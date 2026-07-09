Donald celebra sus 80 años con el estreno digital de un disco que grabó a los 15: “A las nuevas generaciones les va a gustar”

Donald cumplió 80 años y celebró con la publicación digital de grabaciones realizadas a los 15 años (Video: Instagram)

Este 9 de julio de 2026, Donald (nombre artístico de Donald Clifton McCluskey) cumplió 80 años y eligió celebrarlos de una manera que pocos artistas podrían: con el lanzamiento en plataformas digitales de su disco debut, una canción inédita y un simple recuperados, todos grabados cuando tenía apenas 15 años. Los tres materiales forman parte del Catálogo Recuperado de Music Hall y fueron publicados por el Instituto Nacional de la Música (INAMU) a través de AMA, la Agregadora de Música Argentina. “Festejo mis 80 años publicando una canción que grabé a los 15”, dijo el artista.

El primero de los materiales es Voz de Juventud, el LP debut de Donald, grabado en 1962 para Music Hall y editado originalmente en 1963. El álbum incluye doce canciones —entre ellas “Desencadena mi corazón”, “Hermosos ojos azules”, “Eres el demonio disfrazado” y “Globos de color”— y marca el inicio formal de su trayectoria dentro de la música popular argentina. Junto al disco, el INAMU publicó el simple “Esta Es Mi Fiesta | A Bailar Yenka”, grabado con Horacio Malvicino y Orquesta, y la pieza inédita “Más, Más”, hallada durante el proceso de revisión de las cintas recuperadas del histórico sello.

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El INAMU difundió a través de AMA el disco Voz de Juventud, un simple y la inédita “Más, Más” del Catálogo Recuperado de Music Hall

Esa última canción es quizás la más llamativa de las tres publicaciones. “Más, Más” es una grabación que nunca había sido editada: quedó archivada en ese momento por decisiones comerciales del sello y permaneció desconocida durante más de seis décadas. Fue masterizada por Gustavo Gauvry a partir de una de las cintas recuperadas y se publica por primera vez en todas las plataformas digitales. “Estoy seguro de que a las nuevas generaciones les va a gustar escuchar mi voz de adolescente con ritmo de rock and roll”, señaló Donald sobre el material.

El contexto detrás de estos lanzamientos tiene una historia propia. El catálogo de Music Hall —que también operó bajo los nombres Sazam y TK, y que cuenta con más de 2.500 discos nacionales— quedó paralizado en un proceso judicial de quiebra desde 1993. Durante más de 30 años, los artistas cuyos trabajos formaban parte de ese archivo no pudieron reeditar sus grabaciones ni percibir regalías por ellas. Fue el INAMU quien recuperó ese patrimonio y comenzó a devolver los derechos a los intérpretes, junto con la posibilidad concreta de volver a publicar y comercializar sus obras.

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El catálogo de Music Hall quedó trabado en la quiebra desde 1993 y durante más de 30 años impidió reediciones y regalías para los artistas

“Recuperar el catálogo de Music Hall para que los artistas vinculados a ese patrimonio puedan volver a publicar sus canciones, fabricar discos y percibir las regalías correspondientes después de más de 30 años dormido en un juzgado es, sin dudas, uno de los logros más importantes del INAMU”, afirmó Bernabé Cantlon, presidente del organismo. El funcionario también destacó el valor adicional que representan las cintas físicas recuperadas: al revisarlas, el equipo del instituto encontró grabaciones que los propios artistas habían olvidado o que nunca llegaron al público por razones ajenas a su voluntad. “Encontrarlas y que puedan ser difundidas es emocionante, pero lo es aún más cuando el artista que las grabó decide publicarlas; no solo recupera el derecho sobre esa obra, sino también la libertad artística que quizás en aquel entonces no pudo ejercer”, completó.

En el marco de este proceso, la Secretaría de Cultura de la Nación y el INAMU le entregaron a Donald la licencia para reeditar y comercializar Voz de Juventud en las oficinas del instituto. Ante esa entrega, el artista resumió el significado del momento con una frase directa: “Este es un gran rescate”.

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Donald inició su carrera artística en 1960, cuando debutó como cantante en el show de Antonio Prieto, transmitido por Canal 13. Tres años después ingresó al elenco estable de Ritmo y juventud, ciclo dominical de Canal 11 donde permaneció durante dos temporadas consecutivas. A lo largo de su trayectoria registró canciones como “Tiritando”, “Scaba Badí Bidú”, “Verano Naranja” y “Compañeros”, participó en películas como En una playa junto al mar y Siempre fuimos compañeros, y llegó al público infantil a través de producciones vinculadas a Manuel García Ferré.