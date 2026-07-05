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Cómo activar el modo blanco y negro en Google Maps para ahorrar batería mientras navegas

Con la temporada alta de viajes y desplazamientos por la operación salida de verano, aprovechar este recurso puede marcar la diferencia en la autonomía del teléfono

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Google Maps activa navegación en blanco y negro en Pixel 10 para ahorrar batería - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Google Maps activa navegación en blanco y negro en Pixel 10 para ahorrar batería - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Google Maps ha lanzado una función específica para ahorrar batería en dispositivos Pixel 10: la navegación en blanco y negro. Esta opción, pensada para conductores que utilizan el móvil como GPS en el tablero del coche, reduce el consumo energético y simplifica la experiencia visual durante los trayectos.

La actualización, disponible desde el último Pixel Drop, responde a la necesidad de extender la duración de la batería en rutas largas, especialmente cuando no se dispone de cargador en el coche o se prioriza una conducción sin distracciones visuales. El modo monocromático se suma a las nuevas capacidades de inteligencia artificial de Google Maps, pensadas para ofrecer navegación avanzada y eficiencia en tiempo real.

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Cuatro funciones con inteligencia artificial que integrará Google Maps.
La nueva opción del último Pixel Drop reduce consumo y simplifica la interfaz al mostrar solo indicaciones esenciales, pensada para usar el móvil como GPS en el coche durante viajes largos y con menos distracciones visuales

¿Qué es el modo blanco y negro en Google Maps?

Esta función convierte la interfaz de navegación en un mapa monocromático, mostrando solo los elementos esenciales: próximo giro, distancia restante, hora estimada de llegada y las indicaciones principales. Aprovecha la tecnología Always-On Display en paneles OLED y AMOLED, lo que permite mantener activa la pantalla con un gasto energético mínimo, mostrando información útil sin necesidad de desbloquear el dispositivo por completo.

El resultado es una visualización más limpia, elegante y funcional, que ayuda a mantener la atención en la carretera y evitar la fatiga visual durante trayectos extendidos.

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Compatibilidad: ¿qué modelos pueden usarlo?

Por el momento, el modo blanco y negro de Google Maps solo está disponible en:

  • Pixel 10
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel Pro Fold (no comercializado en España)

En el Pixel 10a, la función reduce los elementos visuales, pero mantiene el mapa a color. Además, la navegación monocromática está restringida a rutas en automóvil y solo se activa en orientación vertical. Si el teléfono está conectado a Android Auto, la vista en blanco y negro se limita a la pantalla del móvil, mientras que en la del vehículo seguirá mostrándose el mapa convencional.

Cómo activar el modo monocromático paso a paso

manos, teclado, celular, detalle, tecnología. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Desde el perfil se accede a Ajustes, Navegación y Ahorro de energía en opciones de conducción, y al iniciar un recorrido basta pulsar el botón de encendido para cambiar a la vista de bajo consumo y volver tocando la pantalla - (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Abre Google Maps y pulsa la imagen de perfil en la esquina superior derecha.
  2. Entra en Ajustes y selecciona Navegación.
  3. Busca la opción Ahorro de energía dentro de Opciones de conducción.
  4. Activa el modo si no está habilitado por defecto en tu dispositivo Pixel compatible.

Una vez que inicies una ruta en coche, basta con pulsar el botón de encendido del teléfono para cambiar a la vista de bajo consumo. Puedes volver a la interfaz habitual tocando la pantalla o presionando nuevamente el botón de encendido.

Google asegura que este modo puede extender la autonomía hasta cuatro horas durante la navegación, aunque el ahorro final depende de factores como el brillo, el uso del GPS, la cobertura y el tráfico.

Ventajas del modo blanco y negro

  • Ahorro significativo de batería en trayectos largos.
  • Interfaz más simple y menos distractora mientras conduces.
  • Reducción de la fatiga visual, sobre todo en condiciones de poca luz.
  • Acceso rápido a información clave sin encender toda la pantalla.
  • Mejor uso de pantalla Always-On Display, mostrando datos esenciales con bajo consumo.

Gemini y la navegación inteligente: más allá del monocromo

Junto a la función de bajo consumo, Google Maps ha integrado Gemini, su asistente de inteligencia artificial, para ofrecer navegación avanzada. Ahora es posible interactuar con el asistente mediante el icono de Gemini o el comando “Hey Google”, formulando consultas sobre el tráfico, atascos, rutas alternativas y áreas de descanso en tiempo real.

La combinación de navegación monocromática y Gemini maximiza la eficiencia, permitiendo planificar rutas de forma más inteligente, anticipar retenciones y tomar decisiones en carretera con un solo vistazo.

Consejos para aprovechar el ahorro de energía en el coche

  • Desconecta otros dispositivos que consuman datos durante la navegación.
  • Usa un soporte adecuado para mantener el móvil en posición vertical.
  • Ajusta el brillo al mínimo necesario para visualizar el mapa.
  • Actualiza la aplicación de Google Maps y el sistema operativo para asegurar compatibilidad.
  • Reinicia el teléfono antes del viaje para liberar recursos.

El modo blanco y negro en Google Maps representa una innovación útil para quienes buscan prolongar la batería y mejorar la experiencia de navegación durante los desplazamientos veraniegos. Activar esta función, junto con el uso de Gemini, transforma el móvil en un copiloto eficiente, seguro y siempre listo para la ruta.

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