, relató, mostrando la naturalidad con la que crecieron ella y su hermano.

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Respecto a las mujeres que acompañaron a Ricardo Fort en público, Marta aclaró: “Las chicas que aparecían en televisión, él nunca nos dijo que eran sus novias. En casa eso se sabía, era una estrategia de exposición mediática”. Entre esas figuras mencionó a Virginia Gallardo, Erika Mitdank y Claudia Ciardone.

Finalmente, la influencer agregó: “Él contrataba chicas para, literalmente, darse un pico en cámara y luego se iba a casa con su pareja gay”. Las declaraciones de Marta reavivaron el debate sobre la vida privada de Ricardo Fort.

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Tomás Mazza consultó a Marta si Ricardo Fort era gay o bisexual por sus vínculos mediáticos con hombres y con mujeres como Virginia Gallardo

Marta Fort acompaña a la Selección Argentina durante el Mundial con recorridos por Miami, entrevistas con hinchas y visitas a los principales estadios. En ese contexto, recientemente decidió centrarse en un aspecto personal y mostró a sus seguidores el auto de lujo que adquirió.

La revelación surgió en una transmisión de Blender junto a sus compañeros de streaming, donde contó que había sumado un nuevo vehículo a su colección. “Se llama Madonna”, explicó durante la charla. Consultada por el origen del nombre, detalló que lo eligió por su cabello: “En Argentina tengo un auto que se llama Shakira, porque tengo el pelo como Shakira”.

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Fort aclaró que suele nombrar sus autos según sus estilos y parecidos con figuras reconocidas. “Y como este es yankee, le digo Madonna”, agregó. Más adelante, recordó el significado especial de este modelo: “Fue el primer auto al que me subí cuando fui a comprar autos. Mi familia me dijo: ‘Si vas a romper un auto, que sea el primero’. Aquella vez no elegí un mal auto, pero tampoco me compré un Porsche. Sabía que en algún momento lo iba a tener, y lo compré acá”.

En días previos, la empresaria y modelo habló sobre las intervenciones estéticas a las que se sometió en los últimos años. Lo hizo durante una entrevista con el influencer Tomás Mazza, en la que abordaron rutinas de cuidado personal y tendencias de belleza. El intercambio se dio en un clima de confianza, lo que favoreció respuestas directas.

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En el inicio, Mazza consultó por hábitos de cuidado de la piel y productos para prevenir el envejecimiento, como el colágeno y el citrato de magnesio. Ante esto, Marta respondió con humor: “Tengo veintidós años, querido”. Luego, la conversación giró hacia las prácticas estéticas recomendadas para personas jóvenes y la importancia de la prevención en el cuidado personal.

Consultada específicamente por la aplicación de bótox, Fort negó recurrir a ese tratamiento y argumentó que no lo considera necesario por su edad, aunque reconoció haberse realizado algunos retoques menores: “Algo me puse en la carita”, dijo entre risas. Esta afirmación estableció un tono distendido, poco habitual en el abordaje público de estos temas.

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Ante la insistencia del entrevistador, Marta detalló que se rellenó la nariz y aseguró que sus labios son naturales. Mencionó también haberse realizado el procedimiento conocido como “foxy eye”, que eleva la cola de las cejas y estira la esquina externa de los ojos. Además, sumó un retoque en el mentón, con el objetivo de resaltar rasgos específicos y mantener otros sin cambios. Fort señaló que estas decisiones respondieron a preferencias personales y no a presiones externas.

A lo largo de la entrevista, se sucedieron bromas sobre intervenciones estéticas, en un clima relajado. Expresiones como “Otras cosas me he inyectado”, acompañadas de risas, formaron parte del diálogo. Marta participó con la misma soltura, lo que reforzó la complicidad en la charla. El periodista Nahuel Saa compartió extractos de la entrevista en redes sociales, amplificando el alcance del encuentro.

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